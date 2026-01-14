Se publicaron algunos de los puntos más increíbles de Agustín Tapia en 2025

La fascinación por lo que hace Agustín Tapia dentro de una cancha de pádel no tiene límites. El catamarqueño normaliza lo extraordinario cuando pisa una una carpeta y revalida su condición de mejor jugador del mundo. Desde hace algunas temporadas domina Premier Padel junto con Arturo Coello y por tercer año consecutivo quedó en el escalón más alto del ranking de la Federación Internacional.

En los últimos días, una de las empresas que transmite los partidos de la temporada publicó un video con las mejores recuperaciones del argentino.

A lo largo de la temporada 2025, Agustín Tapia ofreció espectáculo en cada uno de sus partidos con remates imposibles, voleas de reacción y dejadas milimétricas que se convirtieron en highlights recurrentes en compilados y en las redes sociales. Su capacidad para transformar defensas en ataques rápidos y su timing en la bandeja y el smash le permitieron cerrar puntos decisivos en los partidos exigentes, como en los duelos ante Alejandro Galán y Federico Chingotto.

Uno de los puntos más virales fue el que logró en el torneo de Kuwait, cuando en el choque habitual frente a Galán y Chingotto, Tapia sacó de la galera un golpe imposible: tras una recuperación de Galán que fue a rematar y sacar la pelota por encima de la cancha, Tapia se puso de espaldas y puso la paleta para bloquear la acción y logró hacerlo para dejar la pelota muerta del otro lado , con lo que despertó la ovación del publico. Los comentarios de la transmisión oficial pusieron en contexto la acción: “Chau muchachos, nos vemos”, “Es el mejor golpe del año”, “¿Qué haces, Mozart?“.

Coello y Tapia ganaron 13 títulos en la temporada 2025 y coronaron una campaña casi perfecta con la conquista del Master de Barcelona. “Los adjetivos para definir la grandeza y magnitud de Agustín Tapia y Arturo Coello se van agotando poco a poco. El de Catamarca y el vallisoletano revalidaron el número 1 del mundo por tercera temporada consecutiva”, escribieron en el medio español Mundo Deportivo.

Para tomar dimensión de lo que están haciendo: con tan sólo 3 temporadas juntos, acumulan 42 títulos: 15 en 2023, 14 en 2024 y 13 en 2025. Con estos logros, se ubican como la tercera pareja más ganadora de todos los tiempos, sólo por detrás de Fernando Belasteguín-Juan Martín Díaz (115 títulos) e igualaron a Ari Sánchez-Paula Josemaría (42 títulos).

Para comprender mejor entre World Padel Tour y Premier Padel, los número uno jugaron 55 finales en 67 torneos disputados. Es decir que han alcanzado la última ronda en el 82% de los certámenes. Además, la eficacia de Tapia y Coello en las grandes citas es también asombrosa: han ganado 42 de esas 55 finales, lo que equivale a un 76% de victorias.

“Sólo tengo que agradecerle a todo el equipo. Vivimos momentos muy lindos cuando confirmamos el número 1 después de Acapulco y pensé que no podía estar más emocionado. Sin embargo, después de esta conquista es todavía más especial. Porque cerramos un año muy duro por la lucha que se dio con Ale (Galán) y Chingo (Federico Chingotto), que son unos fenómenos. Y es un placer luchar a la par de este anima l(por Coello). Todo lo que conformamos adentro y afuera de la cancha es la clave de lo que estamos viviendo”, dijo en el cierre del año Tapia, desde la humildad y sin quedarse únicamente con las mieles de su talento.