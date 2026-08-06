Nico Paz y Emma Ramírez en Seychelles: playas de arena blanca y agua transparente, tortugas gigantes y mucho amor

Luego de una exigente temporada que culminó con su participación en la final del Mundial 2026, el futbolista Nicolás Paz decidió tomarse un merecido receso en las islas Seychelles. El futbolista de 21 años, quien recientemente renovó su vínculo contractual con el Como de la Serie A italiana hasta 2028, eligió este destino paradisíaco del océano Índico para desconectarse junto a su pareja, Emma Ramírez. La joven española compartió con sus seguidores diversas postales que retratan los días de relax, marcados por los paisajes de arena blanca y aguas cristalinas, típicos de este archipiélago compuesto por 115 islas.

Nico Paz y Emma Ramírez mostraron todo su amor durante sus vacaciones en Seychelles Instagram (@nicopaz1o)

Durante su estadía, el volante y su pareja realizaron diversas actividades recreativas, donde disfrutaron de sesiones de tenis en canchas rodeadas de palmeras y excursiones en lancha entre las formaciones rocosas. Uno de los momentos más comentados por sus seguidores fue el encuentro del deportista con una tortuga gigante de Aldabra, especie emblemática y protegida del archipiélago. Asimismo, Paz compartió una imagen relajado frente al mar con un coco en la mano, un registro que ilustra el tono de serenidad que buscó el futbolista tras semanas de alta intensidad competitiva.

Nico Paz aprovechó sus vacaciones para jugar al tenis e interactuar con una histórica tortuga, entre otras cosas Instagram (@nicopaz1o)

El aspecto romántico del viaje quedó plasmado en una cena íntima organizada a orillas del mar, donde se dispusieron almohadones sobre la arena y se sirvió champán mientras de fondo se divisaban varios catamaranes. Sobre esta experiencia, Emma Ramírez escribió en sus redes sociales “La cita soñada”, una frase que definió el clima general de la escapada.

La cita soñada de Paz y Ramírez en Seychelles recibió miles de me gustas en redes sociales Instagram (@emmaramirezz_)

La relación entre ambos se consolidó en el último año, con constantes manifestaciones de apoyo recíproco. Durante la Copa del Mundo, Ramírez acompañó al jugador desde las tribunas y, tras su debut como titular frente a Jordania en la fase de grupos, le dedicó un mensaje de aliento: “Orgullosísima de ti”; a lo que Paz respondió calificándola como “la mejor wag”. Posteriormente, tras la final, ella reforzó su compromiso con un mensaje optimista: “El 2030 es tuyo, mi amor”.

El sentido mensaje de Emma Ramírez para Nico Paz tras la derrota en la final del Mundial 2026 Captura Instagram (@emmaramirezz_)

En el plano deportivo, Nico Paz atraviesa un presente profesional de gran proyección, donde tras completar una temporada destacada en la Serie A con 12 goles y siete asistencias en 35 partidos, fue galardonado como el mejor mediocampista del campeonato italiano. Este rendimiento le permitió integrarse al seleccionado nacional conducido por Lionel Scaloni. Aunque su participación en el Mundial 2026 fue limitada a 71 minutos en cancha, el joven jugador se perfila como una de las piezas fundamentales de la nueva generación albiceleste. El futbolista ya expresó su intención de superar el resultado obtenido en el Mundial 2026 con una promesa pública: “Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”.

El mensaje de Nico Paz sobre el futuro con la selección que ilusiona

Finalizadas sus vacaciones en Seychelles, el mediocampista deberá reincorporarse a los entrenamientos del Como, club dirigido por Cesc Fàbregas. El conjunto lombardo afrontará en la próxima temporada un desafío histórico: su primera participación en la UEFA Champions League, tras haber logrado un cuarto puesto en la Serie A que superó todas las expectativas previas. De esta manera, el jugador retoma su carrera profesional con el objetivo de consolidarse tanto en la élite europea como en el ciclo mundialista rumbo al 2030, de forma que cierra un verano de descanso con proyecciones por los nuevos compromisos con su club y la selección.