Neymar pidió perdón por la ropa que se puso para el casamiento de su hermano del alma: “Me di cuenta de que algo andaba mal”

Neymar se disculpó con su amigo Gabriel Medina por el atuendo que eligió para su boda con la influencer Isabella Arantes este jueves. El padrino del novio, el jugador del Santos, lució una boina y un esmoquin completamente negro en la ceremonia, lo que desentonó con la paleta de colores del resto de los invitados y llamó la atención de los usuarios.

Neymar y Gabriel en el casamiento: hubo risas pese a que el delantero desentonó con su look

“¡Llegué a la boda y era el único de negro! Me di cuenta de que algo andaba mal...”, dijo Neymar en una publicación en sus historias de Instagram este viernes. “Después de la ceremonia, fui a preguntarle a mi gran amigo/compañero: ‘Hermano, ¿por qué soy el único de negro? ¿Hay una paleta de colores?’. Su respuesta: ‘Maldita sea, se me olvidó decirte’”, dijo Neymar. “Típico de Gabriel, ¿verdad? Yo también soy capaz de hacer lo mismo”, admitió el jugador.

Neymar y su hija, en la boda

Neymar habló entonces sobre su relación. “Nuestra amistad es así... No importa cuánto tiempo pasemos sin vernos, porque cuando estamos juntos es como si nunca hubiéramos estado separados. Te quiero, hermano, mucha felicidad para los dos. Siempre estamos juntos”, afirmó el jugador.

Neymar y su pareja durante la ceremonia realizada en San Pablo

Acudió a la fiesta de bodas en São Sebastião, en la costa norte de San Pablo, acompañado de su esposa, Bruna Biancardi , y la hija mayor de la pareja, Mavie .

Neymar y Medina forman parte de la junta directiva, un “grupo” también integrado por Rafael Zulú, Thiaguinho, Luciano Huck y el jugador de voleibol Bruninho . Neymar fue el único que asistió a la fiesta tras los rumores de su marcha.