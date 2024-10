Susana Giménez no se dio cuenta de que estaba al aire y lanzó un exabrupto que se viralizó en las redes

Escuchar

Este domingo, Susana Giménez estuvo al frente de un nuevo programa que se emitió por Telefe y dejó tela para cortar. Con entrevistas a Lali y L-Gante, la conductora se vio sorprendida a la vuelta de un corte por cómo lucía su peinado.

Tras despedir a Lali, la presentadora televisiva se paró del sillón y se dirigió hacia su escritorio en compañía de uno de los susanos. Al sentarse en la silla, Susana miró a la cámara y empezó a tocarse el pelo en un claro gesto de incomodidad.

Sin dudarlo, la diva empezó a gritar por la presencia de Damián, su peluquero personal. “Damián no estoy muy...”, exclamó Susana, quien, de inmediato, fue interrumpido por uno de sus asistentes: “Estamos en vivo”.

Susana Giménez se sintió incómoda por su peinado y pidió por la asistencia de su peluquero Captura de TV

“¿Estamos en vivo?”, retrucó la conductora, quien se llevó la mano a su boca atónita por el momento que vivió. “Perdón... es que yo veía que tenía muy aplastado el pelo”, aseguró rápidamente antes de pasar al siguiente segmento del programa.

Justamente el peinado de Susana Giménez estuvo en la mira de su anterior peluquero, Miguel Romano, quien despotricó a su colega Damián, el Chaqueño, por su trabajo. “Era un fardo de pasto lo que tenía en la cabeza. Lo más triste de esto es que la gente iba a creer que la peiné yo. Me han llamado y me han preguntado. Anoche mismo. No pude dormir. ´¿Qué le pasaba en la cabeza?´ me decían”, relató el peinador acerca del look de la conductora en su primer programa.

LA NACION