Abierto de Palermo: Jeta Castagnola revivió a La Natividad La Dolfina, que pasó a la final en un partido dramático e inolvidable

Reconocido por su valioso repertorio de recursos técnicos, La Nativiad-La Dolfina apeló al temple, otra de sus virtudes, para ganarle 16-14 a UAE Polo y meterse en la final del 132° Campeonato Argentino Abierto. Bajo la atenta mirada del presidente de la Nación, Javier Milei, instalado en el palco de honor, logró sacar adelante un partido que tenía comprometido como nunca en lo que va de la temporada. Y este domingo buscará el tercer título de la actual temporada, donde marcha invicto en 11 partidos. Enfrente se plantará el vencedor del partido que, este jueves, por la otra semifinal, protagonizarán La Irenita-La Hache, con el regreso de Pablo Mac Donough, luego de la fractura en la clavícula, y Ellerstina-Indios Chapaleufú, desde las 16.30.

El mejor UAE Polo de la Triple Corona estuvo cerca, lo zamarreó al dream team. Estuvo cerquita de voltearlo, pero no pudo. El llanto del joven Lukín, al término del partido, pintaba la desilusión que sintió este equipo. Es que realmente tuvieron a la poderosa alianza de los Castagnola y los Cambiaso contra las cuerdas. Arrancaron mal, despistados, corriendo detrás de la bocha. Sin poder capturarla y cometiendo errores no provocados que le permitieron al equipo de Cañuelas, manejar el ritmo y escaparse en el marcador. Muy bien Adolfito en el medio juego, coordinando los movimientos del cuarteto. Hasta que la organización de los Emiratos Árabes Unidos produjo en cambio táctico que le dio buenos resultados: Polito Pieres tomó las riendas en el centro del campo, con Tomás Panelo, de señorial actuación, relevando y apoyando a “Polisha”. Esto permitió que Juanma Nero se mandara adelante, provocando un desorden pocas veces visto en el adversario. Que para colmo, comenzó a apurarse, a tirar al arco apresuradamente y sin puntería.

Polito Pieres levantó a UAE Polo tras un comienzo desfavorable y puso en aprietos a La Natividad La Dolfina Santiago Filipuzzi

Este cóctel metió a UAE en la discusión cuando, al promediar el tercer chukker, parecía que estaba afuera, sin chances de meter un bocadillo en el monólogo de La Natividad-La Dolfina. Llegaron 13-13 al último período y cuando quedaban 3 minutos y fracción, Nero se perdió un gol increíble sobre el arco de Libertador que pudo sellar la suerte de ambos. Allí afloró el temple de este equipo nacido para ganar. Jeta Castagnola, de un partido ramplón, tomó la bocha cuando más quemaba y definió el juego. Primero, concluyendo una linda acción colectiva, donde el dream team fue avanzando a toques cortos hasta que el tirador encontró el arco despejado, y luego mediante una vistosa maniobra individual. En ambos casos, arriba de la Mega Gatúbela, una yegua que le sienta muy bien al delantero.

El deporte tiene estas cosas. UAE arañó el sueño de llegar a la final y se le esfumó. Ahora, la gloria eterna, llama a la puerta de los Cambiaso y los Castagnola, y está a un paso. Nada más y nada menos que un paso. El definitivo para llevarse la Triple Corona y que Adolfito, la leyenda viviente, pueda retirarse tranquilo, si lo desea, a los 50 años; sabiendo que hasta los sueños más difíciles de imaginar los hizo realidad. Y este, de jugar con su hijo y sus sobrinos, era el último.

Nero contra Jeta Castagnola, un duelo de alto voltaje Santiago Filipuzzi

El crack de Cañuelas, el legendario líder de cinco décadas vividas, ya se sentía pleno y realizado, con la copa de Hurlingham, ganada hace dos meses. Ni hablar cuando le sumó la de Tortugas, cuatro semanas atrás. Y si ahora cierra la trilogía con la de Palermo, ya está. Cartón lleno. Felicidad absoluta. Será su 29a final en Palermo, donde ganó 18 títulos. Desde el 2000 hasta hoy, accedió a 25 definiciones, sólo faltó a la de 2004. Impactante. “¿Qué más puedo pedirle al polo?”, preguntó sabiendo la respuesta.

Lo mejor del partido

La síntesis

La Natividad-La Dolfina (16): Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

UAE Polo (14): Pablo Pieres (h.), 9; Lucas Monteverde (n), 9; Tomás Panelo, 9; y Juan Martín Nero, 10. Total: 37.