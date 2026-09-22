Abierto de Hurlingham: en el inicio de la Triple Corona, goleó La Natividad-Las Monjitas y ganó Las Monjitas

En la cancha 4 del predio de la Asociación Argentina de Polo, de Pilar, La Natividad-La Dolfina inauguró la Triple Corona de 2026 frente a La Aguada. Con su hándicap perfecto (40 tantos), el dream team goleó por 26-3 al equipo de Open Door (31). Sin sorpresas en la apertura de la primera fecha del Abierto de Hurlingham, ya que el abultado marcador era probable y lógico, lo inesperado fue la camiseta presentada por el campeón vigente. Se trató de una camiseta blanca con filigranas verdes y azules, inspirada en la que utilizó el seleccionado argentino de fútbol ante Inglaterra en la semifinal del Mundial jugada hace dos meses en Atlanta, Estados Unidos.

“Fue una idea de Camila”, resumió Adolfo Cambiaso, el capitán, refiriéndose a su hermana, la madre de Bartolomé y Camilo Castagnola, compañeros de él. “A los chicos también les gustó. Y la idea viene por el lado de homenajear al seleccionado con la que usó contra Inglaterra. Esta es la camiseta alternativa nuestra. A la titular ya la usaremos en los próximos partidos”, explicó la leyenda de 51 años. “Está muy buena”, señaló su hijo Poroto. “Me gustó mucho”, agregó Barto Castagnola.

Joaquín Pittaluga intenta trabar el taco de 'Poroto' Cambiaso, a quién le gustó el diseño especial de la camiseta alternativa de La Natividad-La Dolfina. Hernán Zenteno - La Nación

El particular diseño rememoró el atuendo de aquella inolvidable tarde mundialista en la que Argentina revirtió un 0-1 y terminó imponiéndose por 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Pero lo hizo en otra combinación de colores, ya que la vestida por Lionel Messi y compañía era azul con ribetes blancos. El más logrado homenaje a la Scaloneta, en realidad, fue hecho por los Cambiaso y los Castagnola durante el partido, el inaugural de Hurlingham.

Jugaron como lo hizo el defensor del cetro de Qatar en largos pasajes contra los ingleses. Con buen funcionamiento, velocidad y prestaciones decisivas que, en Pilar como había ocurrido en Atlanta, inclinaron la balanza. En La Natividad-La Dolfina, por cierto, no hubo remontada, drama ni épica, como sí existieron frente a Harry Kane y sus laderos. Pero sí hubo una exhibición deportiva.

Los isotipos de La Natividad y La Dolfina ahora aparecen juntos en un mismo escudo, entre el fileteado del diseño especial de la prenda; Adolfo Cambiaso inauguró a los 51 años otra temporada de Triple Corona. Hernán Zenteno - La Nación

Una exhibición de polo rápido y contundente, que resulta difícil de dimensionar debido a la escasa exigencia planteada por La Aguada. Pasado el mediodía de Pilar, Cambiaso se asemejó al Lionel Messi de la noche de Georgia. No tan participativo como en sus años de dorada juventud, pero determinante en pinceladas: bien ubicado para hacer un pase-gol, inteligente para situarse en lugares donde incomoda al rival, con voz de mando para ordenar y armar el juego. Barto barrió el fondo con la eficiencia de Cristian ‘Cuti’ Romero y el sentido de tiempo y distancia de Lisandro Martínez. Poroto aportó el despliegue característico de Rodrigo De Paul con la clase de Enzo Fernández. Y arriba, suelta, la fiera: ‘Jeta’ Castagnola, una síntesis entre la potencia de Lautaro y la precisión en la definición de Julián Alvarez.

Adolfito Cambiaso analizó la actuación: “Tardamos en calentar, porque hacía mucho frío para jugar”, empezó sonriente. “Pero... jugamos bien. Lo que más me gustó es que nos hicieron sólo tres goles. Y la forma en que jugó Jeta nos hizo jugar a todos. Creo que, en general, tuvimos un buen funcionamiento. Claro que se trata del primer partido y hay mucho por mejorar”, completó el número 3, que, a diferencia de en la temporada anterior, regresó en perfectas condiciones físicas desde el circuito europeo.

Camilo Castagnola anotó 11 goles en la paliza del defensor del cetro del Abierto de Hurlingham, que comenzó en Pilar. Hernán Zenteno - La Nación

La Aguada sabe que su rival en la temporada no es el dream team. Y que el objetivo en el Abierto de Hurlingham es la subsidiaria Copa Drysdale, no la principal, The Ayrshire. El armónico cuarteto de Open Door, en el que Federico Panzillo reemplazó a Ignacio Laprida, compite en otro segmento, por distintas metas.

Por su parte, Las Monjitas, protagonista del segundo encuentro y vencedor de La Ensenada por 15-11 en la cancha 2, sí está diseñado y pensado para desafiar a la alianza de Cañuelas. Y en su presentación dio buenas señales. Le costó elaborar jugadas, pero cuando consiguió entrar en ritmo y salir del laberinto que le propuso La Ensenada mostró destellos de buen polo. David Stirling y Juan Martín Nero aportaron experiencia y manejo de los tiempos. Lucas Monteverde (n.), el vértigo de siempre para ir hacia adelante, más una llamativa tranquilidad para definir, signo de la maduración del delantero. Y Rufino Bensadón, la figura del encuentro, volcó sobre el césped su capacidad en la ejecución de los penales y una particular lucidez para elegir los momentos en los cuales convenía desengancharse y pasar al ataque, cosa que realizó con criterio y decisión.

Juan Martín Nero, de Las Monjitas, en el duelo frente a La Ensenada Hernán Zenteno - La Nación

En cierto modo también el comienzo del segundo partido rememoró a la selección argentina en la Copa del Mundo. Pero a la de la final. Por la falta de ideas, de juego coordinado, de audacia para atacar. No obstante, el panorama varió en la segunda mitad, cuando se rompieron las cadenas del temor, se aflojaron las sogas de la precaución y Las Monjitas y La Ensenada propusieron un vibrante ida y vuelta que sacudió la modorra y el tedio. En ese ámbito, prevaleció el club del patrón colombiano Camilo Bautista, que fue más preciso y más prolijo y tuvo mayor puntería y jerarquía individual.

Esta tarde se completarán los cuartos de final, también en Pilar: a las 13.30, Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. Don Ercole, y a las 16, La Hache vs. Hiper Polo.

La Natividad-La Dolfina 26 vs. La Aguada 3

La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. La Aguada: Federico Panzillo, 7; Alfredo Bigatti, 8; Bautista Bayugar, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31.

Federico Panzillo, 7; Alfredo Bigatti, 8; Bautista Bayugar, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31. Progresión: La Natividad-La Dolfina, 4-1, 7-2, 11-2, 13-2, 16-2, 20-2, 23-3 y 26-3.

La Natividad-La Dolfina, 4-1, 7-2, 11-2, 13-2, 16-2, 20-2, 23-3 y 26-3. Goleadores de La Natividad-La Dolfina: C. Castagnola, 11 (3 de penal y 1 de córner); A. Cambiaso (n.), 9 (2 de penal); A. Cambiaso (h.), 1 y B. Castagnola (h.), 4, y penal 1, 1. De La Aguada: Panzillo, 1; Bigatti, 1, y Pittaluga 1 (de penal).

C. Castagnola, 11 (3 de penal y 1 de córner); A. Cambiaso (n.), 9 (2 de penal); A. Cambiaso (h.), 1 y B. Castagnola (h.), 4, y penal 1, 1. Panzillo, 1; Bigatti, 1, y Pittaluga 1 (de penal). Incidencias: en el 1er chukker fue amonestado Panzillo.

en el 1er chukker fue amonestado Panzillo. Jueces: Gonzalo López Vargas y Martín Inchauspe. Árbitro: Matías Baibiene.

Gonzalo López Vargas y Martín Inchauspe. Matías Baibiene. Cancha: Nº 4 del predio Alfredo Lalor, Pilar.

Compacto de la victoria de La Natividad-La Dolfina

Las Monjitas 15 vs. La Ensenada 11

Las Monjitas: Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling, 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 35.

Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling, 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 35. La Ensenada: Diego Cavanagh, 8; Juan Britos, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33.

Diego Cavanagh, 8; Juan Britos, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33. Progresión: Las Monjitas, 1-1, 3-4, 4-4, 6-5, 8-6, 8-8, 10-9 y 15-11.

Las Monjitas, 1-1, 3-4, 4-4, 6-5, 8-6, 8-8, 10-9 y 15-11. Goleadores de Las Monjitas: Bensadón, 10 (7 de penal); Monteverde, 1; Stirling, 3, y Nero, 1. De La Ensenada: Cavanagh, 3; Britos, 2; Zubía, 1, y Del Carril, 5 (4 de penal).

Bensadón, 10 (7 de penal); Monteverde, 1; Stirling, 3, y Nero, 1. Cavanagh, 3; Britos, 2; Zubía, 1, y Del Carril, 5 (4 de penal). Jueces: Guillermo Villanueva (h) y Nicolás Scortichini. Árbitro: Hernán Tasso.

Guillermo Villanueva (h) y Nicolás Scortichini. Hernán Tasso. Cancha: Nº 2 del predio Alfredo Lalor, Pilar.