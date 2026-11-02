Comienza el Mundial de pádel en Qatar: la selección argentina defiende la corona

Este lunes se levanta el telón de la cita más importante, a nivel selecciones, del mundo del pádel. La temporada entra esta semana en otra dimensión y el Mundial se apodera del centro de la escena para poner frente a frente a los mejores jugadores del planeta. En Qatar se reunirán los 32 mejores equipos y la selección argentina buscará defender la corona que conquistó en 2024 cuando se impuso a España, en la cita que también se desarrolló en Qatar. Toda la competencia será televisada por Disney+.

En esta oportunidad será Doha el centro de atención del pádel mundial, donde se buscará uno de los títulos más preciados en un formato muy diferente al habitual durante la temporada. España y Argentina son las selecciones favoritas tanto en la categoría masculina como en la femenina.

Federico Chingotto y Agustín Tapia, los líderes de la selección argentina padel.org.ar

La competencia que arranca este lunes se extenderá hasta el sábado 7 de noviembre, la fecha en la que se disputarán las finales en el Khalifa International Tennis and Squash Complex de la capital catarí. Este lunes, martes y miércoles se desarrollarán la etapa de grupos, el jueves tendrán lugar los cuartos de final, el viernes las semifinales y el sábado las finales que coronarán a los nuevos campeones del mundo.

Si bien hay muchos países que desarrollaron la actividad y sumaron muchos jugadores talentosos, los grandes candidatos a quedarse con el centro son la selección argentina, con Agustín Tapia y Federico Chingotto a la cabeza, y del otro lado aparece España, que tiene como estandartes a Arturo Coello y Alejandro Galán. Si bien el conjunto nacional defiende el título, enfrente tendrá a un equipo español que pretende cortar la distancia en la ranking histórico, ya que la selección argentina tiene 12 coronas y España 4.

Arturo Coello es la principal amenaza de la selección de España instagram.com/premierpadel

En la rama femenina España domina la escena y se quedó con la corona en 2024, algo que pretende repetir en 2026 con jugadoras como Ari Sánchez, Paula Josemaría, Claudia Fernández, Bea González y Gemma Triay, mientras que en el equipo argentino pretenden romper con ese dominio con Delfina Brea, Claudia Jensen, Aránzazu Osoro y Virginia Riera.

Etapa de grupos femenina

Grupo A: España, Brasil, Alemania, y Gran Bretaña

Grupo B: Argentina, Francia, Chiles y Bélgica

Grupo C: Italia, Suecia, Egipto e Indonesia

Grupo D: Portugal, Países Bajos, Estados Unidos y Paraguay

Etapa de grupos masculina

Grupo A: Argentina, Francia, Australia y Países Bajos

Grupo B: España, Emiratos Árabes, Suecia y Paraguay

Grupo C: Portugal, Chile, Qatar y Alemania

Grupo D: Italia, Brasil, Estados Unidos y México

El programa del lunes

Pista Central

A las 08, hora de la Argentina: Francia vs Bélgica (categoría femenina)

A las 12: Portugal vs Qatar (categoría masculina)

Grand Stand 1

A las 8: Brasil vs Gran Bretaña (categoría femenina)

A las 12: Brasil vs México (categoría masculina)

Grand Stand 2

A las 8: Argentina vs Chile (categoría femenina)

A las 12: España vs Suecia (categoría masculina)

Cancha 5

A las 8: España vs Alemania (categoría femenina)

A las 12: Argentina vs Australia (categoría masculina)

Cancha 6

A las 8: Italia vs Egipto (categoría femenina)

A las 12: Emiratos Árabes vs Paraguay (categoría masculina)

Cancha 7

A las 8: Portugal vs Estados Unidos (categoría femenina)

A las 12: Chile vs Alemania (categoría masculina)

Cancha 8

A las 8: Suecia vs Indonesia (categoría femenina)

A las 12: Italia vs Estados Unidos (categoría masculina)

Cancha 13

A las 8: Países Bajos vs Paraguay (categoría femenina)

A las 12: Francia vs Países Bajos (categoría masculina)