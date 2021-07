Juana Viale se despachó al aire con un sorprendente comentario para Soledad Fandiño

Con un vestido rojo corto muy sensual, la actriz Soledad Fandiño visitó La Noche de Mirtha (eltrece) este sábado y se llevó todos los piropos de Juana Viale.

“Antes de empezar con la mesa, yo quiero destacar la belleza de Soledad”, comentó la conductora. “Por favor, la tuya, Juana”, agradeció la conductora de Es por ahí (América). “No es para desmerecer a los hombres pero quiero que muestres tu vestuario”, le pidió la nieta de “La Chiqui”.

“Hacía mucho que no me ponía algo así. Lo di todo. En el programa estoy más en suéter y hoy acá estamos”, aseguró Soledad mientras posaba frente a cámara y de fondo sonaba la canción “Lady in Red” de Chris De Burgh.

“Además en cuarentena tanto tiempo el jogging se volvió casi el mejor amigo”, confesó Juana. “Totalmente, así que dije ‘vamos con todo porque no sé cuándo habrá otra oportunidad”, concluyó Fandiño.

