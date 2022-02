“No digas eso”: Sebastián Vignolo cruzó a Mariano Closs por una opinión sobre Miguel Russo

Sebastián Vignolo, conductor de F90 (ESPN), abrió este martes su programa con una alusión a la entrevista que sus antecesores de F12 le hicieron a Wanchope Ábila. Al respecto, destacó en particular una declaración del delantero cordobés: “Dijo algo de (Miguel) Russo que no me sorprende”. Ya en el pase entre programas, el animador volvió a referirse al tema y contrarió a sus colegas Mariano Closs y Chavo Fucks.

En la entrevista, Ábila había dicho: “Me extrañó que Miguel me haya dicho que no me apurara (NdeR: venía de operarse) porque me quería para la cuarta o quinta fecha del torneo. (...) A los dos días, me llamaron a una reunión con él presente para decirme que me daban a préstamo a Nacional de Uruguay. Fue una confusión mía: antes me tenías en cuenta y ahora me decís que me tengo que ir del club... Me pareció extraño. No me habían consultado nada, ya habían arreglado todo ellos”.

Habitual crítico de Russo, Vignolo le endilgó a Fucks que, cuando entrevistaron al entrenador en su ausencia, negó cualquier tipo de conflicto con Riquelme o el Consejo de fútbol y hasta reaccionó mal ante la pregunta que en ese momento hizo el periodista Daniel Arcucci. “Russo, que ustedes decían: ‘Pobre Russo, qué incómodo está'. Habló con ustedes y estaba chocho, feliz de la vida, así que no te pongas así”, señaló Vignolo. Del otro lado de la pantalla, Closs retrucó: “¿Cómo va a estar feliz de la vida Miguel si lo limpiaron?”. Seguro de su posición, Sebastián le respondió a su colega: “No digas eso, Mariano. Russo dijo que no”.

Russo, objeto de discusión en el pase entre "F12" y "F90"

Luego, Vignolo siguió su discusión con Fucks con un tono irónico: “Vos estabas más enojado que Russo, Chavo. Vos estabas mal, ¿te acordás? Russo salió al aire y estaba feliz”. En su defensa, el comentarista deportivo replicó: “Yo no estoy enojado. Soy periodista, tengo que contar lo que pasó. Russo puede contar lo que quiera”.

Y recordó cómo se sucedieron los eventos en agosto de 2021: “Yo soy periodista y tengo que contar lo que yo averiguo como la verdad. Lo que yo sé de su despido, es que a las 10 de la mañana salió gente allegada a Riquelme, y se lo dijo a los periodistas. Recién 10 y media de la noche, después de que hablamos todo el día del tema, le avisaron”. En tanto, Vignolo reiteró su opinión sobre Miguel: “Yo creo que Russo también se acomodó. Vio un lugarcito, le gustó, volvió al ruedo, estaba tranquilo, Boca...”.