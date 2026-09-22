Abierto de Hurlingham: en el inicio de la Triple Corona, goleó La Natividad-Las Monjitas y ganó Las Monjitas

Con dos partidos en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo, se puso en marcha el Abierto de Hurlingham y, con él, la Triple Corona, que completan los abiertos de Tortugas y Palermo. Esta tarde tuvieron lugar los primeros cuartos de final del certamen, que se desarrolla por eliminación directa con ruedas de ganadores y perdedores y tendrá sus definiciones en Hurlingham Club.

En el primer turno y en la cancha 4, La Natividad-La Dolfina, defensor del cetro, avasalló a La Aguada con un 26 a 3, al que Camilo Castagnola contribuyó con 11 goles, y Adolfo ‘Poroto’ Cambiaso, con 9. El único equipo de 40 goles de handicap del mundo presentó una peculiaridad frente al de 31: jugó con un diseño de camiseta que, con fileteados al estilo de la camiseta alternativa de la selección argentina de fútbol, homenajeó al subcampeón mundial en general, y a Lionel Messi, en particular.

La Natividad-La Dolfina homenajeó a la selección argentina de fútbol y a Lionel Messi con un diseño de camiseta que remite al alternativo del equipo subcampeón mundial. Hernán Zenteno - La Nación

Luego, en la cancha 2 del complejo Alfredo Lalor, Las Monjitas volvió a la elite del polo con una victoria trabajada sobre La Ensenada, que definió recién en el último chukker. Con un destacado Rufino Bensadón, el club del patrón colombiano Camilo Bautista, que presentó 35 de valorización, superó por 15-11 a una formación que ya parece rendir por encima de lo que los papeles indican, 33.

La competencia continuará mañana, con el siguiente programa, también por la etapa de cuartos de final: a las 13.30, Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. Don Ercole en la cancha 6, y a las 16, La Hache vs. Híper, en la 1. La entrada volverá a ser gratuita, pero se cobrará estacionamiento. Los vencedores pasarán a las semifinales por la copa The Ayrshire, del sábado y el domingo, y sus rivales, a las de la rueda de perdedores, por la John Ravenscroft, que tendrán lugar los mismos días.

La Natividad-La Dolfina 26 vs. La Aguada 3

La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. La Aguada: Federico Panzillo, 7; Alfredo Bigatti, 8; Bautista Bayugar, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31.

Federico Panzillo, 7; Alfredo Bigatti, 8; Bautista Bayugar, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31. Progresión: La Natividad-La Dolfina, 4-1, 7-2, 11-2, 13-2, 16-2, 20-2, 23-3 y 26-3.

La Natividad-La Dolfina, 4-1, 7-2, 11-2, 13-2, 16-2, 20-2, 23-3 y 26-3. Goleadores de La Natividad-La Dolfina: C. Castagnola, 11 (3 de penal y 1 de córner); A. Cambiaso (n.), 9 (2 de penal); A. Cambiaso (h.), 1 y B. Castagnola (h.), 4, y penal 1, 1. De La Aguada: Panzillo, 1; Bigatti, 1, y Pittaluga 1 (de penal).

C. Castagnola, 11 (3 de penal y 1 de córner); A. Cambiaso (n.), 9 (2 de penal); A. Cambiaso (h.), 1 y B. Castagnola (h.), 4, y penal 1, 1. Panzillo, 1; Bigatti, 1, y Pittaluga 1 (de penal). Incidencias: en el 1er chukker fue amonestado Panzillo.

en el 1er chukker fue amonestado Panzillo. Jueces: Gonzalo López Vargas y Martín Inchauspe. Árbitro: Matías Baibiene.

Gonzalo López Vargas y Martín Inchauspe. Matías Baibiene. Cancha: Nº 4 del predio Alfredo Lalor, Pilar.

Compacto de la victoria de La Natividad-La Dolfina

Las Monjitas 15 vs. La Ensenada 11

Las Monjitas: Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling, 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 35.

Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling, 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 35. La Ensenada: Diego Cavanagh, 8; Juan Britos, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33.

Diego Cavanagh, 8; Juan Britos, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33. Progresión: Las Monjitas, 1-1, 3-4, 4-4, 6-5, 8-6, 8-8, 10-9 y 15-11.

Las Monjitas, 1-1, 3-4, 4-4, 6-5, 8-6, 8-8, 10-9 y 15-11. Goleadores de Las Monjitas: Bensadón, 10 (7 de penal); Monteverde, 1; Stirling, 3, y Nero, 1. De La Ensenada: Cavanagh, 3; Britos, 2; Zubía, 1, y Del Carril, 5 (4 de penal).

Bensadón, 10 (7 de penal); Monteverde, 1; Stirling, 3, y Nero, 1. Cavanagh, 3; Britos, 2; Zubía, 1, y Del Carril, 5 (4 de penal). Jueces: Guillermo Villanueva (h) y Nicolás Scortichini. Árbitro: Hernán Tasso.

Guillermo Villanueva (h) y Nicolás Scortichini. Hernán Tasso. Cancha: Nº 2 del predio Alfredo Lalor, Pilar.