Las tapas de los diarios británicos, con Messi de cara al partido contra Argentina

Gran parte de los principales diarios británicos publicaron este miércoles portadas con chicanas y análisis enfocados en Lionel Messi, horas antes de disputarse la semifinal de la Copa del Mundo entre las selecciones inglesa y argentina.

“Inside England’s plan to stop Messi” (“El plan de Inglaterra para detener a Messi, desde adentro”), tituló el tradicional diario The Daily Telegraph, sobre el esquema táctico del seleccionado local. Además, esta tapa fue ilustrada con los rostros del capitán de la selección argentina y del mediocampista inglés Jude Bellingham.

El Daily Telegraph anunció "El plan de Inglaterra para frenar a Messi"

Por su parte, el periódico Daily Express publicó una imagen de Harry Kane y Bellingham con la frase “ROAR THEM ON!” (“¡Rujan!”), acompañada por la aclaración “Harry and Jude lead England team’s bid to reach the World Cup final” (“Harry y Jude lideran el intento del equipo de Inglaterra para alcanzar la final de la Copa del Mundo”).

El Daily Express le pidió a sus jugadores: "Hágannlos rugir!"

El diario Daily Mirror también sumó aliento con el título “YOU CAN DO THIS” (“Ustedes pueden hacerlo”), con una imagen de Kane y Bellingham festejando un gol. La publicación incluyó una entrevista exclusiva con Sir Geoff Hurst, exfutbolista inglés campeón del mundo en 1966, quien declaró: “The answer to ‘can we do it?’ is yes. I think it’s coming home” (“La respuesta a ‘¿podemos hacerlo?’ Es sí. Creo que se viene a casa”).

El Daily Mirror alentó al equipo inglés de cara al encuentro

El Daily Star usó un tono más irónico y presentó en su portada a un clon de Lionel Messi posando en las afueras del estadio de Wembley con una camiseta inglesa. El título principal fue el juego de palabras “3 Lion-els” (“Tres Lion-eles”), acompañado por el texto “LOOKS LIKE MESSI BACKS ENGLAND” (“Parece que Messi apoya a Inglaterra”).

El medio añadió bromas sobre un supuesto apoyo del capitán al conjunto británico y afirmó que considera a Bellingham como el dueño del mote de “GOAT” (“el mejor de todos los tiempos”).

El Daily Star usó el humor en su tapa

El segmento deportivo del diario The Sun apeló a la memoria histórica en su portada con el título “It’s in YOUR hands now, lads” (“Está en SUS manos ahora, muchachos”) junto a una fotografía de Kane y un recuadro de la jugada conocida como “La mano de Dios” de Diego Maradona en el Mundial de 1986.

En su texto de portada, el medio recordó: “Cuarenta años después de que Diego Maradona golpeara la pelota con el puño hacia la red, la valiente banda de héroes de Harry Kane enfrenta al viejo enemigo otra vez. Están tan cerca ahora, muchachos. ¡Tráiganla a casa!”.

The Sun hizo referencia a la mano de Dios

El diario Metro mezcló el plano deportivo con la política local bajo el título “Don’t jinx it, Keir!” (“¡No lo mufes, Keir!”) con una fotografía del primer ministro Keir Starmer vistiendo la camiseta del seleccionado nacional. El medio detalló también que muchos hinchas ingleses imploran al primer ministro que no viaje a un supuesto partido definitorio del domingo para evitar que traiga “mala suerte” al equipo.

La portada remarcó: “PM plans to fly out for World Cup final if the Three Lions win tonight... but let’s face it, he’s not had too much luck lately!” (“El primer ministro planea volar para la final de la Copa del Mundo si los Tres Leones ganan esta noche... pero seamos realistas, ¡no tuvo demasiada suerte últimamente!”).