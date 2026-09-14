La definición del Premier Padel en París: de los toques mágicos de Agustín Tapia a la bestialidad de Alejandro Galán

Fue una definición espectacular. No sólo porque los número uno del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello, se coronaron por cuarta vez consecutiva en el Major de París, de Premier Padel, sino porque lo hicieron con una remontada increíble y con la presión de perder 420 puntos que ponían en jaque la corona de mejor pareja del planeta pádel en 2026. Y justamente la conquista fue ante los rivales de siempre, Alejandro Galán y Federico Chingotto, que no pudieron sostener el nivel en el último tramo de un partido que se definió en el tercer set y con un tie-break (6-3 4-6 7-6 [7-1]).

Y Roland Garros no podía tener un mejor desenlace, porque fue entre las dos mejores parejas de la elite del pádel y en su duelo número 40. La expectativa fue inmensa, pero finalmente predominaron Tapia y Coello, que ya tiene 27 éxitos en este clásico, los últimos 6 de manera consecutiva.

El tie-break final

Premier Padel tie break Major París

La final en la Philippe Chatrier tuvo todos los condimentos, los toques mágicos de Agustín Tapia, con uno de ellos cerró el partido, la pegada infernal de Arturo Coello, la genialidad de Federico Chigotto y el punto infernal de Alejandro Galán, que puso a todo el estadio de pie con el cierre del segundo set, cuando tomó un remate de Agustín Tapia que salió de la cancha y el español devolvió la pelota por la puerta y la sacó por la otra. Una locura que hizo delirar a París.

Pero se impusieron los número uno, Agustín Tapia pudo sostener su invicto en París y, junto a Arturo Coello, sumó su noveno título de la temporada. De esta manera levantaron el segundo major, y siguen en la carrera para intentar la hazaña de quedarse con los cuatro ‘grandes’ de un mismo año calendario.

El peso de esta final era demasiado grande, porque la conquista otorgaba los 2000 puntos que entregan los major y para Tapia y Coello, perder ante Galán y Chingotto suponía poner en riesgo la corona. Sucede que tras el tropiezo de los número 1 en los cuartos de final del P1 de Madrid, la brecha entre ambas duplas se había comprimido de forma considerable. Incluso, con esta victoria, Coello y Tapia lideran la Race 2026 por sólo 1.270 puntos más que Galán y Chingotto y el ranking general de la Federación Internacional de Padel, el primer escalón también es para Tapia y Coello y la diferencia sobre Galán y Chingotto es de 2195 unidades.

El globo a Tapia les había dado el segundo set y el break en el tercero a Chingalan



El torneo pende de un hilo y se lo vuelven a tirar



Fe ciega en su talento y su pegada



Sale y pide tranquilidad que esto sigue



Pero el ya había cambiado el partido



Simplemente Agustín Tapia🎻 pic.twitter.com/BSjKQouOe4 — El Rey Del Globo (@reydelglobo) September 13, 2026

Sin embargo, la mejor pareja del mundo volvió a demostrar que son los reyes en Roland Garros, porque perdían 3-0 en el tercer set, lo dieron vuelta, llevaron el juego al tie-break y lo ganaron por 7-1. Una locura. Y también se transformaron en una pesadilla para Galán y Chingotto a los que derrotaron en las finales del Major parisino en 2024, 2025 y 2026.

“He tenido que buscar y buscar en el interior mucho… Ha sido un partido que se saca de corazón y de ganas más que de pádel", dijo Arturo Coello, mientras que Tapia agregó: “No hay mejor lugar para ganar que este y ser imbatible hasta el momento. Tenemos que seguir adelante, porque queda mucho, pero este tipo de partidos nos dan la vida”.

Lo que queda del calendario

CUPRA Rotterdam Premier Padel P2: 28 de septiembre al 4 de octubre.

Germany P2: 5 al 11 de octubre de 2026.

Milano P1 (Milán, Italia): 12 al 18 de octubre de 2026.

Kuwait Major (Kuwait City, Kuwait): 26 al 31 de octubre de 2026. Dubai P1 (Dubái, Emiratos Árabes Unidos): 8 al 15 de noviembre de 2026.

Mexico Major (Acapulco, México): 23 al 29 de noviembre de 2026.

Premier Padel Finals (Barcelona, España): 10 al 13 de diciembre de 2026.

Ranking FIP masculino