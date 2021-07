La reflexión de Sebastián Domínguez sobre los incidentes con Boca: “¿Y si volaba una valla y mataba a alguien?”

El panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, reflexionó este miércoles sobre los disturbios vividos en el Estadio Mineirao tras el partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, donde el equipo de Miguel Ángel Russo se sintió perjudicado por los fallos arbitrales tras una polémica decisión del VAR de rever un gol marcado legítimamente por el jugador Marcelo Weigandt.

En las imágenes que se divulgaron desde los vestuarios del estadio brasileño, se los ve a los miembros de la delegación de Boca peleando con personal de seguridad y de la policía local, que reprimió las agresiones y se defendió con gases lacrimógenos y golpes. Además, ocho argentinos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad y estuvieron declarando hasta este miércoles.

Domínguez, que jugó al fútbol profesional por más de 15 años, admitió que nunca le tocó vivir una situación así. Al mismo tiempo, admitió que este tipo de contextos le generan temor: “No me gustan. Soy guapito para fajarme a las piñas... pero cuando era más pibe. Ahora me da miedo. También me parece injusto decir: ‘La policía brasileña actúa siempre de esta manera, esto en Argentina no pasa’. No me parece que sea exclusivo de Brasil ”, reflexionó.

Policías militares brasileños montan guardia junto al autobús del equipo argentino de fútbol Boca Juniors, estacionado junto a una estación policial en Belo Horizonte, el miércoles, 21 de julio del 2021, al día siguiente de que el equipo fue eliminado de la Copa Libertadores. (AP Foto/Bruna Prado)

En ese sentido, evocó la muerte de George Floyd a manos de la policía estadounidense, hecho que desató el movimiento conocido como Black Lives Matter. “Se murió una persona porque le estuvieron apretando el cuello con una rodilla para hacerse los vivos frente a una cámara” , recordó. El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, dijo ayer que cada vez que viajó a Brasil para jugar la policía detenía a alguien de la delegación.

“Si estamos en condiciones de decir que actúa peor que en la Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Francia, Estados Unidos; la verdad, yo estoy sorprendido, porque cuando se pone violenta la cosa, no conozco ninguna fuerza armada que actúe como a mí me gustaría . No es solamente Brasil”, reiteró Seba.

El exdefensor consideró que los policías de Belo Horizonte “actuaron mal como se actúa en todas las partes del mundo, cuando se arman batallas que decís: ‘ Se podría haber solucionado distinto’ ”.

En tanto, el entrenador remarcó que “con un poquito de mala suerte dentro de este lío”, se podría haber perdido “una vida”: “Vuela una valla, le pega en la cabeza a alguien y se muere una persona en medio de este lío, ¿y qué hacemos? ”, concluyó.

