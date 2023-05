Agustín Tapia-Arturo Coello no se detienen: 37 partidos, ocho de ocho en World Padel Tour y el número uno del mundo

escuchar

Demoledores. Así se podría definirlos. Agustín Tapia y Arturo Coello arrasan en el World Padel Tour. La temporada 2023 tiene siempre el mismo tenor para ambos: se quedan con cada uno de los torneos. Una foja intachable: ocho participaciones y ocho coronacione s. El catamarqueño y el vallisoletano no encuentran oposición y se consagraron en el Abierto de Viena, con lo que juntos acumularon la victoria N° 37 y desde este lunes volverán a quedarse, como pareja, con el número uno del universo del padel .

Tuvieron que frenar su actividad en Dinamarca porque Coello tuvo una lesión que impidió a la dupla defender la primera ubicación en el ranking. Esa pausa fue aprovechada por Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno, que se impusieron en Copenhague. Pero en Austria, la pareja argentina no pudo repetir, porque Tapia yCoello demostraron que tienen un hambre increíble y se impusieron por un doble 6-3.

Con este éxito en Viena igualaron el registro de victorias consecutivas en la era World Padel Tour del legendario Fernando Belasteguín, que también logró ocho títulos en 2015 (dos con Willy Lahoz y cuatro con Pablo Lima) .

Los números lo dicen todo de las dos parejas que han ganado este domingo el Open de Viena: Arturo Coello y Agustín Tapia lograron el octavo torneo, llegaron a las 37 victorias consecutivas, y siguen invictos en la temporada. Lo concreto es que Coello, desde este lunes, será líder en la clasificación individual, ya que Tapia perdió 1000 puntos en Copenhague porque defendía puntos y no pudo participar por la lesión de su compañero. “Yo me sentía número uno ya en Vigo, cuando lo alcanzó Tapia, con quien estaré alternando puesto; pero lo importante es que la pareja sea la número uno y que el equipo funcione”, dijo Coello tras la consagración.

Cuando los consultaron acerca de cómo sostienen la ambición después de ganar ocho torneos y apenas ceder un set en todo el torneo de Viena, Coello comentó: “Yo perdí mucho durante mucho tiempo y ahora me sale más fácil entrar a la cancha. Nos retroalimentamos, en la motivación, en la familia..., es una suerte poder jugar al padel juntos”.

Tapia sufrió molestias en su brazo derecho en todo el torneo y siempre jugó con un vendaje; se tomó un tiempo para agradecerle al fisioterapeuta del circuito WPT que le ha permitido poder competir: “Es verdad que vamos mejorando partido a partido. T odavía no caemos en los partidos ganados y cuando empezó el año no lo hubiéramos imaginado. Lo estamos disfrutando a full . Quiero agradecer, principalmente, al fisio que en este torneo porque me pasé más tiempo allí que en cualquier otro lado en Viena”.

Y finalizó con un mensaje de cara al torneo en Marbella, el fin de semana próximo: “Sí, estoy bien. Sólo que le dije al fisio que me ajustara bien el vendaje; dije ‘Que me duela o no le voy, en esta final le voy a pegar a la pelota”.

