En el mercado no dudan: toman como un dato que el Gobierno salió en los últimos días a contener el aumento de la brecha cambiaria para que su ampliación no afecte la oferta de divisas en la plaza cambiaria oficial. La reacción oficial llegó cuando la diferencia entre el dólar oficial y sus distintas versiones financieras (contado con liquidación y MEP) había llegado a niveles que podían desalentar a quienes tienen billetes por liquidar a hacerlo, al menos por ahora.

Empezó con el MEP, para evitar que la brecha supere el 7%, y se amplió ayer al CCL, luego que esta versión del tipo de cambio —que permite el envío de divisas fuera del país— estuviera a punto de tocar los $1800, sacando ya más de un 14% de distancia con el oficial.

El avance de la brecha

Los rastros de esta intervención surgen de los volúmenes operados ayer con el Global 30: superaron los US$420 y US$570 millones con el AL30 y el GD30, sus dos versiones según la legislación, luego de haberse negociado US$270 millones el día anterior y contra apenas los US$126 millones que se negociaban por rueda en el promedio de los días previos de noviembre.

“Es un salto en las operaciones tal que el Banco Central (BCRA) habría intervenido para moderar la cotización de los dólares financieros y contener una brecha, que había alcanzado los mayores niveles desde la salida parcial del cepo en abril de 2025, aunque, por ahora, no se cuenta con otros con datos que permitan confirmar ni dimensionar la operación”, explicaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

A eso se agregaron fuertes ventas de letras ajustables por el dólar (dollar-linked) y una sostenida oferta de contratos de dólar futuro con precios a la baja para los pazos más cortos respecto de los que se negociaban. Por caso en A3 (una de las plazas más operadas) se sumaron sólo ayer 405.067 nuevos contratos, “muy mayoritariamente concentrado en el pase de noviembre a diciembre”, observaron desde consultora Outlier.

Los datos al cierre de ayer Compumar

“El BCRA parece haber redoblado sus operaciones de mercado abierto en las curvas dollar-linked y de Bonares con el objetivo de contener el spot y seguir achicando una brecha CCL-A3500 que hace pocos días había llegado a 14%”, coincidieron en evaluar desde la Consultora 1816.

El objetivo de esas ventas oficiales, que lograron que la distancia entre el precio del dólar oficial y el CCL haya caído ayer al 7%, es lograr que la brecha muestre que no tiene tendencia al alza sostenida y, en lo posible, se mantenga 10%.

Es algo que podría verse favorecido hoy por un feriado en Estados Unidos que aplacará la actividad del mercado local y por el camino a la baja que emprendió en las últimas horas el dólar a nivel global (el Dolar Index está en 103,7 tras haber llegado a marcar 104 puntos ayer) y, sobre todo, por el terreno que empezó a recuperar el real en Brasil, que, ayudado por ventas de su banco central, sube hoy 1,66% frente a la divisa estadounidense.

“Son movimientos que seguramente ayudarán a calmar las aguas, aunque no marcan tendencia, y habrá que seguir de cerca su evolución en los próximos días”, explicó a LA NACION un experimentado operador de mercado.

Los rastros de esta intervención surgen de los volúmenes operados ayer con el Global 30 Shutterstock

La idea base es que los exportadores, que vuelven a ser los principales aportantes del mercado luego de varios meses de haber compartido protagonismo con las liquidaciones financieras, no se vean tentados a postergar sus ventas de dólares en momentos en que el BCRA debió volver a poner en pausa la compra de reservas por tres ruedas por segunda vez en lo que va del año.

“Sin ingreso ya de dólares financieros, que el aporte de dólares comerciales no tienda a caer sin dudas es clave ahora que, además, se reactivó la demanda del billete”, coinciden en el mercado, por lo que juzgan positivamente la reacción oficial.