Alejandro Galán y Federico Chingotto, la química más explosiva de la temporada de Premier Padel

Se recuestan sobre una silla relajados y las miradas cómplices evidencian esa química que los ubica como la mejor pareja de la temporada. Son el tándem que está al acecho del cetro de número uno del mundo del pádel. Alejandro Galán, el madrileño de 29 años, y Federico Chingotto, aquel pibe de Olavarría que dormía en autos para ahorrarse una noche de hotel antes de jugar algún torneo, están en Buenos Aires y son un imán para los fanáticos que se desesperan por una foto con ellos o una firma en sus remeras. Alcanzaron un nivel de elite deportiva que hasta Carlos Tevez o Zinedine Zidane pretenden compartir una cancha con ellos.

Amables, saben que el Premier Padel P1 en Buenos Aires es una de las citas más convocantes y emocionantes para ellos por la fascinación del público, por eso es que acceden a cada requerimiento. Dejan de lado que encarnan la pareja más sólida en 2026, que tienen cuatro títulos en el año y que es la más ganadora con las conquista en Gijón, Miami, Newgiza y Asunción. Son honestos: reconocen que persiguen con deseo la corona de Agustín Tapia y Arturo Coello, la mejor pareja del mundo, pero ya no se frustran en el camino; solo se enfocan en el recorrido para poder acceder a ese peldaño.

Por eso explican con detalles a LA NACION cómo viven el proceso, qué aprendieron en estos dos años juntos y las formas para hallar una conexión única que los transforma en una de las parejas más completas del universo del pádel. “Este torneo siempre es especial, pero mucho más cuando se trata de poder ganar en la tierra de Fede, porque uno quiere hacer todo para poder quedarse con ese premio. Pudimos ganar en Mar del Plata, ahora queremos tratar de repetir”, dice Alejandro Galán.

-¿Cambió algo respecto de todo lo que hicieron en 2025 para que esta temporada estén, al menos en la Race, por adelante de Tapia y Coello? Parecen estar más cerca de lograr el objetivo...

-Alejandro Galán: No hay un cambio significativo. Creo que ser persistentes en cómo trabajamos, en cómo queremos mejorar individualmente y hacer mejor al compañero, al final acaba dando sus frutos. No hay un secreto para que de un día para el otro puedas cambiar algo. Sí es verdad que quizás las finales las tomamos con menos presión, estamos más tranquilos con la confianza y sin exigirnos en la excelencia, aunque sepamos la dificultad, ¿no? Estamos tolerando mejor la frustración, porque nos llevan al límite los rivales, en este caso Arturo y Agus, que son los que vienen dominando el circuito los últimos tres años. De esta forma estamos resolviendo mejor esos momentos en las finales con ellos.

-Se habla mucho de la química de las parejas en el pádel, algunos pasan mucho tiempo juntos, otros hacen una especie de terapia de pareja, ¿Ustedes realizan algo parecido?

-Federico Chingotto: A ver, trabajamos en conjunto con los psicólogos, pero tenemos la suerte de que la química afuera de la cancha es muy buena, que disfrutamos, que más allá de juntarnos para trabajar y demás, a veces también nos juntamos para divertirnos o con otros planes. Al final eso suma muchísimo. En esa parte estamos súper tranquilos y sabemos la confianza que tenemos el uno en el otro. Las cosas van saliendo porque cada uno se preocupa por lo que debe a la hora de trabajar y no está pensando en lo que hace o deja de hacer el otro.

-Aprender a tolerar la frustración, ¿es el trabajo más difícil?

-Alejandro Galán: Cuando la exigencia es tan alta, cuando tienes que cuidar cada detalle para llegar a esa cima, que es el número uno, que sabemos que es cuestión de detalles, quieres hacerlo perfecto todo. Es confiar en lo que ya estás haciendo, en todo ese trabajo que no paramos de hacer día a día, de esforzarnos, de entrenar, de cuidar el descanso, la alimentación, cómo nos hablamos. Eso ayuda a que los momentos complejos se pueden llevar mejor, pero sí es complejo aprender que la frustración es parte de este proceso.

-Muchas veces se habla que su dinámica como pareja, está consolidada adentro y afuera, ¿Qué los iguala cuando salen de un torneo?

-Federico Chingotto: Creo que los dos somos de relajar cuando salimos del entorno del pádel. Compartimos que nos gusta estar tranquilos y dormir un poco más, estar acostados, relajarnos, boludear con el teléfono... Somos de jugar a las cartas, de salir a cenar, pero sobre todo, los dos tenemos en común que cuando viene gente también de afuera, ya sea familia, amigos, novias y demás, nos sentimos que nos distrae y nos resetea la cabeza, logran sacarnos un poco de esa vorágine de tanto pádel y ellos no hablan de otra cosa, de cualquier boludez y ahí nosotros estamos divirtiéndonos.

-Cuando peleás por ser número 1 de mundo, ¿es importante una pareja que te permita tener una química más allá del juego?

-Alejandro Galán: Nosotros la hemos encontrado, tenemos esa relación personal y profesional buenísima, pero es importante cubrir todas las parcelas, ¿no? Tener un buen jugador al lado, que tengas la confianza en que se prepara y que tiene los mismos objetivos que tú, que tenga buena química... Porque al final compartimos muchísimas cosas. Creo que todas las parcelas son importantes, pero destaco nuestra humildad. Y que cuando las cosas no salen o tenemos cualquier problema que nos ponen los rivales o problemas físicos, tratamos siempre de buscar cómo mejorarnos. Vivimos muchos cambios de pareja en el circuito y eso es porque si alguien no encuentra todas esas parcelas en un compañero... Nosotros tratamos de ser completos en todos los niveles, aportarnos, sumarnos, darnos nuestros espacios y creo que nos entendemos muy bien en todos.

-¿En qué sentís que Alejandro te hace mejor?

-Federico Chingotto: En casi todo. Siempre lo digo, a nivel de competición él fue un número uno y me ha transmitido muchísima calma a la hora de competir en momentos importantes, en ganar partidos importantes. En todas esas facetas es un fuera de serie. Yo trato de absorber todo lo máximo posible, cómo ve los partidos y demás. Y afuera también es muy muy profesional, sobre todo destaco esa humildad de siempre, cuando las cosas no van bien y demás, cada uno hace su autocrítica, qué tenemos que mejorar y enseguida nos ponemos en modo de trabajo. Entonces, eso habla muy bien de él, ¿no? De que una persona que fue número uno y que sigue compitiendo, quiere seguir mejorando día a día.

-Ale, ¿en qué sentís que te mejora Federico?

-Alejandro Galán: Estoy aprendiendo de su persistencia, porque cuando los puntos o los partidos no van bien, él sigue y sigue buscando. Aprendo a no quedarme tanto tiempo por esas sensaciones positivas o negativas. Y Fede siempre, pase lo que pase, busca dar una más y eso es muy importante. Y luego, me nutre la alegría que transmite, porque en eso nos entendemos muy bien. También estoy aprendiendo mucho de su defensa, de esa intensidad que le mete al juego, creo que era importante también que yo la hiciese y no dependiera tanto de mis tiros. En eso también estoy mejorando.

-¿Pueden tomar dimensión de lo que creció el pádel y que ustedes son la referencia de esa explosión en el mundo?

-Federico Chingotto: Yo más o menos, porque me parece una locura todo, como por ejemplo, llegar a Buenos Aires y estar en el Obelisco con una cancha de pádel rodeado de gente. En mi vida lo hubiese pensado. Entonces, nada, ahí cuesta creerlo un poco. Se disfruta muchísimo. Hay veces que tenemos eventos en lugares del mundo que no podemos creer... Nosotros estamos felices y colaborando con ese granito de arena para el deporte que tanto amamos.

-Alejandro Galán: En España por ahí es muy usual que el pádel tenga un desarrollo, pero no sé si era tan usual esta explosión. Yo sí he vivido cuando era número uno, que era un deporte mucho más pequeño que ahora y creo que ahora somos más referencia, se nos conoce en más lugares, no sólo en en España. Al margen de nosotros como jugadores, lo valioso es lo que pasa con el deporte, cómo se está instaurando ya en un montón de países. En redes sociales nos contactan desde la India, de Rusia, de Colombia, que son lugares donde no hemos ido todavía. Y no para de sorprenderme cómo va creciendo el deporte. Es increíble.

-¿Por qué es tan especial jugar en en Buenos Aires?

-Alejandro Galán: Porque siento que tienen la misma pasión que tengo yo por el deporte. Este deporte es mi vida, y que lo vivan de la misma manera que yo, pues me hace especial ilusión. Y luego porque no hay que olvidar que este deporte, que es mi vida, creció lentamente también gracias a esta incubadora que es Argentina, porque nació en México, pero en este país creció y se fue para España. Entonces, hay que saber de dónde venimos y estoy superagradecido.

-Federico Chingotto: Te voy a ser breve, yo creo que somos únicos por la manera en que vivimos los deportes, cómo vivimos las competencias. Es como dice Ale, nos sentimos reflejados en los fanáticos argentinos y te da esa sensación que es algo increíble. Estamos en muchas partes del mundo, lo viven también de una manera increíble, pero acá es especial. Acá los hinchas, si pueden se te quieren meter adentro de tu bolso e irse con vos a la cancha. Argentina es único por eso, por la pasión que tiene a la hora de vivir un deporte.