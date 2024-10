Oscar Ruggeri interrumpió a Vignolo y adelantó cómo se llevará Gago con Riquelme: “Acá la situación no es la misma”

Escuchar

Este lunes a las 19 horas, Fernando Gago hará su presentación oficial como nuevo Director Técnico de Boca Juniors en el marco de una conferencia de prensa. Tras el revuelo que causó esto dentro de la comunidad xeneize, desde el programa F90 (ESPN), Oscar Ruggeri lanzó un peculiar comentario sobre la relación del flamante entrenador con Juan Román Riquelme que enmudeció al propio Sebastián “Pollo” Vignolo, conductor del ciclo. “Él no es boludo”, sentenció sin filtro.

El desembarco de Gago trajo un respiro a Boca en medio de un momento complejo en que se encuentra en el puesto 10 en la tabla de la Primera División Argentina 2024. En torno a esto, surgieron diferentes reacciones desde el mundo del deporte sobre sus planes y los proyectos que tendría de comprar a nuevos jugadores, entre ellos, Leandro Paredes.

En medio de la conversación sobre lo que propondría Gago, Navarro Montoya introdujo: “Vino para cambiar en Boca un año que hasta ahora es magro, necesitaban un golpe de efecto y yo creo que Gago lo da hacia afuera. Porque es un hombre de la casa y hacia puertas adentro; porque los jugadores se van a encontrar con una persona que, yo lo veía en Aldosivi, para imponer su estilo (pese a que no tenía los mejores intérpretes). Pero acá Boca busca un entrenador que tenga ideas y que las imponga”.

Ruggeri, sin vueltas: “Riquelme no es boludo”

“Boca necesita terminar un año de la mejor manera, había pocos entrenadores para conmover afuera y con Gago lo logró”, agregó el exarquero y sostuvo: “Boca lo necesita ahora”. Luego de la discusión sobre el plan que tendrían las autoridades del club de sumar a Paredes al plantel, Ruggeri interrumpió a sus colegas y apuntó a la presidencia.

“Acá la situación no es la misma [que con los entrenadores anteriores]. Riquelme no es boludo”, expresó Ruggeri y añadió: “¿Te creés que Riquelme va a pasar por encima de Gago? Él se va a sentar con Gago, van a hablar bien y Gago le va a decir cuál sí y cuál no, porque está en condiciones para decirle: ‘No, este no me gusta, me gusta Paredes’”.

Gago y Riquelme, en su época de jugadores, en 2014: ahora se encuentran en el rol de DT y presidente, respectivamente

“Para hablar de Paredes y para hablar de los nombres que están, Boca necesita ganar y jugar la Copa Libertadores el año que viene”, remarcó Ruggeri.

Minutos antes del debate que se armó en el panel de F90, fue Vignolo quien introdujo al tema y se refirió a lo que generó la llegada de Fernando Gago al club: “Él ilusionó. No solo hablo de descomprimir, que también (pasó). Pero en principio ilusiona a la gente de Boca (...) Este es el técnico para este momento de Boca. Parece raro lo que voy a decir, porque parece que Riquelme no necesita paraguas o que el paraguas de Riquelme es Riquelme, como ídolo máximo de Boca. Pero en este caso, Gago termina siendo una especie de paraguas”.

Acerca de las primeras actividades que desarrollará Fernando Gago en el predio de Boca, a las 17 realizará un entrenamiento con el plantel en presencia de su cuerpo técnico. Luego, a las 19 será la presentación oficial.

Lo cierto es que ya tuvo un acercamiento a la prensa el domingo 13, cerca de las 22 horas, en su arribo al Aeropuerto de Ezeiza. Desde allí, el ex DT de Chivas emitió un mensaje escueto: “Buenas noches, gracias por estar acá. Voy a ser breve y sincero, ya que mañana podremos hablar tranquilos en la conferencia de prensa. Le agradezco al hincha de Boca por todo el cariño que me expresó en estos días. Vuelvo a casa”.

