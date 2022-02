El desgarrador mensaje de Martita Fort tras la muerte de Gustavo Martínez: “Me pareció egoísta lo que hizo”

Martita Fort lamentó en las redes sociales la muerte de Gustavo Martínez, el tutor legal de ella y de su hermano Felipe, que murió en la madrugada del miércoles tras caer de su departamento del piso 21 en el barrio de Belgrano. La hija de Ricardo Fort, de 17 años, escribió un mensaje para despedir a Martínez, en el que expresó con su profundo dolor, pero también deslizó un reproche: “Me pareció egoísta lo que hizo”.

El posteo de Martita Fort tras la muerte de Gustavo Martínez (Foto: Captura Instagram/@martacfort)

Martita expresó en un par de historias de su cuenta de Instagram parte de las sensaciones que tenía tras la muerte de su tutor que, según se sabe hasta ahora, se suicidó. “Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo”, comenzó su mensaje la hija de Ricardo Fort, hablando directamente a su tutor.

A continuación, la joven señaló en su mensaje que no había percibido ninguna señal de que su tutor podría realizar un acto extremo como el que realizó. “Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada, ni sospeché nada porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo”, escribió.

El posteo de Martita Fort tras la muerte de Gustavo Martínez (Foto: Captura Instagram/@martacfort)

“No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué, estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas terminó, al rato me entero de la noticia”, continuó la hermana de Felipe.

Luego, Martita, que el próximo 25 de febrero cumplirá sus 18 años, escribió el párrafo quizás más duro en referencia a la muerte de su tutor, de 62 años. “Me pareció muy egoísta lo que hizo -sentenció-, pero se hizo pública la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona”.

Posiblemente, la enfermedad a la que hace referencia la hija del fallecido empresario Ricardo Fort, es el Alzheimer. Según el amigo y abogado de la familia Fort, César Carroza, Martínez había sido diagnosticado recientemente con un principio de esta afección. Aunque también, otras fuentes cercanas al tutor de los hijos de Fort aseguraron que el personal trainer atravesaba un cuadro de fuerte depresión.

Gustavo Martínez junto a Ricardo Fort, Martita, Felipe y Marisa López, la niñera de los niños, que pasaría a ser su tutora

En la siguiente historia de su cuenta de Instagram, Martita hace una despedida de quien fuera su tutor legal y expareja de su padre en la que deja a un lado sus reproches. “De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. Qepd, Gus, mi padrino”, escribió la joven en la conclusión de su mensaje.

La noticia de la muerte de Martínez se conoció esta mañana luego de que la Policía de la Ciudad acudiera a un edificio del barrio de Belgrano alertados por una llamada al número 911 que informaba que un hombre había caído del balcón de un piso 21. “Se acaba de tirar un propietario”, fue la dramática frase que dio un custodio de la garita de seguridad del inmueble localizado en Sucre 1949.

Poco tiempo después, y pese a que las investigaciones recién habían comenzado sus averiguaciones, fue el propio Carroza, amigo de Martínez y abogado de la familia Fort, quien confirmó a la prensa que el tutor legal de Martita y Felipe se había suicidado.