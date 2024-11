Agustín Tapia y Arturo Coello, demoledores: 30 partidos sin perder y sexto título consecutivo de la temporada de Premier Padel

Son absolutamente dominantes. Demoledores. No parece, en este momento, que nadie pueda detenerlos. Una nueva final ante Alejandro Galán y Federico Chingotto, un superclásico de la elite del pádel que paraliza a los fanáticos. Los número 1 del mundo no se desenfocan y cada semana suman argumentos para abrir el debate acerca de si no se trata de la pareja más poderosa de la historia de este deporte. Arturo Coello y Agustín Tapia son una máquina de ganar y se quedaron con un nuevo título al imponerse en el Dubai P1 de Premier Padel, el sexto consecutivo en la temporada.

Y lo más impactante es que esta es apenas la segunda temporada juntos, porque este tándem comenzó en 2023 y desde entonces son los amos del pádel del mundo. Es tan impactante lo de ambos que son un equipo que registra unos números de escándalo y que ya tienen el camino más que allanado para confirmar su reinado por segunda temporada consecutiva.

Para comprender mejor de qué se trata lo que están haciendo Tapia y Coello, sólo hace falta acercarse a las estadísticas para poner en dimensión el nivel superlativo de esta pareja: acumulan 30 partidos consecutivos ganados, 60 sets a su favor y solo uno perdido. La última vez que cayeron fue el 7 de julio en la final de Génova justamente ante Galán y Chingotto en un partido perfecto de la pareja 2 (doble 6-1) que, desde luego, marcó un antes y un después en el proyecto Coello y Tapia que siguen alargando la mejor racha histórica masculina de Premier Padel. Fue el partido número 194 de Agustín Tapia-Arturo Coello como pareja. Con la victoria en Dubai suman 177 partidos ganados y sólo 17 derrotas. Han ganado el 92% de los partidos disputados: 34 finales, 26 títulos.

Desde aquella caída que resultó un tremendo golpe para ellos porque se quedaron sin ese final en poco menos de una hora, la pareja número 1 del mundo ganó el Premier de Málaga, de Madrid, de Róterdam, de Valladolid, de París y este fin de semana el de Dubai. En total en 2024 ya conquistaron 11 de los 20 torneos de Premier Padel (en algunos no han participado) y a esta altura ya se encargaron de terminar el interrogante acerca de si Galán y Chingotto les podrán quitar el número 1.

En la final de Dubai, se impusieron por 6-4 y 6-3 en poco más de una hora, y con la calculadora en mano para confirmar su dominio un año más. Ahora les quedan en el camino apenas cuatro torneos: Kuwait, México, Milán y el Tour Finals de Barcelona. Y todas las miradas siempre están sobre ellos porque registran 127 días sin perder un partido y a esta altura todo se concentra en descubrir qué pareja podrá detenerlos.

“La emoción por el equipo que estamos demostrando ser. Hay una unión increíble y me emociona de verdad. Porque pocas veces se puede conseguir tener a un hermano al lado, luchando y tirando para el mismo lado y lo estamos consiguiendo. Si bien las cosas pueden que en el algún momento no salgan, entiendo que en esta semana, en particular, demostramos la gran unión que tenemos, lo que nos queremos, lo que nos entendemos... Quiero agradecerle a nuestro equipo, porque sin ellos sería imposible. Y lógicamente que enfrentarnos con Ale Galán y Chingo (por Federico Chingotto) nos hacen crecer y nos llevan al límite de nuestro rendimiento”, contó Agustín Tapia.

La cara del español, Arturo Coello, permitió comprender lo dura que fue la definición y cómo cada fin de semana deben luchar para sostener el estatus: “Estoy feliz de este título en Dubai. Cada fin de semana nos enfrentamos con ellos (por Galán y Chingotto) y son batallas increíbles. Es magnífico el equipo que creamos, porque permite ver cómo nos manejamos y la familia que construimos. Ahora todo es alegría, porque nos sale todo bien, pero es tan fuerte lo que tenemos que cuando sean tan buenos los momentos, prometo que vamos a estar juntos luchando al pie del cañón”.

