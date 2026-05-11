La espectacular definición de Federico Chingotto para ganar la final del Premier Padel de Asunción

La definición en el Premier Padel P2 de Asunción con la coronación de Alejandro Galán y Federico Chingotto resultó una muestra perfecta de lo que sucederá esta semana con el torneo de Buenos Aires, que reunirá a los mejores jugadores del mundo en el Parque Roca. Y cómo se resolvió la final ante Agustín Tapia y Arturo Coello por un contundente 6-3 7-5, eleva la expectativa, porque todo se definió con dos puntos increíbles de Chingotto saliendo de la cancha. Una locura.

Tras caer en las semifinales de Bruselas, Galán y Chingotto volvían en Asunción a las finales y enfrente, como casi siempre, estaban Tapia y Coello en el que era el trigésimo tercer enfrentamiento entre las dos mejores parejas del circuito. En el último enfrentamiento, la victoria había sido para Galán y Chingotto en la final del P1 de Miami, un desenlace que, en esta temporada, pone el superclásico a favor de los campeones en Paraguay que llevan tres victoria sobre una de Tapia y Coello, que en el global total dominan con 21 victorias a doce.

La definición de Chingotto

Tapia y Coello, que venían dejando una gran imagen durante todo el torneo, se vieron claramente superados por los número dos en la final y encadenan tres finales perdidas de forma seguida. Ante este escenario es que ahora los número uno se enfocan en tratar de repetir la producción de 2025, cuando se coronaron en el Premier Padel P1 de Buenos Aires.

Sin embargo, la amenaza de Galán y Chingotto se mantiene latente, ya que el nivel de la segunda pareja del ranking está por las nubes y la definición en Asunción lo demuestra. La forma en la que se resolvió el partido demuestra que el argentino, el “Super Ratón” de Olavarría, está en su punto más alto, porque las dos salidas de la cancha para definir el campeonato hizo delirar a los fanáticos. Incluso, el punto con el que se coronaron también fue desde afuera de la “caja de cristal” con un toque de colección por la puerta que se durmió en la red ante la imposibilidad de Tapia de continuar con la acción.

🔥 Golpe de autoridad.



😎Alejandro Galán y Federico Chingotto volvieron a quedarse con el duelo ante Arturo Coello y Agustín Tapia.



🏆En la gran final del Premier Padel ueno bank Asunción P2 se impusieron por 6-3, 7-5 para revalidar el título conquistado en 2025.



🔝La dupla… pic.twitter.com/i2HObJeBTG — La Tribu Deport 1120 AM (@latribu1120am) May 11, 2026

Con esta victoria Ale Galán y Fede Chingotto siguen en lo alto de la FIP Race, la tabla de la temporada, y revalidan el título conquistado hace un año con el que suman ya cuatro esta temporada y dieciséis desde que forman pareja.

“Quiero felicitar a Agus (Tapia) y a Arturo (Coello) que jugaron a un nivel increíble, nos hacen jugar al límite. Y estos partidos se definen por detalles, por pelotas complicadas, por suerte estuve acertado con la puerta, porque si las hubiese errado estaríamos hablando de otra cosa... Pero bueno, nos entrenamos para eso, hacemos los deberes, trabajamos muy duro para seguir mejorando. Estamos contentos de levantar este cuarto título en la temporada, pero todavía quedan 20 por delante y nos queda mucho camino por recorrer”, dijo Chingotto tras la final.