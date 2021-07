Leo Farinella estalló contra los hinchas de Boca que se quejan del VAR: “Saltan porque se quedaron afuera de la copa”

El panelista de Superfútbol, Leo Farinella, explotó este jueves contra los hinchas de Boca Juniors que reclaman por el mal uso del VAR (Video Assistance Referee) tras haber sido perjudicados en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.

“Me cansé. Me hinché las pelotas, viejo, ahora saltan porque quedaron afuera, porque cuando quedó afuera River, se cag...ban de risa. Y ahora, saltaron por esto, como si fueran el primer club al que le hacen algo . Si esto es penal (por la presunta falta de Bruno Zuculini a Kevin Macallister en Argentinos-River), lo de ayer en Mineiro fue offside. Me retracto, bien anulado el gol de Boca. Chau. Hinchen por Mineiro ahora ”, le dijo Farinella a sus compañeros José Chatruc y Tony Serpa, que opinaban que el VAR debió haber intervenido en favor de Argentinos Juniors. Finalmente, River ganó el partido por 2 a 0.

“Se terminó, muchachos. Me cansé de la injusticia, me cansé de la doble vara, me cansé de escuchar durante 48 horas a los hinchas de Boca; están en todos los medios, en todos los canales, hablando como si fuera la primera vez que el VAR define un partido ”, dijo el periodista.

La imagen del offside de Boca y una perspectiva con una línea que no ayuda demasiado a la interpretación en el polémico gol anulado con Atlético Mineiro

Con resignación, Farinella sostuvo ser “uno contra un millón” , en relación a la cantidad de periodistas hinchas de River contra los hinchas de Boca. “Soy el único . Con todos los del otro lado, es imposible para mí. Es una batalla ciclópea. Fantino hizo un gran quilombo con Scaloni con los espartanos. Llega un momento en que todo tiene un límite”, arremetió

El cronista cuestionó que los analistas “quieran ensuciar” el triunfo de River ante Argentinos Juniors con un penal no cobrado en su contra: “Un partido que River gana con amplitud, de punta a punta, de principio al final... es una cosa de locos”.

El presunto penal de Bruno Zuculini a Kevin Macallister no cobrado por el VAR Twitter

Ya recompuesto de su ira, el panelista opinó que el VAR no tiene que meterse en acciones como el gol mal anulado de Marcelo Weigandt, y agregó, en tono casi irónico: “Ustedes digan lo que quieran. Yo ya está. Algún día se me reconocerá. Dentro de 100 años. Ya fue demasiado. Me rindo. Son muchos” .

Por otra parte, el conductor Diego Díaz apoyó a su compañero al cuestionar las declaraciones de Juan Román Riquelme sobre que Boca ganó los dos partidos de la serie, cuando en realidad quedó eliminado de la Copa Libertadores: “Boca hizo dos goles en los dos partidos. Nadie sabe que pasaba en los dos partidos . Es una letra que como dice Leo: se instala, se instala, y se convierte en una verdad ”.

La jugada de la controversia: ¿hubo empujón de Briasco sobre Nathan Silva? Captura de

Díaz también puso en tela de juicio la falla del VAR en el gol de Boca en el partido de ida: “El de cancha de Brasil, no. Se cometieron errores, que perjudicaron en este caso a Boca” , concluyó.

LA NACION