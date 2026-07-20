Nicolás Paz: “Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a la Argentina”

El delantero de la selección argentina Nicolás Paz publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales donde realizó una promesa para el próximo Mundial 2030: “Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”. Además, el futbolista nacido en España lamentó la derrota por 1 a 0, felicitó a sus rivales y destacó la unión del grupo.

Pese a haber diputado un solo partido en el Mundial 2026, en la victoria por 3-1 ante Jordania en la Fase de Grupos, Paz aseguró que volverá a insistir con los colores de la selección hasta conseguir la cuarta estrella.

“Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento”, escribió el jugador de Como de Italia.

Y agregó: “Solo les puedo decir gracias. Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”. A continuación, felicitó a la selección española por el título conseguido. “Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas”, concluyó.

Después de la victoria de la albiceleste por 3 a 1 ante Suiza, como contó LA NACION, el mediocampista de 21 años, nacido en España pero nacionalizado argentino, hizo una divertida publicación en sus redes sociales. El futbolista de Como compartió una ironía mediante la cual demostró los nervios que sintió durante el cruce de los cuartos de final, en el cual estuvo en el banco de suplentes.

Mostró una captura de pantalla de una aplicación de su teléfono para monitorear su estrés. En la imagen se ve que la app registró un aumento, con una media de 2,7, lo que se categoriza como “alto”. En tanto, Paz bromeó sobre el registro de su estrés y escribió junto con la imagen un texto a modo de chiste. “Vamos, Argentina”, dijo y añadió un emoji de una risa.

En todo el paso de la selección argentina, Paz jugó nada más que en la fase de grupos, en los encuentros ante Argelia y Jordania. En el debut ingresó a los 80 minutos en lugar de Lionel Messi, que convirtió los tres goles, mientras que en el último cruce ingresó en la cancha como titular.

Por su parte, Lionel Scaloni se refirió a la ausencia de una renovación del plantel en los cruces decisivos de la Copa del Mundo, ya que ante Cabo Verde, Egipto y Suiza no ingresaron figuras jóvenes como Nico Paz, Valentín Barco y Giuliano Simeone. Al respecto, el entrenador marcó que son futbolistas que están preparados para partidos importantes pero que, en los últimos duelos, optó por jugadores como Nicolás González o Gonzalo Montiel por cómo se dio el desarrollo del juego.

Paz, a su vez, fue uno de los futbolistas que estuvo en duda antes del Mundial por una lesión, tal como sucedió también con Leandro Paredes o Cristian Romero. Semanas antes del debut, el volante sufrió un golpe en la rodilla izquierda por un choque con el futbolista argentino Nicolás Valentini en la Serie A y, si bien desde un principio los médicos aseguraron que llegaba a la competencia, su evolución no fue tan favorable y a 13 días del comienzo del certamen, quedó bajo observación. Sin embargo, después de entrenarse al margen de sus compañeros, el futbolista logró recuperarse y disputó 58 minutos en el partido ante Islandia, el último antes del debut de la selección argentina.

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