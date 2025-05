Premier Padel de Buenos Aires: más de 50.000 entradas vendidas, sold out y un impacto exponencial

En apenas seis horas y con un mes de antelación volaron 20.000 entradas. Un fenómeno impensado hace menos de cinco años. Tres jornadas agotadas y 45.000 tickets vendidos para una actividad que definitivamente se instaló en el mundo y, particularmente, en la Argentina. El Premier Padel de Buenos Aires se convirtió en una cita obligada. Por aquí camina Ezequiel Garay, el ex defensor de la selección argentina, se pasea Carlos Tevez, se anuncia una posible visita de Marcelo Gallardo, algunos aseguran que podría estar Juan Martín del Potro. Nadie se quiere perder este torneo que tiene a los mejores del planeta pádel durante una semana en el Parque Roca.

Ellos, los protagonistas, están tan asombrados con la revolución que han generado, que no pueden creer que desde los partidos de clasificación las tribunas se colmaron de fanáticos para alentar a las promesas de la actividad. Y esta situación es tema de debate en el universo del pádel profesional, porque España todavía tiene cinco citas en el calendario, pero en el caso de Argentina solamente se quedó con una.

Ya fue motivo de controversia en 2024 y lo volvió a ser en 2025, porque lo que sucede en este P1 de Buenos Aires, los jugadores aseguran que no pasa en el resto del mundo. “La verdad es que no hay público en el mundo como el de la Argentina. Es la tercera vez que nosotras venimos a jugar acá y lo que ofrece la gente es increíble. Apoyan cada día, alienta a sus jugadoras y que se hayan agotado las entradas de tres jornadas no lo vivimos en ningún otro país”, le dijo Ariana Sánchez, la española número 1 del mundo, a LA NACION.

Premier Padel lands in Buenos Aires! Let the show begin 🇦🇷



📆 27 May - 1 June

🏟️ Estadio Parque Roca, Buenos Aires

📲 https://t.co/z0fdVpJkES#PremierPadel #BuenosAiresPremierPadelP1 pic.twitter.com/mj9Mz9DzwE — Premier Padel (@premierpadel) May 26, 2025

Incluso, Gemma Triay, la española número 2 del ranking femenino y ex número 1, fue contundente a la hora de evaluar el boom que se genera aquí con el pádel: “Insisto que Argentina merece tener más de una fecha en el calendario. No sólo que se juegue un P1 como ahora, sino tener un P2 y hasta me animo a decir que un Major. Lo que han montado aquí es de nivel internacional y el acompañamiento de la gente es único”.

Y la realidad es que en el país no se detiene la expansión de la actividad, porque según los últimos relevamientos se pudo saber que hay más de 5000 canchas distribuidas en 2600 clubes y que la Argentina ocupa el cuarto lugar mundial en cantidad de instalaciones, por detrás de España, Italia y Suecia. De hecho, la evolución de estas canchas fue notable: más del 10% ya cuenta con césped sintético para reducir lesiones y más de un 10% incorporó paredes de acrílico.

Incluso, a nivel elite Argentina se mantiene en la cima. Con aproximadamente 2.1 millones de jugadores, el país se sitúa entre los de mayor número de aficionados, sólo superado por España. En 2025, cuatro de los diez mejores del ranking de la Federación Internacional de Pádel (FIP) son argentinos: Agustín Tapia, Federico Chingotto, Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno.

“Lo que generó el Premier en Mendoza y Mar del Plata en años anteriores nos permitió que Buenos Aires se interese por tener el torneo en la ciudad. Que nos hayan ofrecido las instalaciones de Parque Roca para montar el Premier en Buenos Aires nos permitió asumir la competencia, porque siempre resultaba económicamente complejo hacerlo acá. Y el reflejo de lo que el pádel representa en los últimos años en el país se refleja en tener tres días con entradas agotadas y con un cuarto día que está casi al 50% de la capacidad el court central”, explicó Santiago Brito, el presidente de la Asociación de Padel de Argentina.

Pero no sólo en la Argentina el crecimiento de este deporte es contundente. Si bien en nuestro país y en España es donde más se lo practica, la actividad ya cuenta con 150 países de los cinco continentes que tienen canchas y aficionados que se entrenan. En un informe elaborado por la Federación Internacional de Padel, se supo que en 2025 hay más de 30 millones de jugadores, 23.000 clubes y más de 70.000 canchas distribuidas por todo el mundo. Hace apenas cinco años, el pádel se jugaba en poco más de 50 países, un tercio del número actual.

Según los datos del Departamento de Investigación y Análisis de Datos de la FIP, sólo en los primeros meses de 2025 se registraron 16 nuevas federaciones oficialmente en la FIP, llegando a 87 las entidades nacionales que hoy están representadas en el organismo internacional.

Tanto a nivel amateur como profesional, el impacto es exponencial. El informa de la FIP permite comprender el crecimiento de canchas en todo el mundo: de las 21.000 existentes en 2018 (el 85% de ellas en España y Argentina) se pasó a más de 70.000. Sólo el 35% de esas canchas están en España y la Argentina; el resto está repartido en otros 148 países.

Esta locura que se registra con el Premier de Buenos Aires se replica en todo el mundo y en los últimos dos años, todo se multiplicó porque el mercado global del pádel tuvo registros de 342 millones de dólares en 2023, mientras que en 2025 se prevé que estará por encima de los 420 millones, y se proyecta que alcance los US$509 millones para 2032.

“El pádel hoy es un boom en todo el mundo. Nosotros venimos desde hace 3 o 4 años con el Premier escalando en todas las provincias. Primero lo hicimos en Mendoza, después vino Mar de Plata, y creo que se merecía aterrizar en Buenos Aires, porque jugar acá tiene otra dimensión y este Premier yo creo que va a marcar un hito en el mundo, ya sea por la cantidad de canchas que que pusimos, son siete en total, de las cuales hay cuatro con tribunas, el estadio principal, y tres con estadio más chico, más tres canchas de entrenamiento. Incluso, el área comercial consta de 77 stands comerciales, mientras que en Mar de Plata hubo 44. Está teniendo una dimensión muy grande y con prácticamente con todas las entradas vendidas y el fin de semana agotado. Creo que el padel en Argentina se merecía un torneo de esta magnitud", explicó Alejandro Lasaigues, productor general del torneo.

“Genera mucha ansiedad estar en Buenos Aires. Lo que se vive acá no es fácil de explicar. Estamos en un momento de expansión del pádel que da mucha alegría. Saber que la gente paga para vernos, que los chicos se nos acerquen para pedirnos un autógrafo y quieran una foto con nosotros, es algo muy especial y que sucede acá en Argentina como en ningún otro lado. Poder jugar con mi gente también es algo único, y la verdad que nunca imaginamos que podíamos tener un torneo con entradas agotadas para alentarnos”, dijo Agustín Tapia, el mejor jugador del mundo.

Una locura que sólo se explica cuando se camina por Parque Roca y se advierte que los fanáticos se instalan desde temprano, no se pierden ni un solo partido y se cuelgan de las tribunas para obtener un autógrafo de los jugadores más importantes del mundo.