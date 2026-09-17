Cecilia Dieleke, bañada en oro: a los 16 años es la revelación y figura de los Juegos Suramericanos

ROSARIO.– Algo esconden esa sonrisa perpetua y esa voz dulce, ya casi afónica tras cuatro días de intensa competencia. No es posible que detrás exista un animal competitivo que, con sólo 16 años, sea capaz de convertirse en la figura de la natación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La calificación bien podría extenderse a la delegación completa, e incluso a toda la competencia. Va a ser difícil superar las siete medallas que cuelgan sobre el pecho de la joven Cecilia Dieleke.

“Hoy corrí con el corazón y con el aliento de la tribuna”, dice durante la cena de despedida de la primera camada de atletas, en la que el COA homenajeó a sus medallistas. Dieleke fue la más aplaudida por sus pares y no se amedrentó ante los micrófonos.

Con la medalla de plata en la posta 4x100 metros combinados mixtos del miércoles, Dieleke cerró su participación en el flamante Invencible Centro Acuático. En total fueron tres doradas (50 y 100m espalda y 4x100 combinado femenino), tres de plata (200m espalda, 4x100m libre femenino y la posta mencionada) y una de bronce (4x200m libre femenino). La máxima medallista en la disciplina, seguida por el brasileño Stephan Stevernik (seis preseas). Misma cantidad que logró Macarena Ceballos en Asunción 2022, aunque con tres oros más.

¡¡ARGENTINA NUEVAMENTE EN LO MÁS ALTO DEL PODIO EN NATACIÓN!! Cecilia Dieleke empató con la brasileña Etiene De Madeiros y ambas se quedaron con la Medalla de Oro en 50m espalda. Con un tiempo de 28s38 compartieron el récord de competencia y la argentina logró el récord argentino… pic.twitter.com/OTL2i1zU8Y — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026

“Estoy muy feliz, pero más que por las medallas, por el disfrute que tuve en este torneo”, dijo a LA NACION. “Lo disfruté un montón con los chicos grandes y es una experiencia que me llevo en el corazón”.

Cecilia empezó a nadar en la colonia de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (SAGVB) y practicaba gimnasia artística en MIA. Hasta que un profesor la convenció de abocarse de lleno a la pileta. “Desplegaba mucho mi energía y eso era lo que le gustaba a mi papá, porque también era muy feliz haciendo gimnasia”, recuerda. “Tuve que dejar gimnasia para enfocarme en natación, que yo creo que era la conexión que sentía con el agua, y mi entrenador, al que le agradezco un montón, que me hizo darme cuenta del potencial que yo tenía”.

La colección de medallas de Dieleke en los Juegos Suramericanos (foto: SportsCenter)

El cierre de la natación en los Juegos dejó la confirmación de Macarena Ceballos (4 doradas, una de plata) y el dolor por la ausencia por lesión de Agostina Hein (apendicitis), además de la confirmación de Brasil como súper potencia (29 doradas, 54 en total) y el crecimiento de la Argentina pese a las bajas: siete doradas y 28 en total, siete más que en Asunción 2022). Mucho tuvo que ver la aparición de Dieleke, que ya había insinuado su potencial en los Panamericanos Junior de Asunción 2025, pero ahora dio el gran salto entre los mayores.

“Yo lo viví muy bien, muy feliz por compartir este torneo con mis referentes, que son los chicos más grandes”, insistió con la voz averiada de alentar a sus compañeros. “Estoy muy feliz, muy contenta, lo disfruté mucho cada día. El haber sido un torneo en casa es lo que me ayudó a mí, y creo que a todos”.

Cecilia Dieleke: una proyección a futuro

–¿Quiénes son tus referentes?

–Andre [Berrino], Maca [Ceballos], Guido [Buscaglia], Santi [Grassi]. todos los chicos más grandes, que son los que más saben y más experiencia tienen, y son los que nos ayudan dando sus sabias palabras para que nosotros disfrutemos tanto este torneo.

–¿Qué consejos te dieron que te haya servido y después lo aplicaste en la pileta?

–Más que nada, que ellos siempre nos dicen que corramos con el corazón, que estaba toda nuestra gente, toda la tribuna estaba repleta de argentinos, que por ahí no sabían ni qué deporte estábamos, no sabían ni qué se nadaba, pero ellos estaban alentando. Que valoremos mucho eso y que seamos agradecidos. Yo creo que eso es lo que más me llevo y su humildad es algo que me lleva al corazón, porque todos son chicos con mucha experiencia y que nos hablen a nosotros y que nos enseñen tanto, me encanta.

–¿Se siente dentro de la pileta la gente? ¿Cuánto podés absorber de eso?

–Todo. Yo creo que los nervios se te van ni bien te presentan, en la eliminatoria, en la final, en cualquier prueba que estés nadando, en el podio. Se escucha la tribuna y escucharlos es como que te llena de alegría y ya no te importa nada. Ya nomás querés ir y darlo todo, correr con el corazón para darle lo mejor a las personas que están viendo y alentando.

La alegría de la medalla dorada de Cecilia Dieleke en Santa Fe 2026

–Compitiendo en tantas disciplinas, ¿tenés que dosificar esfuerzos en algunas o corrés en todas al máximo?

–Hoy, que estaba muy cansada, corrí con el corazón y con la tribuna y pensé en todo el esfuerzo que hago y que hacemos todos los chicos para llegar acá, a este torneo tan importante, porque las marcas que piden no son fáciles. Ya el estar acá significa para nosotros un premio. Venir y poder representar a la Argentina, eso lo más importante. Una vez que llegamos acá, intentamos dar lo mejor y demostrar todo lo que entrenamos y todo lo que hacemos por la Argentina.

–De todas tus medallas, ¿cuál valorás más y de cuál te sorprendiste vos misma de tenerla?

–Yo creo que la que más valoro es la posta de 4×100 combinado [femenino], que la corrí con las chicas del club. Nunca pensé que podría llegar a compartir en un torneo de tal nivel con las chicas, porque siempre fueron mis referentes. Nunca pensé poder estar acá y ganar la medalla de oro. Yo creo que significa un montón y me llenó de alegría el corazón.

Cecilia Dieleke, junto con Malena Santillán, Andrea Berrino y José Antonio Materano Martínez

–¿Qué te pareció la pileta nueva y las instalaciones en general?

–Me encantó la pileta… la villa. La pileta está muy hermosa. Es muy lindo ver cómo cada vez le dan más importancia a la natación y a todos los deportes. Un torneo tan importante como este es un valor y un honor impresionante tenerlo acá, en nuestro país. Y la pileta, una maravilla.

–Sos una atleta de alto rendimiento y, al mismo tiempo, tenés 16 años. ¿Qué cosas todavía hacés de alguien de 16 años?

–Mantuve el colegio presencial este año, pero ya el año que viene seguramente me pase a virtual, por la carga más que nada. Me doy mis espacios para nadar y entrenar con todo, pero también estar con mis amigos, que son los que día a día me apoyan y me bancan, porque es difícil rechazar salidas y muchas cosas. Salir con ellas y compartir con ellas y olvidarme también un poco de la natación, lo disfruto mucho. Salimos a merendar, comparto con las chicas, hago pijamadas. El tiempo con ellas yo creo que es muy importante y lo valoro un montón.

–¿Cómo sigue después de este logro?

–Yo creo que sigue igual, porque quiero seguir entrenando. Esto es un logro muy importante para mí, pero también quiero seguir mejorando mis marcas. Este recién es el comienzo y lo tengo muy presente. Quiero seguir creciendo como atleta y como persona.