Alejandro Galán y Federico Chingotto se quedaron con la mejor final de la temporada en el P1 de Pretoria

Una final de colección en una cita muy particular. En la primera visita del Premier Padel a Sudáfrica, Alejandro Galán y Federico Chingotto derrotaron a Javier Leal y Francisco Guerrero en el partido decisivo más caliente y vibrante de toda la temporada. Una batalla de más de dos horas que se definió el el tie-break y con puntos espectaculares, que quedó en poder de la segunda mejor pareja del mundo por 6-2, 5-7 y 7-6, para conseguir el P1 de Pretoria, equivalente a su sexto título de la temporada.

Galán y Chingotto demostraron toda su categoría y experiencia contra la pareja revelación en la ciudad sudafricana, que luchó hasta el último segundo del cotejo definitorio. Antes, habían dejado en el camino a la tercera mejor pareja del circuito en los cuartos de final (Juan Lebrón y Leonardo Augsburger) y también habían dejado en el camino a los N° 1 en las semifinales (Agustín Tapia y Arturo Coello).

Con esta victoria de Chingotto y Galán en Pretoria (acumulan 18 títulos como pareja) lograron acortan 640 puntos a los número uno, ya que sumaron 1000 contra los 360 de Coello y Tapia. Tras esta competencia, la distancia de la Race pasó de ser 1530 a 890: Tapia - Coello suman 9.440, mientras que Galán - Chingotto tienen 8.550.

La definición en Sudáfrica resultó uno de los máximos atractivos del circuito, ya que se dio la particularidad de la altitud en Pretoria, una ciudad a 1339 metros sobre el nivel del mar, una condición que generó un juego más veloz y favoreció a las parejas más agresivas del circuito, por ejemplo, a Javier Leal y Francisco Guerrero.

Hasta esta definición, Galán y Chingotto acumulaban una racha negativa de finales perdidas en Roma, Valladolid, Burdeos y Valencia, además del reciente tropiezo en las semifinales del torneo en Málaga. Incluso, no lograban quedarse con un torneo desde los primeros días de mayo, cuando se disputó el Premier Padel Buenos Aires P1.

Tras el encuentro, Alejandro Galán, con la mesura habitual y con su perfil autoexigente, se dedicó a valorar la tarea de Chingotto: “Ha sido una dura semana, no ha sido ni de lejos mi mejor torneo. Con toda la honestidad del mundo, hoy sí hice un gran partido, pero hasta acá llegamos por Fede. De inicio a fin el MVP ha sido Fede. Pero la verdad que iba a tener pesadillas si perdíamos el tie break por esa bola que tiré contra la reja porque me molestó la luz.”, confesó el jugador madrileño.

Además, el “MVP” de la final, Federico Chingotto, destacó la resiliencia de la pareja en el momento más complicado del tercer set de la final de Pretoria: “Hoy salió el Modo Chingalán. Cuando nos hacen break en el 5-4, se lo pedí, sacamos el corazón y las ganas y lo pudimos sacar adelante”.

No tendrá mucho tiempo para festejar Galán y Chingotto, ya que desde el martes próximo participarán en el cuadro principal del P1 de Londres, el último certamen de este primer semestre. Tras la cita británica (que se estrena como sede en el circuito), habrá tres semanas de vacaciones antes de abrir la segunda mitad del año, que comenzará la primera semana de septiembre con el P1 de Madrid.