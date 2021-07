La Academia: el comentario de Hernán Piquín sobre Noelia Pompa que incomodó a todos

Se sabe que la relación entre Hernán Piquín y Noelia Pompa es tensa. La exitosa dupla ganó dos veces el Bailando de ShowMatch, pero cada vez que hablan el uno del otro queda expuesta la tensión que vivieron detrás de cámaras. El viernes pasado, el bailarín recordó sus dos triunfos en la pista e hizo un extraño comentario sobre su ex partenaire.

Todo empezó cuando le llegó el turno de bailar a Flor Vigna, que también es bicampeona del certamen. Según contó Ángel de Brito, otro de los jurados, los fans de la influencer apuntaron contra Piquín y lo acusaron de darle bajos puntajes para evitar que se consagrara tricampeona, dejándolo atrás.

Sin pelos en la lengua, el bailarín respondió haciéndose el arrogante y pidió: “Corran todo y hagan lugar, así pongo acá todos mis premios”, señalando el atril en el que se sientan los jurados en La Academia.

Hernán Piquín hizo un extraño comentario sobre Noelia Pompa

Frente a este planteo, de Brito -que sabe que existe una relación tensa entre Piquín y Noelia- afirmó: “Hay que traer a Noelia también”. Y Marcelo Tinelli, conductor del programa, asintió: “Claro, Noelia también es bicampeona”.

“La ponemos acá arriba también”, dijo Piquín, dejando a todos sorprendidos. Mientras que Vigna exclamó “ah, bueno”, Tinelli intentó sacar del paso al jurado y aclaró: “Bueno sí, las copas que ganó Noelia también las ponemos ahí”. A lo que el bailarín le dijo: “Claro”, como intentando asumir que eso era lo que había querido decir.

Noelia Pompa y Hernán Piquín se consagraron campeones del Bailando por un sueño en 2011 y 2012 Archivo

A comienzos de julio, Pompa habló con La previa de la Academia (Ciudad Magazine) y reconoció que vivió momentos muy dolorosos al notar que su compañero de baile y uno de los jurados se burlaban de ella. “No me sorprendió, pero me dolió más que nada la vergüenza pública, y que me lo hicieran mientras yo estaba de espaldas”, reconoció.

Lo dijo después de que en el programa pasaran un video de archivo en el que se apreciaba a Aníbal Pachano intercambiando miradas y gestos con Piquín, que fueron repudiados en las redes sociales. Y agregó: “Ellos c… de risa atrás mío, me dolió eso”. Aunque le pareció ofensiva la forma en que se referían a ella, tratándola de “jarrón” o “pelota de básquet”, aseguró que, en aquel momento, no se le cruzó por la mente renunciar al certamen.

Luego de alzar el trofeo del Bailando por un sueño en 2011 y 2012, Noelia Pompa trabajó con Flavio Mendoza en sus obras. Más tarde, viajó a Madrid, España, donde reside actualmente, para trabajar como actriz. Actualmente, forma parte del elenco de la serie Paraíso.

Paradójicamente, Piquín también se instaló en España, más precisamente en Granada, donde vive junto a su novio Agustín Barajas, de 33 años. ”Hace cuatro meses que no nos vemos (...). En dos oportunidades, iba a venir de sorpresa y me llamó llorando desde el aeropuerto que no lo dejaban subir al avión porque acá habían cerrado la frontera”, contó el bailarín hace algunos días en Los ángeles de la mañana (eltrece) sobre lo difícil que se les está haciendo la relación a distancia.

LA NACION