Pedro Saubidet, el payador de la canción viral: “Para nosotros el fútbol es más que un deporte”

“Quiero volver a robarle un gol al ladrón”, fue la frase que resonó por todas las redes sociales en los últimos días en la previa al partido por las semifinales de la selección argentina contra Inglaterra. El autor de la expresión viral fue Pedro Saubidet, un payador de 43 años de Santa Rosa, La Pampa, que le dedicó una sentida canción a La Scaloneta junto a su hija Paula de ocho años y se convirtió en una sensación en las plataformas virtuales. “Para nosotros el fútbol es más que un deporte”, aseguró en diálogo con LA NACION.

La canción llegó al corazón de los argentinos (Foto: @payador_psaubidet)

Miles de argentinos se emocionaron con la interpretación del padre y su hija que, con la melodía Astros de Ciro y los Persas, llegaron a todos los corazones en la previa del partido con Inglaterra. La letra, que evoca la pasión futbolera del argentino y la influencia de Diego Maradona y Lionel Messi, dice:

“Los pobres gringos no entienden nada, a ver la barra descontrolada y si precisan que alguien les cuente, pregúntenle a Brasil qué se siente. Quiero volver a robarle un gol a un ladrón como el Diego y el narigón y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi nación.

Quiero ganarme cien años de perdón, y con Leo salir campeón y que baile el país entero borracho al compás de la selección. Ni los vikingos, ni los piratas, ni los franchutes, ni los de España, porque este sueño no se termina, esta es la fiesta de la Argentina".

Pedro es payador de oficio (Foto: @payador_psaubidet)

Payador de oficio, Pedro dejó el canto criollo en las jineteadas y festivales para meterse en el sentimiento popular futbolero. Como santafesino e hincha de Unión, el artista tiene al fútbol “muy presente” en su vida, por eso le brotó escribirle una canción a los dirigidos por Scaloni.

“En otros mundiales había escrito versos en décimas. En este tenía pensado el estribillo de la canción, esta frase de ‘quiero volver a robarle un gol al ladrón y quiero ganarme 100 años de perdón’. Luego me pareció que la melodía de Astros calzaba justo. La probé y quedó pintada”, aseguró el payador.

Sin darse cuenta, Pedro había elaborado una de las canciones más virales de este Mundial, que se vive a flor de piel como todas las competiciones donde juegue la Selección. “Es una canción que podía tener espíritu de cancha”, reconoció.

La canción, creada incluso antes de que arranque la Copa del Mundo, tuvo a sus primeras “fans” en su casa con su mujer y sus hijas Paula y Francisca. “No canto nunca estos ritmos, la cantaba para mí nomás en casa. Un día se la mostré a mi mujer y a mis hijas guitarreando y me dijeron que estaba linda”, recordó Pedro.

Luego del triunfo apretado por 3 a 2 en los octavos de final frente a Egipto, Pedro y su hija Paula decidieron subirla a las redes. “Después del partido estábamos muy emocionados, entonces decidimos grabarla juntos. Creo que esa emoción se transmite, sobre todo en el entusiasmo de ella”, aseguró el payador, orgulloso de la efusividad con que su hija menor entonó su creación.

Los argentinos viven a pleno el partido vs Inglaterra (Foto: @payador_psaubidet)

La tierna escena del padre que toca la guitarra mientras su hija entona con pasión no tardó en viralizarse. Pedro publicó el clip en su cuenta de Instagram @payador_psaubidet y de allí viajó a las computadoras y celulares de miles de argentinos. “Tuvo una gran repercusión, normalmente no pasan estas cosas. Sinceramente perdí la cuenta de cuánta gente lo vio”, reconoció.

Obviamente la viralización trae sus consecuencias, pero la familia pampeana se mantiene tranquila. “La tomo con la mayor tranquilidad posible, sabiendo de que puede ser también como así de explosivo, puede llegar a ser de efímero también, así que no me vuelvo loco”, aseguró y explicó que la canción se volvió muy popular “porque está todo el mundo muy sensibilizado con el partido contra Inglaterra”.

“Paula lo tomó re tranquila también, no le da mucha bolilla, nos llaman de un montón de medios y a veces quiere hablar, otras veces no, así que yo lo dejo al gusto de ella. No la obligo a nada porque es muy chiquita, quiero que lo viva con naturalidad”, aseveró Pedro.

Por último, el payador aclaró que su creación tuvo un gran impacto en el público por la pasión futbolera que impera en Argentina. “No sé si es racional, me parece que a veces supera todo. Somos así, lo vivimos así. El fútbol para nosotros no es solo un deporte. El fútbol son nuestros padres, ir a la cancha, son los momentos importantes que fueron transcurriendo en la vida, son las épocas del colegio. En Argentina todo tiene que ver con el fútbol y la música también atraviesa eso”, concluyó.