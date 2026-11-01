Conmoción en Santa Fe: hallaron muertos a un reconocido empresario de una compañía de montaje y a su mujer.

A primera hora de este domingo, fueron hallados muertos en su vivienda, ubicada en la ciudad santafesina de Esperanza, el empresario Marcelo Ricardo Cantoni, de 73 años, y su esposa Nora Beatriz Nadaluti, de 69. Ambos presentaban heridas de arma de fuego en sus cabezas. Los investigadores, que se centran ahora en intentar determinar qué ocurrió con las víctimas, encontraron en la habitación donde estaba el matrimonio una escopeta Beretta.

Según pudo saber LA NACION, la pareja fue hallada sin vida por un hijo, quien solicitó la presencia de efectivos policiales en la vivienda ubicada en la calle De las Naciones al 1500 poco después de las 5 de esta madrugada. Al ingresar al domicilio, los uniformados encontraron sin vida a Cantoni, que yacía sobre una cama, y a Nadaluti, tirada en el suelo, y notaron que presentaban lesiones compatibles con disparos de arma de fuego en la zona del cráneo, de acuerdo a la información obtenida por este diario.

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Tras recibir la información, el fiscal Benítez dispuso la participación de investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) de Recreo y del área de Criminalística de Esperanza en una causa que, al momento, caratuló como averiguación de causales de muerte y solicitó, como una de las primeras medidas, que se le realice el dermotest al hijo del matrimonio, que accedió a hacérselo, agregaron las fuentes consultadas.

Entre las hipótesis sobre el hecho que trascendieron figura la posibilidad de que se haya tratado de una decisión previamente acordada por el matrimonio. Sin embargo, esa versión no fue confirmada judicialmente, aclaró el medio local La Capital.

Cantoni era propietario de la compañía Cantoni Montajes, una empresa muy importante con actividad en Argentina y otros países. Su esposa, en tanto, padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios. Las fuentes consultadas por este diario indicaron que el hijo del matrimonio que los encontró contó a los efectivos policiales que “su mamá Nora estaba triste con intención de no transitar más esa enfermedad”.