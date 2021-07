“¿No se puede cantar?”: Vignolo cuestionó al árbitro de Boca-Banfield por pedir que no alienten a los juveniles

El periodista Sebastián Vignolo relató este sábado el particular partido que disputaron Banfield y Boca Juniors, donde el conjunto xeneize presentó el equipo de la reserva porque sus jugadores de Primera se encontraban cumpliendo el aislamiento obligatorio tras haber roto la burbuja de aislamiento en su viaje a Brasil para disputar la Copa Libertadores.

Con el objetivo de apoyar a los futbolistas juveniles, el plantel fue acompañado al sur del conurbano bonaerense por el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, y los directores técnicos de todas las divisiones menores, entre los que se encontraban Blas Giunta, Matías Donnet, Mauricio Serna y Hugo Ibarra. Además, por supuesto, asistieron directivos de la institución, cuya presencia está permitida a pesar de la restricción vigente en la Liga Profesional de Fútbol para el público en general.

Entusiasmados por la buena actuación del improvisado equipo, los miembros de CD ensayaron un canto de cancha ( ”vamos, vamos, los pibes” ) para alentar al once titular que esa noche dirigió Sebastián Battaglia. Sin embargo, el accionar fue detenido por las autoridades del partido, ya que la presencia de parcialidades no está permitida, y se supone que quienes sí van a los estadios se comporten como representantes institucionales. Al advertir esta “penalización”, el narrador de la transmisión, Sebastián Vignolo, cuestionó la decisión y preguntó al aire: “¿Qué dice el árbitro? ¿Trata de que no canten los de Boca? ¿Pero no pueden decir ‘Vamos los pibes’? ”.

Por otra parte, los hinchas de River Plate en redes sociales apuntaron contra Vignolo por su relato supuestamente “partidario” en favor de Boca, ya que en más de una ocasión, el “Pollo” ponderó la buena labor de los “pibes” xeneizes y no dudó en calificar de “épica” la actuación del equipo.

