El inesperado anuncio de Oscar Ruggeri a sus compañeros de programa: “Me retiro”

El panelista de “F90″, Oscar Ruggeri, les hizo este viernes un inesperado anuncio a sus compañeros de programa. “Me retiré del intercountries ”, confesó el exfutbolista en el pase con “F12″. Además, contó que le ofrecieron hacer “un partido de despedida” , pero que rechazó la propuesta porque no está “preparado” para sentenciar su jubilación.

En la conversación con sus colegas, el “Cabezón” se dirigió especialmente a Mariano Closs, quien desde hace muchos años juega en el club GEBA, y le pidió que empatizara en su sentimiento. Closs respondió que no se ve afuera de GEBA porque es “su vida” : “No puedo no ir al club. No tengo manera”.

El retiro de Ruggeri del torneo de intercountries se da tras haber recibido una sanción de 10 fechas por parte del comité disciplinario. En ese sentido, el exdefensor reclamó que lo suspendieron “injustamente” porque lo sancionaron a él y no a su rival. “Al que generó todo no le dieron nada, pero ya está” , dijo, resignado y con una mueca en su rostro.

En tanto, Closs consideró que las 10 fechas de suspensión son “una barbaridad”: “O te sacan para siempre del torneo, o son tres como mucho”, añadió.

El periodista Sebastián Vignolo, compinche de Ruggeri en el programa, reveló que lo expulsaron del partido porque le dijo “basura” al rival que lo “puteó” . Según contó, el exentrenador había bautizado como “cuis” al mismo rival por su presunto parecido con el animal.

Por otra parte, el conductor reveló que tiene una dolencia en el cuerpo que no le permite entrenar con normalidad: “Los DNI nos están matando. Estamos grandes. Nosotros creemos que estamos siempre igual”, admitió el “Pollo” sobre su estado físico. Casi con regocijo, Ruggeri concluyó: “¿Viste? Se te van soltando los cables. Te estás dando cuenta cómo estás cambiando ”.

