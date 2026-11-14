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A la caza del favorito: cómo ganarle en Palermo La Natividad La Dolfina, el equipo que lleva 20 partidos sin perder
Arranca el Campeonato Argentino, con un máximo candidato y Cambiaso buscando un nuevo récord; quiénes son los que pueden complicar el objetivo
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La Triple Corona alcanza el punto máximo de atracción. Empieza el Argentino Abierto y el mundo del polo fija su mirada en el campo de Palermo. Entre la intromisión del Niño y el paso del Papa León XIV, la temporada avanzó como pudo, a través de un apretado calendario, y arribó a este esperado momento con los primeros dos torneos felizmente concluidos: Hurlingham y Tortugas. Ambos con un mismo ganador: el Dream Team de Cañuelas. El, por ahora, imbatible equipo de los Castagnola y los Cambiaso, que una vez formalizada la alianza, al concluir 2024, disputaron 20 partidos y los ganaron a todos.
La gran expectativa, de la edición 133 del certamen de mayor relevancia del planeta, está centrada en ellos: en La Natividad-La Dolfina. En verlos jugar. En ser testigos directos de su polo abierto, ligero, contundente, de a ratos lujoso. Y la pregunta que se hace todo el ambiente es: ¿Podrá algún equipo ganarle e impedir que arrasen con los tres grandes torneos argentinos nuevamente? Si nadie consigue frenarlos, Adolfo Cambiaso (h.) igualará la marca récord de 20 Abiertos Argentinos alzando la copa que ostenta Juan Carlos Harriott (h.). Sería otra medalla para el mejor polista de la era profesional.
Adolfito Cambiaso no se deja tentar por la falsa modestia, ni mira para otro lado, a la hora de calificar el cuarteto que integra junto a su hijo, Adolfo, y sus sobrinos, Bartolomé y Camilo: “Somos un equipazo, esa es la verdad. Y van a tener que jugar muy bien para ganarnos”, acentúa. Sus ocasionales adversarios lo saben, experimentaron el tremendo poderío, en recursos humanos y equinos, y reconocen lo complejo que es arrancarles una victoria. Sin embargo, ninguno pierde la esperanza de hacerlo tropezar.
Tomando en cuenta a las organizaciones de más alta valorización, Ellerstina-Indios Chapaleufú (37), finalista del Argentino Abierto en 2025, y Las Monjitas (35) son las que corren con cierta ventaja porque no lo tienen en su zona al multicampeón, y el eventual cruce sería en la final. En cambio, La Hache (34), que lo enfrentó en las recientes definiciones de Hurlingham y Tortugas, y La Irenita (34), proveniente de la clasificación, deberán lidiar antes con ellos, al momento de buscar el ticket al juego definitivo del certamen, el del sábado 12 de diciembre. “No hay mucho para decir, son un equipazo. Hay que estar muy atentos los ocho chukkers y marcarlos bien, con y sin la bocha. Y cuando tenés la oportunidad de hacer un gol, no fallar, porque contra estos equipos, no podés errar mucho, te lo hacen pagar”, precisa Facundo Pieres, delantero de otra alianza, la de los Pieres y los Heguy.
“Vienen ganando todos los partidos y por muchos goles. ¿Cómo hacer para ganarles? Qué sé yo… Hay que tratar de tener la bocha, no desesperarse”, considera Juan Martín Nero, de Las Monjitas, viejo compañero de ruta de Adolfito. “Son los mejores del mundo, tienen un poderío de caballos increíble. Es difícil competir, pero bueno, ya los enfrentamos en las dos finales de este año y pudimos jugarles de igual a igual. En Hurlingham fueron muy superiores y en Tortugas, estuvimos más cerca”, analiza Hilario Ulloa, capitán de La Hache. Benjamín Panelo, ladero de Hilario, bromea: “Para agarrarlos a estos hay que llevar un lazo, ja, ja, ja”.
Y añade: “Están jugando en un nivel impresionante. De las dos veces que los enfrentamos, aprendimos que hay que dejar la vida en cada minuto, en cada jugada. En la final de Tortugas tuvimos los dos últimos chukkers malos, cuando mejor debíamos haber jugado, y perdimos por seis goles”. David Stirling, de Las Monjitas, reponiéndose de una lesión y aspirando a estar presente desde el comienzo en Palermo, afirma que “La Natividad-La Dolfina está en otro nivel”. Y, por su parte, Pablo Mac Donough, líder de La Irenita, sintetiza: “Es el equipo a vencer, sin dudas. Y hay que tener un gran día para poder ganarles”.
El más duro oponente del Dream Team, en la edición anterior del Argentino Abierto, fue Ellerstina-Indios Chapaleufú. El segundo equipo en handicap, que en lo que va de la temporada, no ha podido encontrar un nivel óptimo, el que sus integrantes, coach y allegados, esperaba. “Es cierto, sentimos que no arrancamos como el año pasado, todavía nos falta un poco de funcionamiento”, reconoce Facundo Pieres. “Pero mejoramos un poco y esperamos tener un buen Palermo. Somos un equipo que le puede ganar a cualquiera y también, perder con cualquiera”, se sincera. “Antes éramos el equipo sorpresa y ya no lo somos. Ahora somos el segundo equipo”, evalúa Eduardo Heguy, padre de Cruz, el back del cuarteto.
El partido inaugural del certamen es este sábado, a las 14, en la cancha 2 del predio ubicado sobre la Avenida del Libertador. Por la Zona A, La Hache se enfrentará a Don Ercole. Y a partir de las 16.30, en la cancha 1, lo harán La Ensenada vs. La Irenita. Los encuentros de la Zona B se realizarán este domingo. En el primer turno, en la cancha 2, Híper se medirá con La Aguada, mientras que en el horario central y en la cancha 1, jugarán Las Monjitas vs. Ellerstina-La Zeta Kazak. La Natividad-La Dolfina debutará el martes 17 y Ellerstina-Indios Chapaleufú, saldrá al campo de juego, el miércoles 18.
Los antecedentes de la temporada no suelen contar demasiado a la hora de establecer análisis para el Abierto de Palermo. “Es otro deporte cuando se juega ahí”, aducen quienes vivieron la experiencia de jugar el Abierto. La cancha es más grande, los equipos de punta se sientes más cómodos en este escenario, y es el torneo apuntado, el que todos sueñan con ganar. Evidentemente es distinto al resto. Sin embargo, hay algo que no cambia, al menos esta temporada: la consideración de todos los participantes hacia La Natividad-La Dolfina. El equipo que está en otro nivel, el que amenaza seriamente con volver a llevarse todos los trofeos. Y donde juega la leyenda: Adolfito Cambiaso, que buscar igualar la marca de 20 triunfos de Juancarlitos Harriott, el mejor polista de la era amateur.
La bocha está a punto de rodar por la Catedral. Es el turno de vivir el mejor polo del mundo en el mejor lugar del mundo.
Las formaciones
Zona A
- Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37.
- Las Monjitas: Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling (h.), 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 35.
- Híper: Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau, 8. Total. 33.
- La Aguada: Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32.
- Ellerstina-La Zeta Kazak: Guillermo Caset (h.) 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33.
Zona B
- La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.
- La Hache: Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34.
- La Ensenada: Diego Cavanagh, 8; Juan Britos (h.), 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33.
- Don Ercole: Facundo Llosa, 8; Kristos Magrini, 7; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 31.
- La Irenita: Pablo Pieres, 9; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.) 7. Total: 34.
El ranking
- La Natividad-La Dolfina, con 10.000 puntos
- La Hache, con 7500
- Ellerstina-Indios Chapaleufú, con 5000
- Las Monjitas, con 5000
- La Irenita, con 4250
- Híper Polo, con 4000
- Ellerstina-La Zeta Kazak, con 3750
- La Ensenada, con 3750
- Don Ercole, con 2750
- La Aguada, con 2750
El programa
- 1ª fecha: sábado 14 de noviembre (zona A)
- 2ª fecha: domingo 15 de noviembre (zona B)
- 3ª fecha: martes 17 de noviembre (zona A)
- 4ª fecha: miércoles 18 de noviembre (zona B)
- 5ª fecha: sábado 21 de noviembre (zona A)
- 6ª fecha: domingo 22 de noviembre (zona B)
- 7ª fecha: sábado 28 de noviembre (zona A)
- 8ª fecha: domingo 29 de noviembre (zona B)
- 9ª fecha: sábado 5 de diciembre (zona A)
- 10ª fecha: domingo 6 de diciembre (zona B)
- 11ª fecha: sábado 12 de diciembre (final)
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