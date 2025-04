Agustín Tapia brilló con un punto en la conquista del primer Major de 2025 de Premier Padel

Nada parece detenerlos. Cuando aparecieron algunas dudas por la derrota inesperada en en el P1 de Chile y las lesión de Agustín Tapia en su mano derecha, la pareja número 1 del mundo del pádel revalidó todas sus credenciales con la conquista del Major de Qatar al vencer a Alejandro Galán y Federico Chingotto, la pareja número 2, por 7-5 y 6-2. Y en medio de tanto talento, nuevamente el Mozart de Catamarca se quedó con la ovación de todo el público con una recuperación y un toque imposible.

En el Major de Qatar se demostró que, en el pádel masculino, el reinado sigue vigente. Porque Arturo Coello y Tapia volvieron a llevarse un título tras dos fechas sin poder hacerlo y alejaron todos los fantasmas.

En la primera prueba importante del año Coello y Tapia ofrecieron su mejor versión y en ese contexto el argentino desató la locura de los fanáticos y hasta del relator y el comentarista de la gran final. Con el partido 5-2 y la posibilidad de cerrar la fina, se dio un rally de 12 golpes que terminó con una genialidad: Galán, casi sobre la red sacó un remate que tomó altura y que parecía tener destino de regresar a su campo para poner el game 40-30 a su favor, sin embargo, Tapia salió disparado desde el fondo de la cancha, llegó con lo justo y con la punta de su paleta logró darle un toque perfecto para que se muera contra la red. Increíble.

Rápidamente la acción se viralizó y la cuenta oficial del torneo en Instagram subió el video de la acción y escribió: “El Mozart es imparable”. Los usuarios reaccionaron y respondieron: “Es de otro planeta”, “Extraterrestre”, “Volvió el número 1″, “Es de otro planeta”.

Se especulaba con la situación de los número uno esta temporada. Las molestias de Tapia, que él mismo se encargó de aclarar, ya que después de sufrir una lesión en el dedo de la mano derecha y posteriormente caer en octavos de final en el P1 de Santiago de Chile, decidió viajar a su Catamarca natal para descansar unos días: “La semana en Catamarca es algo que te da una energía única. Volver a casa era importante porque no pude hacerlo por las fiestas. El año se te hace eterno y todo argentino que vive fuera espera pasar las fiestas para estar con los suyos, este año no se dio por cuestiones del Mundial y el Masters antes de Navidad y fue durísimo”.

🪄 LA MAGIA DE TAPIA.



Hace parecer fácil cosas que son TAAAAAAN difíciles.#OoredooQatarMajor

pic.twitter.com/ObWoMFwvxZ — PadelReview (@padelreviewes) April 19, 2025

Y agregó: “Pude estar seis días en casa que me ayudaron muchísimo, me desintoxiqué de todo. Venía de perder en Chile en octavos y mi familia me hizo sentir como el Agustín que era antes. Ellos no me piden nunca resultados ni me piden nunca nada. A mí me motiva y me da una energía increíble que es inexplicable”.

Tras la consagración, Tapia fue muy claro en su mensaje respecto de cómo se siente después de haber podido recuperar su mejor versión: “Es un placer poder estar de vuelta a un gran nivel. Tengo que agradecerles a muchísimas personas. A mi familia, a mi equipo, a Arturo por aguantarme a pasar este momento difícil, por estar a mi lado y no dejarme caer y por confiar sobre todo. Quería agradecerle a la gente que nos está apoyando, a mis amigos, a los de Arturo que vinieron hasta acá a hacernos el aguante. Pero en especial quería mandarle un beso a mi familia que está en Catamarca, hace poco tiempo estuve ahí y me dieron la energía para recuperar mi nivel. Les debo todo. Estoy muy feliz de verdad”.

LA NACION