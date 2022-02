“No lo pudimos contratar”: el error de Wanchope Ábila que incomodó al equipo de Mariano Closs

Como en toda profesión, el periodismo no está exento de contar con familiares que compartan el oficio. Tal es el caso de los hermanos Esteban y Gastón Edul. El primer de ellos es el mayor de la “dinastía” y trabaja en ESPN. En tanto, el segundo es el responsable de cubrir la información de Independiente y la selección argentina en TyC Sports. En ese sentido, su parecido físico puede a veces confundir a los protagonistas de la información. Esto le pasó a Wanchope Ábila este martes, en la entrevista que le hicieron en F12 (ESPN).

La palabra de Ábila era muy esperada. Tras su conflictiva salida de Boca, el delantero no había hablado con la prensa. Su última comunicación pública fue una dura historia de Instagram donde denunció amenazas, y en la que hasta invitó a los dirigentes a encontrarse con él en el vestuario con un sugerente comentario.

Luego de hacer sus preguntas, Mariano Closs, conductor del ciclo, le dio paso a Esteban Edul, uno de sus columnistas: “En tu comunicado, hacías mención a que se dañaba tu imagen. (...) Te quería preguntar cómo llegaste (a la pretemporada), si realmente llegaste bien o no tanto, y en tal caso, cuales son esas cosas que vos creías que te dañaban, y por qué”.

El error de Wanchope Ábila que incomodó al equipo de Mariano Closs

Con su habitual desparpajo, Ábila respondió: “No, pero en todo caso si no llegué bien a la pretemporada ponele, te voy a dar la derecha... ¿quién habla, Gastón? No escuché”. Con una mueca en su rostro, Edul contestó: “Esteban. Esteban Edul, ¿cómo estás?”. De fondo, se escuchaban las risas del resto de los miembros del programa. En chiste, Closs dijo por lo bajo: “ No lo pudimos contratar . Al hermano, no lo pudimos contratar por trabajo. Trajimos lo que pudimos de los Edul”. Por su lado, el panelista Mariano Juan chicaneó: “Trajimos a este”.

Prendido a la broma, Ábila supuso: “La dupla es muy cara”. Luego, procedió a dar su respuesta a la consulta periodística de Esteban: “El tema era que si no te gusta cómo llegué a la pretemporada, comunícamelo y no hay ningún problema. Yo no renegaba de que no me quisieran, yo nunca les falté el respeto por eso, ni les dije ‘ustedes me tienen que querer sí o sí'. No, al contrario. Siempre estuve a disposición, pero quería que me le comunicaran, y después, cada uno, sabe cuál postura tomar, o veamos una salida decorosa o ‘mirá, te queremos vender, no te queremos prestar’, pero siempre los comentarios eran por atrás, y por los periodistas que ustedes ya saben, son los que informan, y nosotros nos enteramos por ustedes”.

La palabra de Esteban Edul

En diálogo con LA NACION, el periodista contó qué le produce que lo confundan con su hermano menor: “Nos viene pasando seguido que, con el Edul adelante, televidentes, protagonistas o lo que fuese, confundan los nombres. El chiste mas repetido es ‘cuál es el bueno’ y ‘cuál el malo’. Para mí, es una alegría que el haya crecido”, confiesa el “mayor”.

Esteban y Gastón Edul, hermanos y periodistas Instagram @estebanedul

A su vez, admite que tiene el deseo de, en un futuro, trabajar juntos: “Cada vez que pasa pienso que, a la larga, su crecimiento y mi continuidad van a derivar en un programa”. Casualmente, Gastón heredó el cargo que tenía su hermano en TyC, lo cual también reconforta a Esteban y le produce alegría. “Mi paso a ESPN nos favoreció a los dos, por suerte” concluyó.