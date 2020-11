La plasticidad de Mariano Aguerre para pegar un golpe largo; a los 51 años, el nueve veces campeón argentino sigue en el ruedo de la Triple Corona. Crédito: Matías Callejo / AAP

Mariano Aguerre es zurdo, y en el polo, por una cuestión de seguridad, es obligatorio llevar el taco con la mano derecha. A pesar de esa dificultad, y de no ser de una familia del alto handicap, construyó una carrera monumental, que incluye nueve conquistas del Abierto de Palermo. Después de tantos logros en clubes grandes, pasó a equipos chicos, y luego se alejó de la Triple Corona. Pero un día volvió. Este lunes. A los 51 años.

La misma edad tenía Eduardo "Ruso" Heguy cuando jugó su última temporada mayor, en 2017. Con un año menos llegaron a jugar otros dos grandes de la historia: Manuel "Paisano" Andrada (campeón olímpico en Berlín 1936) y Alberto Pedro Heguy, 17 veces ganador del Argentino Abierto. Aguerre se le anima al nivel máximo de exigencia de su deporte, en una etapa de su vida en la cual está muy enfocado en su cría de caballos, Los Machitos. Con el mismo nombre formó un cuarteto junto a los experimentados Agustín Merlos (43 años) e Ignacio (40) y Santiago (36) Toccalino y se anotó para verse cara a cara con La Dolfina, Ellerstina y demás equipazos.

Y este lunes Los Machitos debutó en el Abierto de Tortugas, en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo. Un rato después de que Adolfo "Poroto" Cambiaso estableciera el récord de juventud para un jugador de Triple Corona, con casi 15 años, Aguerre entró a jugar con 51, contra un buen rival: La Dolfina Polo Ranch, de 33 goles de handicap, dos más que los de su conjunto.

Se esperaba un encuentro parejo, pero no le fue nada bien a Los Machitos. Ni a Mariano. El resultado fue de 12-6, y Aguerre no pudo completar el encuentro. Había padecido una caída el viernes, y el dolor lo venció al cabo del cuarto de los siete chukkers, con el tanteador 11-3 en ese momento. Y seguramente repercutió en su rendimiento, porque no fue el número 3 que solía ser. Hasta se le cobró en contra un inusual penal 1, una suerte de try-penal del rugby, por un caballazo a Diego Cavanagh.

Mariano Aguerre y Los Machitos contra La Dolfina PR

La salida de Aguerre dio lugar a que hubiera un cuarto estreno absoluto en la serie Tortugas-Hurlingham-Palermo en el día: el de su sobrino Martín Aguerre, de 31 años y 7 goles (los otros primerizos fueron Cambiaso; Tomás Fernández Llorente -h.; ingresó de emergencia en La Dolfina por David Stirling- y Segundo Bocchino -de La Ensenada-La Aguada-). Luego, Los Machitos maquilló el marcador hasta el 6-12 definitivo, pero La Dolfina Polo Ranch resultó muy superior a lo largo del encuentro.

Así, el único conjunto que no cambió de jugadores de 2019 a 2020 en el debut en Tortugas se clasificó para la semifinal del viernes, que lo opondrá a... La Dolfina. Un hermano mayor que habitualmente tiene 40 goles, iba a empezar la Triple Corona con 36, finalmente inició Tortugas con 34 y terminó jugando en su primer partido con 31. No se sabe cómo formará en el próximo compromiso, pero sí que no contará con Pelón Stirling (desgarro de seis milímetros en el aductor derecho) ni con Pablo Mac Donough (ídem pero de cinco milímetros). Y eso tal vez le abra una puerta para meterse en la final de un torneo de los tres más grandes, muy por encima de los planes de La Dolfina PR.

Los Machitos, en tanto, seguirá camino por la rueda de perdedores, en la que se cruzará con La Ensenada-La Aguada, también el viernes, quizás ya con Mariano Aguerre recuperado. Y dispuesto a mostrar que a los 51 tiene juego suficiente como para seguir perteneciendo a la categoría más alta del polo mundial.

Aguerre, el segundo desde la izquierda, junto a sus compañeros en Los Machitos, el equipo al que lidera: Santiago e Ignacio Toccalino y Agustín Merlos. Crédito: Sergio Llamera

La síntesis de La Dolfina PR 12 vs. Los Machitos 6

La Dolfina Polo Ranch: Guillermo Terrera, 8; Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 9, y Alejo Taranco, 8. Total: 33.

Guillermo Villanueva y Martín Pascual. Matías Baibiene. Cancha: Nº 2 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

