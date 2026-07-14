Mundial 2026: quién gana el partido de Argentina vs. Inglaterra, según la predicción de la IA

Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), la selección argentina se medirá ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Con la expectativa que crece minuto a minuto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se encuentra a un paso de una nueva final, mientras se aguarda por el ganador del otro encuentro entre Francia y España.

A raíz de la proximidad del partido contra Inglaterra, la inteligencia artificial (IA) se adentró en el juego de las posibilidades y vaticinó un posible resultado para este encuentro eliminatorio.

La selección argentina es la más goleadora de lo que va del Mundial 2026, con 17 tantos en seis partidos Charlie Riedel - AP

Según una consulta a la aplicación Gemini, la selección argentina vencerá por 2-1 a su par inglés y de esta manera, clasificaría a una hipotética final. Además de este pronóstico positivo para la Albiceleste, la herramienta tecnológica fue más allá al contar quiénes serían los autores de los goles.

El cotejo será “trabado” según la IA y contará con la presencia goleadora de Lionel Messi. “No hay dudas de que en una semifinal contra Inglaterra, el capitán asumirá el protagonismo. Me lo imagino destrabando un partido cerradísimo, tal vez mediante un tiro libre o un penal”, detalló sobre la participación del capitán de la selección argentina.

Lionel Messi convertirá el gol del triunfo contra Inglaterra, según la IA DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La otra anotación llegaría por intermedio de Julián Álvarez, quien tuvo una actuación estelar contra Suiza con un gol en tiempo suplementario. “Su incansable presión sobre los centrales ingleses (que sufrirán el desgaste físico) provocará un error en la salida que él mismo capitalizará para poner el segundo gol”, analizó.

Para completar el informe, la IA dijo que Jude Bellingham, mediocampista de Inglaterra, quien es el goleador de su equipo junto a su compatriota Harry Kane, será el que anote el gol del descuento tras “un centro o un rebote aprovechando su habitual potencia física”.

De esta manera, Argentina sería nuevamente finalista de una Copa del Mundo, de acuerdo a la IA, y defenderá su título contra otra potencia europea como es Francia o España.