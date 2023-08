escuchar

Paula Trapani volvió de sus vacaciones y se enteró no solo que terminaba Nosotros a la mañana sino que, a diferencia de algunos de sus compañeros, ella ya no iba a formar parte de la nueva propuesta de eltrece : Bien de mañana, que a partir de lunes 14 conducirá Fabián Doman. LA NACION conversó con la periodista que se sinceró sobre cómo vivió los últimos días y por que decidió no salir al aire durante la última semana del programa.

-¿Por qué no seguís en las mañanas de eltrece?

-La realidad es que el programa viene buscando el rumbo desde hace mucho tiempo. Nos iba súper bien hasta que el fenómeno Gran hermano complicó el número y como todo programa de tele, cuando empezás a perder buscás cambios y alternativas. Eltrece convocó al Pollo Álvarez para un nuevo programa, Poco correctos, y se fue. Enseguida se habló del regreso de Doman y quisieron hacer cambios porque estaba bastante vapuleado el programa en este intento de que le fuera mejor. Necesitaba un cambio de caras, sin dar nombres, y dicen que fue un pedido del canal y me parece lógico. Entonces fueron tres partes las que negociaron: el canal, la productora Kuarzo y Doman, que también tiene su gente. Y en la volteada me tocó quedar afuera. No me lo tomo como algo personal y lo hablé con la productora , más allá de que los manejos no son como uno quisiera. Hubo especulaciones entendibles.

-¿Te enoja lo sucedido?

-No, pero obvio que me duele quedar afuera . Lo entiendo y no me lo tomo como algo personal. Mariel acaba de ganar un Martín Fierro además y no pueden sacar a una persona que acaba de sumarle un premio al canal. Entra otra periodista (Silvia Fernández Barrio) y bueno, me toca salir. Cambiar de conductor no alcanzaba.

-¿Te quedás sin trabajo?

-En este momento no, pero hoy quedarme sin trabajo no me provoca ansiedad como en otros momentos. Y quizá sea una señal para apostar a un proyecto personal. La realidad es que los programas diarios en vivo te esclavizan mucho y a esta altura de mi vida personal y familiar quiero dedicarme tiempo para otras cosas. Un programa diario en vivo te obliga a tener un horario fijo; me levanto muy temprano y el tiempo de viaje en hora pico es largo. Claro que me gusta estar vigente y en la tele porque lo hice toda la vida, pero no me cerraba demasiado. No iba a tomar la decisión de irme tampoco.

-¿Y cuál es ese proyecto personal?

-Está verde. Me gustaría hacer algo con mis intereses, entrevistas relacionadas a temas que me apasionan como el deporte, la medicina, la música, el teatro musical. No sé si explotarlo por redes o por streaming. Pero no tengo nada todavía, aterricé y me enteré que quedaba afuera del programa y estoy procesando esta noticia . La productora tiene otros proyectos que me prometieron ofrecer y veremos.

-¿Fue una decisión tuya no estar durante la última semana del programa?

-Eso me parece un poco desprolijo, pero fue una decisión mía porque podía haber ido. Tenía que reincorporarme el martes pasado, pero no me pareció ir tres días al programa ya sabiendo que estaba afuera. Me dieron a elegir y me dijeron que si iba estaba todo bien y sino, también. En la semana fui a tomar un café y vi a algunos de mis compañeros porque con la mayoría ya tenemos una relación. Quedé con la mejor onda.

-¿Te lo esperabas?

-Hace tiempo que el clima estaba raro , se decía que iba a venir Doman y que no íbamos a quedar todos, entonces tampoco fue una sorpresa absoluta. Me angustió la noticia y la estoy procesando , pero no me lo tomo como algo personal. Entiendo que no había demasiadas alternativas, dadas las circunstancias. Me da pena no poder aprovechar esta nueva etapa que tiene más contenido de actualidad y periodístico, que es donde me siento cómoda y encima arranca el lunes después de las PASO.

