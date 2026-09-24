Abierto de Hurlingham: La Hache, la “idea loca” de los Ulloa y los Panelo para competir a fondo por todo

Familia, química y competitividad. La Hache reúne en su formación a los hermanos Hilario y Carlos ‘Toly’ Ulloa y a los también hermanos Benjamín y Tomás Panelo, en la alta exigencia de la Triple Corona del polo. El debut en el Abierto de Hurlingham fue una primera muestra de la capacidad de esa fórmula: victoria por 19-10 frente a Híper Polo, equipo fundado por Francisco Elizalde, cuñado de Hilario, y un funcionamiento que, tratándose del primer partido de la temporada, los dejó muy entusiasmados.

Para el mayor de ambos Ulloa, campeón de este certamen en 2020 por Ellerstina, compartir equipo con familiares tiene un valor especial pero que no alcanza por sí solo. La Hache se construyó alrededor de una idea colectiva, con trabajo durante todo el 2026 y una premisa que aparece desde las prácticas: disfrutar pero asumir con seriedad el momento de competir.

Según las estadísticas de la Asociación Argentina de Polo, Carlos María Ulloa fue el mejor de La Hache en el 19-10 sobre Híper Polo; por primera vez 'Toly' compartió un equipo de Triple Corona con Hilario. Santiago Filipuzzi

“Estoy muy feliz. Me encantó el equipo, me encantó cómo funcionó”, contó el delantero oriundo de Lincoln para LA NACION. “La pasamos bien, nos divertimos, pero cuando llega el momento de jugar es un equipo serio, comprometido”. Y la dinámica familiar aporta algo extra. “Es muy lindo jugar con hermanos, una conexión especial que nos da mucha más química como equipo”, explicó Hilario. Pero para él hay una cuestión aun más importante: lo colectivo. “Hoy se vio que el equipo está por delante de los jugadores. La idea es jugar para el equipo: que todos defendamos y todos ataquemos. Eso es lo que más me gusta”, sostuvo.

Por su parte, también Tomás Panelo valoró el comienzo de la sociedad de pares de hermanos. “Tenemos ganas de organizarnos un poco mejor y pelear lo más posible en todos los torneos. Ojalá los resultados acompañen, porque tenemos un equipo divertido”, celebró. Ese equipo divertido comenzó a tomar forma a fines de 2025. “Surgió la idea loca de jugar con los dos hermanos más chicos, y por ahora venimos muy bien”, explicó, aludiendo a Carlos María y Benjamín.

Benjamín y Tomás Panelo, Carlos María e Hilario Ulloa: con 34 goles de handicap que parecen pocos, La Hache promete en la Triple Corona de este año. Santiago Filipuzzi

Esa química entre los pares de hermanos comenzó a dar frutos frente a Híper Polo, ya que La Hache estuvo en desventaja solamente en el primer chukker (1-2) y fueron creciendo hasta casi duplicar en tantos a su rival. Hilario fue el máximo anotador, con 6 tantos, pero todos hicieron aportes sustanciales para la victoria inicial que suelta a todo equipo.

Toly Ulloa, que comparte por primera vez una Triple Corona con Hilario, se da un gusto grandes. “Estoy muy agradecido. Aprovechándolo, disfrutándolo”, expresó para LA NACION. “La demanda de este nivel es alta, así que es difícil disfrutar a fondo. Hay que estar muy concentrado”, advirtió. Y se complació por el rendimiento en un aspecto en particular: “Fue impresionante cómo estuvimos con los penales. Hicimos la diferencia y después logramos mantenerla”. En rigor, La Hache no acertó muchos penales, 3 sobre 6, pero sí estuvo muy bien en otro tipo de ejecuciones, los córneres, que son más difíciles (largos y al sesgo): embocó 3 sobre 4.

La victoria sirve como nuevo punto de partida para un proyecto, el del club La Hache, que lleva con esta cinco temporadas en Triple Corona y que ya consiguió un campeonato, el Abierto de Tortugas de 2024. “La idea es seguir construyendo, seguir mejorando, tener más caballos, que el club esté más preparado para ayudar al equipo”, señaló Hilario. “Requiere mucho esfuerzo y trabajo durante todo el año, pero esos son mis objetivos para septiembre. Y después, disfrutar y jugar”, resumió el líder.

Compacto de la victoria de La Hache

Antes del convincente estreno de esta versión de La Hache, la segunda fecha del Abierto de Hurlingham albergó el debut de Ellerstina-Indios Chapaleufú, en la cancha 6 del predio Alfredo Lalor. El subcampeón del Argentino Abierto de 2025 venció por 16-9 a Don Ercole, alineación y club primeros en la Triple Corona. Tanto como Ignacio ‘Nachi’ Viana, que reemplazó al lesionado (pierna derecha) Kristos Magrini.

El estreno coincidió con el cumpleaños número 28 del uruguayo, que a último momento pasó de suplente a titular por el día en un cuarteto muy internacionales, completado por el argentino Facundo Cruz Llosa, el chileno Felipe Vercellino y el brasileño Pedro Zacharias. “Fue un regalo inesperado, pero una lástima por Keko [Magrini]. Estoy muy agradecido a ellos, que me llamaron. No esperaba debutar, pero estoy muy agradecido a mucha gente que me ha ayudado. Desde que empecé, esto siempre fue una meta. En un momento se lo vio muy difícil, casi imposible”, celebró Viana.

Compacto del éxito de Ellerstina-Indios Chapaleufú

Por su parte, en la fusión que viste camiseta rosa y reúne a dos hermanos Pieres, Gonzalo y Facundo, y dos primos Heguy, Cruz y Antonio, la premisa es superar el ya alto rendimiento de 2025, año en que Ellerstina-Indios Chapaleufú apremió al supercampeón La Natividad-La Dolfina en dos (Tortugas y Palermo) de las tres finales. “Sistema, concentración. Terminamos con sistema el año pasado y empezamos con sistema este. Háblense en la cancha. Grítense, así se escuchan”, fue la consigna del director técnico Eduardo ‘Ruso’ Heguy en la charla técnica en los palenques. Su hijo, su sobrino y los Pieres respondieron en la cancha a medias: el 16-9 a Don Ercole fue menos que lo que se esperaba del máximo desafiante al dream team de Cañuelas.

Facundo Pieres maniobra con la bocha en el aire ante Ignacio Viana y Facundo Llosa; Ellerstina-Indios Chapaleufú tuvo que trabajar bastante para doblegar a Don Ercole en el Abierto de Hurlingham. Santiago Filipuzzi

Por la gran probabilidad de mal tiempo el próximo domingo, las semifinales de Hurlingham fueron adelantadas un día. Por consiguiente, este viernes, desde las 16, La Natividad-La Dolfina se enfrentará con Las Monjitas, el sábado, a la misma hora, será el turno de Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. La Hache. Sus vencidos se cruzarán en las semis de la rueda de perdedores, los mismos días pero a las 13.30: La Aguada vs. La Ensenada y Don Ercole vs. Híper Polo, respectivamente.

Síntesis de Ellerstina-Indios Chapaleufú 16 vs. Don Ercole 9

Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9 y Cruz Heguy, 9. Total: 37.

Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9 y Cruz Heguy, 9. Total: 37. Don Ercole: Facundo Llosa, 8; Ignacio Viana, 7; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 31.

Facundo Llosa, 8; Ignacio Viana, 7; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 31. Progresión: Ellerstina-Indios Chapaleufú, 1-1, 2-3, 6-5, 9-5, 10-6, 11-7, 13-8 y 16-9.

Ellerstina-Indios Chapaleufú, 1-1, 2-3, 6-5, 9-5, 10-6, 11-7, 13-8 y 16-9. Goleadores de Ellerstina-Indios Chapaleufú: F. Pieres, 3; A. Heguy, 4; G. Pieres (h.), 3, y C. Heguy, 6 (4 de penal). De Don Ercole: Llosa, 4 (2 de penal); Viana, 2; Zacharias, 2, y Vercellino, 1 (de penal).

F. Pieres, 3; A. Heguy, 4; G. Pieres (h.), 3, y C. Heguy, 6 (4 de penal). Llosa, 4 (2 de penal); Viana, 2; Zacharias, 2, y Vercellino, 1 (de penal). Jueces: Gonzalo López Vargas y Nicolás Scortichini. Árbitro: Martín Inchauspe.

Gonzalo López Vargas y Nicolás Scortichini. Martín Inchauspe. Cancha: Nº 4 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

Síntesis de La Hache 19 vs. Híper Polo 10