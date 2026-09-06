Pese a los cuestionamientos, Infantino confirmó su candidatura a reelección como presidente de FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sigue decidido a ‌presentarse a la ‌reelección ⁠a pesar de la renovada oposición a su candidatura tras un plan fallido para vender una ​participación en ⁠las ⁠competiciones de la FIFA a inversionistas privados, según declaró este ​domingo un portavoz del organismo mundial del fútbol.

Infantino, que ‌ya había anunciado que se presentaría ​a un cuarto mandato ​en marzo del año que viene, se ha enfrentado a peticiones de dimisión por parte de la UEFA, la AFC y la CONCACAF, después de que su plan de vender ​una participación del 20 % en el Mundial y otros eventos de la FIFA ⁠fuera descartado en julio ante la amplia reacción negativa que suscitó.

No ‌obstante, el presidente, de 56 años, sigue contando con el apoyo de las confederaciones africana y sudamericana.

“El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentará a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado. El señor ‌Infantino se presentará a la reelección”, declaró un portavoz de la ⁠FIFA en un comunicado.

El comunicado se publicó ‌después de que Infantino se mantuviera hermético cuando ⁠se le preguntó si se arrepentía ⁠de las turbulentas últimas seis semanas, mientras asistía el sábado al Mundial Sub-20 en Polonia.

“Habrá mucho que decir, pero habrá un lugar y un momento adecuados para hacerlo”, había ‌dicho Infantino. Nadie ha anunciado ​oficialmente su candidatura para disputarle el puesto a Infantino en las elecciones del año que viene.