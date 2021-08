Paula Trapani recordó el día en que Diego Maradona le disparó con balines: “Fue tremendo”

La periodista Paula Trapani recordó este domingo el día en que Diego Maradona la agredió con balas de rifle de aire comprimido y baldazos de agua durante una cobertura periodística en Moreno, en 1994. En ese momento, el futbolista se había escapado de la concentración de Newell’s Old Boys en Mar del Plata y diversos medios de comunicación montaron una guardia en la puerta de la quinta donde se encontraba.

“Ese día estábamos cubriendo que había desaparecido (como tantas otras veces) del club. No aparecía hasta que se lo detectó y fuimos todos los cronistas a hacer guardia a la vereda como siempre, con la particularidad de que esa quinta tiene una reja a través de la cual se ve el interior. No era culpa nuestra. Estábamos en la vereda, un lugar público, y de repente, después de un par de horas haciendo guardia, esperando que alguien entrara o saliera para pedir un testimonio, empezó a los balinazos”, narró Trapani en el programa Debo Decir (América TV).

La periodista recordó que ella no recibió ningún disparo, pero sí sus dos compañeros de trabajo. “Fue un momento tremendo. Me hizo acordar mucho esto que decíamos antes de los haters, porque ahí los maradonianos lo seguían a muerte y no había forma de hacerles entender que uno estaba tratando de hacer su trabajo”, agregó.

Paula Trapani recordó el día que Maradona la "manguereó"

Al mismo tiempo, Trapani contó que, un tiempo después, el astro del fútbol le pidió disculpas: “Después, me amigué con él. Tuve la oportunidad de hacerle una nota en Roma. Viví lo que él generaba en Italia, que fue una experiencia increíble, y me pidió disculpas por esto ”.

Por último, Paulo Kablan, que también participaba de la conversación como invitado, destacó el trabajo de Trapani por no claudicar a pesar de ser agredida. “Una oración para las chicas y los chicos que quieren ser periodistas: la crónica siempre sigue ”, ponderó.

Por otra parte, el conductor Luis Novaresio contó que, semanas atrás, la hermana de Maradona, Cali, había dicho en su programa que “la única vez” que los padres de Maradona “lo retaron en serio” fue cuando les disparó a los periodistas en aquella ocasión en Moreno, de la que Trapani fue actriz central.

