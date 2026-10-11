Agustín Tapia y Arturo Coello se impusieron en Alemania y sumaron el título 11° de la temporada con otra locura del catamarqueño

Nada parece detenerlos. Cuando alguno podía pensar que el reinado podía caer en esta temporada, ellos se encargaron de apagar cualquier tipo de ataque a la corona del pádel mundial. Agustín Tapia y Arturo Coello se quedaron con la victoria en el Premier Padel Alemania P2, sumaron su undécimo título en 2026 y dejan atrás los fantasmas que implica tener a Alejandro Galán y Federico Chingotto al acecho. En Düsseldorf, la pareja número uno del mundo se impuso en dos sets (6-2 y 7-6) ante Jon Sanz y Franco Stupaczuk, que intentaron aguantar la furia de sus rivales, pero en 52 minutos se resolvió la historia.

Parece imposible domar a esta pareja que a cada paso hace historia. Trabajaron duro en Alemania para quedarse con el triunfo y lograron el tercer título consecutivo en lo que va de este 2026. Para dimensionar lo que hacen Tapia y Coello hay que revisar las estadísticas, porque en esta temporada ya acumulan 11 títulos en 16 finales, cuando quedan cinco torneos por disputarse (Milan, Kuwait, Dubai, Acapulco y Barcelona), y en 2025 celebraron 13 conquistas sobre 18 definiciones.

La definición en Alemania fue un espectáculo que, si bien la diferencia en el marcador resultó contundente, dejó una infinidad de puntos de colección, con la pareja número uno del mundo en el centro de la escena. La cuenta oficial de Premier Padel, mostró algunas acciones y en una de las jugadas más intensas escribió: “De nuevo, de nuevo, de nuevo”, para acompañarlo con un emoji de una corona y un violín, dos símbolos que se identifican con Coello y Tapia, respectivamente.

Es tan espectacular lo que hacen adentro de una cancha, que Agustín Tapia hizo estallar el estadio con una jugada casi imposible: recuperó un remate de Stupaczuk que dio en la reja con una gran lectura y logró traerse la pelota a su campo, golpeando de revés y casi de espaldas. Los comentarías de la transmisión en español fueron claros y contundentes tras la genialidad del argentino: “No, no, no. Sólo Agustín Tapia, la trajo de revés”.

La locura de Tapia de revés

El andar de la mejor pareja del mundo es tremendo. Ambos acumulan 16 finales disputadas sobre 18 en la temporada, estiraron la ventaja en el ranking sobre Alejandro Galán y Federico Chingotto, a 1780 puntos. “Es nuestro primer título acá, es especial ganar aquí. Es súper importante ganar este tipo de torneos, porque consolida nuestra confianza. Queremos felicitar a Franco y a Jon porque fueron rivales que nos obligaron a esforzarnos al máximo para poder ganar”, dijo Arturo Coello.

Mientras Agustín Tapia, se enfocó en valorar el trabajo que hicieron en todo el torneo en Alemania como para poder ganar por primera vez en el torneo de Dusseldorf : “Esta semana fue positiva para nosotros, queríamos ganar, sacarnos la espina de poder ganar acá. Fue un gran día para nosotros, porque pudimos conseguir lo que queríamos para sostener este momento en el que nos sentimos muy bien”, explicó el catamarqueño.