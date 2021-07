Nicolás Tagliafico le propuso casamiento a Caro Calvagni en las Maldivas: “Dijo que sí”

Luego de consagrarse campeón de la Copa América el pasado fin de semana con la selección argentina, Nicolás Tagliafico se tomó unos días de descanso en las Islas Maldivas junto a su novia Carolina Calvagni. Y en esas paradisíacas playas, el lateral aprovechó para hacerle una romántica proposición de matrimonio a su pareja.

Con la magnífica naturaleza de fondo como testigo, Tagliafico le pidió casamiento a su novia y ambos publicaron el apasionado momento en sus redes sociales. “¡Dijo que sí! Te elijo hoy y por el resto de mi vida. Te amo mucho”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram. Y acompañó el mensaje con una foto en la que se puede observar a la feliz pareja abrazada a orillas del mar y cerca de una corazón armado en la arena con velas rojas.

“¡Sí, quiero para siempre! El momento más mágico que viví en mi vida, tal cual cómo me lo imaginé en mis sueños. No puedo explicar la felicidad que siento. Te amo con todo mi corazón, sos lo mejor que me pasó en la vida”, manifestó Calvagni en la misma red social.

Ambos publicaron el apasionado momento en sus redes sociales Instagram @tagliafico3

Las imágenes del romántico evento privado que preparó el jugador del Ajax se viralizaron de manera inmediata y varios famosos, familiares y amigos felicitaron al defensor y a la exjugadora de hockey por el compromiso asumido. Juan Pablo Sorín, Lisandro Martínez, Ailén Bechara y Sofía Calzetti, entre otros, saludaron a la pareja y les mandaron mensajes afectuosos.

Durante las horas previas a la propuesta, ambos habían exhibido la intimidad de sus días de descanso con divertidas escenas en las que mostraban cómo se tiraban desde un tobogán gigante hacia las aguas cristalinas o cómo se movía el techo retráctil de la cabaña que alquilaron en las maravillosas playas del sur asiático.

El futbolista y su novia se mostraron felices a orillas del mar y cerca de una corazón armado en la arena con velas rojas Instagram @tagliafico3

La pareja se conoció en 2014, cuando Calvagni agregó a Tagliafico a Facebook y, tras intercambiar varios “me gusta” vía redes sociales, se encontraron para almorzar. Ella, que estudiaba arquitectura en el momento de la transferencia del lateral al Ajax, dejó todo y lo acompaño a Ámsterdam, dónde viven juntos en la actualidad.

El exjugador de Independiente, quien disputó cinco encuentros en la Copa América (tres como titular y dos como suplente), estuvo en el radar de varios equipos grandes del Viejo Continente. Barcelona, Manchester City y otros clubes importantes iniciaron sondeos por el lateral pero, hasta el momento, ninguno avanzó con gestiones formales para incorporarlo.

Aunque Tagliafico era un asiduo convocado en las selecciones Sub-17 y Sub-20, recién pudo debutar en la mayor de la mano de Jorge Sampaoli en 2017. Y desde aquel momento, formó parte del plantel albiceleste con mayor regularidad. Un año más tarde, jugó de titular los cuatro partidos el Mundial de Rusia 2018 y, en la actualidad, es una fija en las convocatorias que realiza Lionel Scaloni.

