Niko Takahashi, el ‘Europibe’ que jugará el Mundial Sub 20, pero no para Argentina

La selección argentina Sub 20 disputó este lunes ante Japón su segundo amistoso de preparación de cara al Mundial de la categoría, en el que se llevó la victoria por 2 a 1 (goles de Matías Soulé y Valentín Barco). Fue en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, recinto en el que se hizo presente uno de los reconocidos ‘Europibes’ que el Departamento de Scouting de la AFA, comandado por Bernardo Romeo, tiene en carpeta para integrar las categorías juveniles del elenco albiceleste. Aunque no fue convocado por el DT Javier Mascherano para la gran cita que se llevará a cabo en el país entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximos. Se trata de Niko Takahashi, lateral izquierdo de Barcelona de España, que podría representar al elenco local pero disputará el torneo con el combinado nipón.

Takahashi es uno de los mayores proyectos de La Masía, la fabrica inagotable de talentos del elenco catalán en la que se formó nada menos que Lionel Messi, el mejor jugador de la historia del club. Es uno de los futbolistas con múltiples nacionalidades que jugarán el certamen ecuménico: tiene la posibilidad de representar a España, su país de nacimiento; a la Argentina, por su padre, y a la nación oriental, por su madre. Y aunque todavía puede cambiar de opinión de cara al futuro, sin lugar en el actual equipo de Mascherano (su puesto es ocupado por Valentín Barco y Román Vega, también de Barcelona), aún mantiene latente su idea de representar a Japón.

Niko Takashi representa a la selección juvenil de Japón, pero tiene en claro que puede cambiar de camiseta en el futuro @niko_tc - @niko_tc en Instagram

Su padre, Federico Cendagorta, oriundo de La Plata, se mudó al Viejo Continente con su familia cuando tenía seis años, luego de consumarse el golpe de estado en la Argentina en 1976. Creció en España, país en el que, años después, conoció a quien se convertiría en su futura esposa: Kaori Takahashi. Fruto de su relación, el 17 de agosto de 2005 nació Niko, en Cataluña. Y en ese rincón del planeta forjó un fuerte amor por la pelota, el preciado objeto con el que empezó a familiarizarse con apenas cuatro años en La Floresta, un pequeño pueblo del municipio de San Cugat del Vallés.

A los siete años, tras un breve paso por Cornellá, representantes de Barcelona se contactaron con su familia para integrarlo a sus categorías juveniles. Y no lo dudaron. Comenzó un nuevo camino en el club de sus amores, en el que muchas veces se encontró con Messi, su ídolo, y con Jordi Alba, su principal referente en el puesto de lateral izquierdo. “Estar en un club como el Barcelona es un privilegio y un sueño. Pero no me conformo con eso, quiero ir por más, quiero alargar ese sueño”, aseguraba Niko en 2021.

Takahashi con la camiseta de Barcelona, club del que es hincha y en el que juega desde que tiene siete años @niko_tc - @niko_tc en Instagram

Ese sueño al que hacía referencia comenzó a cumplirse con el correr de los años. Y con él, apareció la oportunidad de elegir cómo armar su propio camino. Gracias a su triple nacionalidad, tanto España como Japón y la Argentina, intentaron convencerlo para vestir sus respectivas camisetas. Pero él no tiene apuro. Se mantiene con la tranquilidad de saber que la decisión final pasa pura y exclusivamente por él. Sin la presión de su familia, Niko prefiere ‘probar y elegir’. “Me gustaría jugar con las tres selecciones. Probar y mirar un poco. Me gustaría elegir dónde me siento más cómodo. Tampoco quiero estar cambiando siempre, pero sí quiero probar y, donde crea que estoy mejor, pues quedarme. Ya que tengo la suerte de tener la triple nacionalidad, la quiero aprovechar”, afirmó en una entrevista hace algunos años.

En la selección española fue convocado por David Gordo para participar de un microciclo de trabajo que se llevó a cabo en Marbella en 2021, junto con sus compañeros de equipo Sergi Domínguez, Aarón Alonso, Iker Bravo y Jorge Javier Espinal. Con Japón, en tanto, disputó el emblemático Maurice Revello (antes conocido como Esperanzas de Toulon) en su edición de 2022. Allí tuvo la chance de enfrentar a la Argentina, en un duelo en el que el equipo dirigido por Mascherano se quedó con el quinto puesto luego de ganar 3 a 2 con goles de Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Santiago Castro.

Niko Takahashi marca a Agustín Giay en el Torneo Maurice Revello 2022, en el que la Argentina finalizó en el 5to puesto @niko_tc - @niko_tc en Instagram

“Estoy muy contento de poder jugar el Mundial Sub 20 con la selección japonesa. Practico todos los días porque quiero ser el mejor del mundo. La selección Sub 20 de Japón es un equipo donde todos dan el 100% y luchan juntos. Todos nuestros oponentes serán difíciles, así que espero que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para ganar. Personalmente, quiero subir más y ser efectivo en ataque, aunque también quiero mostrar mi fuerza en defensa”, comentó el 16 del elenco nipón en diálogo con el sitio web oficial de su seleccionado.

Niko Takahashi, elegido por The Guardian como uno de los mejores de su categoría

A fines de 2022, el prestigioso medio británico The Guardian, elaboró su habitual lista de 60 talentos emergentes alrededor del planeta y, además de los argentinos Valentín Carboni (el 10 de la selección en la Copa del Mundo juvenil venidera) y Santiago Hidalgo, también incluyó al lateral izquierdo de Barcelona como uno de los proyectos más interesantes de la categoría 2005. “Ligero pero fuerte, extremadamente sereno en la posesión y rápido en el ataque”, lo describieron en ese entonces.

Su única cuenta pendiente es la de vestir la camiseta albiceleste. Incluso, a pesar de tener arraigadas algunas costumbres argentinas (es fanático del dulce de leche, el asado y las empanadas), nunca había pisado el país. Y como si todo estuviera guionado, en su primera visita, se mostrará ante los ojos del mundo nada menos que en la ciudad en la que nació su padre: La Plata, ya que Japón debutará frente a Senegal en el estadio Único Diego Armando Maradona el domingo 21 a las 18. Y Niko cuenta con chances de ser titular. Un comienzo de ciclo perfecto para un futbolista que, a pesar de tener solo 17 años, ya se maneja con la profesionalidad de un experimentado en la materia.

Así quedaron conformados los grupos del Mundial Sub 20; Japón integra la zona C junto a Senegal, Israel y Colombia

¿A qué hace referencia el término ‘Europibes’?

El término ‘Europibes’ se popularizó en la Argentina hace poco más de un año. Hace referencia a los futbolistas nacidos en el Viejo Continente pero que, gracias a su madre o su padre, tienen nacionalidad argentina y, en tanto, cuentan con la posibilidad de representar a la albiceleste. Dichos jugadores fueron reconocidos a través del Departamento de Scouting de la AFA que tiene como cara visible a Juan Martín Tassi, pero que fue impulsado por Bernardo Romeo (Coordinador de las Selecciones Juveniles) en 2020.

“Lo pensé a partir de la cantidad de argentinos que se fueron de chicos a Europa, sobre todo a Italia y España, o que son hijos de padres argentinos. Era algo que nunca se había llevado a cabo y es fundamental. De a poco comenzamos a reclutar nombres y armar una base de datos”, explicó Romeo en diálogo con TyC Sports luego de que Lionel Scaloni anunciara la lista de convocados para la fecha FIFA de marzo de 2022, en la cual la selección disputaría los últimos dos partidos de las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, al que ya se había clasificado en enero.

Alejandro Garnacho y Lionel Scaloni; el DT de la mayor confía en que el delantero de Manchester United tendrá un futuro esperanzador con la selección argentina Prensa AFA

En aquella lista aparecieron nombres que sorprendieron a propios y extraños y que, en su mayoría, no eran reconocidos: Alejandro Garnacho, Luka Romero, Nicolás Paz, Franco y Valentín Carboni, Matías Soulé y Thiago Geralnik. Tres de ellos (Paz, Garnacho y Romero) no nacieron en el país, por lo que su inclusión fue cuanto menos extraña, principalmente por la poca costumbre de ver futbolistas extranjeros en los planteles del seleccionado. De ahí la creación del término ‘Europibes’, que en principio solo hacía referencia a los nacidos en Europa (Romero nació en México pero se mudó a España cuando apenas tenía tres años), pero que luego se reconvirtió para abarcar a todos los jóvenes argentinos que juegan en el Viejo Continente.