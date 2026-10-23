Penalizaron a Franco Colapinto y retrocederá diez posiciones en la largada del Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto recibió una dura penalización y deberá retroceder diez posiciones en el Gran Premio de Estados Unidos del domingo próximo.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) concluyó que la escudería Alpine hizo un cambio en su unidad de potencia que supera el límite permitido por el reglamento, dado que Colapinto utilizará su cuarta unidad de electrónica de control (PU-CE) cuando el máximo permitido en la temporada es de tres.

De esta manera, el argentino retrocederá diez lugares de la posición que consiga en la clasificación de este sábado.

La resolución de la FIA

La decisión afecta directamente la carrera del domingo próximo, cuando se disputará el GP de Estados Unidos en Austin. Pero siete días después habrá otra oportunidad: el GP de México, mientras el 8 de noviembre la máxima categoría del automovilismo internacional llegará a Interlagos para el GP de San Pablo.

Reveses

Se trata de un nuevo revés para el piloto de Alpine, quien tras el último GP el pasado 11 de octubre aseguró haber sufrido el “peor triplete” de su vida, en alusión a las carreras de Azerbaiyán, Baréin y Singapur, donde contó con dos abandonos y un 13° puesto, por lo que concluyó la gira sin sumar puntos.

Colapinto, durante la primera práctica en Austin CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En Azerbaiyán tuvo lugar el episodio más grave, cuando chocó con su compañero, el francés Pierre Gasly, en un intento de adelantarse tras la reanudación de su carrera. Los dos pilotos se hallaban en puestos de puntos y quedaron fuera de pista. Luego, tampoco logró sumar en Baréin, mientras que en Singapur no pudo terminar la carrera por un desperfecto técnico en su monoplaza.

Sin brillo en la primera práctica

En la primera práctica de cara al GP de Estados Unidos que se disputará el domingo desde las 17, Colapinto finalizó en el 17° puesto, a más de dos segundos del líder, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y a 320 milésimas de Gasly.

El argentino solamente superó a Nicolas Hülkenberg (Audi) y a los pilotos de Williams (Carlos Sainz y Alex Albon) y Cadillac (Valtteri Bottas y Checo Pérez).

Colapinto finalizó 17° en la primera práctica CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por otro lado, el podio lo completaron Max Verstappen (Red Bull), el ganador de las últimas dos carreras, y Lando Norris (McLaren).

Por su parte, Kimi Antonelli (Mercedes), quien puede convertirse en campeón de la Fórmula 1 en caso de ganar la carrera, finalizó quinto, un lugar por detrás de su compañero, George Russell.

La actividad continuará a las 18 de este viernes con el segundo ensayo. Luego, reanudará el sábado con el tercero desde las 14.30 y con la clasificación a partir de las 18. La carrera será el domingo a las 17.