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Abierto de Hurlingham: triunfos de Ellerstina-Indios Chapaleufú y La Hache, que son semifinalistas
A los Pieres y los Heguy, irregulares, les costó más doblegar a Don Ercole que a los Ulloa y los Panelo superar al debutante Híper Polo
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Dos apellidos en Ellerstina-Indios Chapaleufú. Dos en La Hache. Representantes de cuatro familias se enfrentarán el próximo sábado en la segunda semifinal del Abierto de Hurlingham, porque los Pieres y los Heguy, por un lado, y los Ulloa y los Panelo, por el otro, ganaron en sus estrenos en la Triple Corona, por los cuartos de final del certamen del club inglés, que desarrolla gran parte de la competencia en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo.
Este miércoles, en el turno inicial Ellerstina-Indios Chapaleufú (37 goles de handicap) trajinó más que lo previsto para derrotar al debutante absoluto Don Ercole (31), que incluso no contó con su líder, Kristos Magrini. El hijo de Matías fue suplido por el uruguayo Ignacio Viana, que al igual que el club, tuvo se estreno absoluto en la Triple Corona, en el día de su 28º cumpleaños. Con el argentino Facundo Llosa, el brasileño Pedro Zacharias y el chileno Felipe Vercellino, el cuarteto se volvió una suerte de Mercosur polístico que le hizo bastante fuerza al subcampeón argentino, al punto de que estuvo al frente al cabo del segundo chukker (3-2) y se mantuvo relativamente cerca hasta el sexto (7-11). Pero la categoría de los Pieres y los Heguy terminó imponiéndose, como era de esperar.
Compacto del éxito de Ellerstina-Indios Chapaleufú
En la segunda parte de la jornada, más diferencia hizo La Hache, que a pesar de perder el período inicial (1-2) marcó distancias tempranamente contra otro novel en la serie Hurlingham-Tortugas-Palermo, Híper Polo, a pesar de la mínima diferencia de handicaps: 34 entre los Ulloa y los Panelo, 33 de Francisco Elizalde y compañía.
Los perdedores de ambos encuentros se cruzarán el sábado, a las 13.30, en la segunda semifinal de la rueda de perdedores por la copa John Drysdale. Los vencedores, en tanto, lo harán a las 16 en la rueda por el trofeo principal, The Ayrshire, también en Pilar. Inicialmente estos enfrentamientos estaban programados para el domingo, pero los pronósticos meteoróligos prevén lluvia para ese día y la organización adelantó un día esa jornada. Y la que iba a desarrollarse el sábado fue anticipada al viernes, por el mismo motivo.
Compacto de la victoria de La Hache
Síntesis de Ellerstina-Indios Chapaleufú 16 vs. Don Ercole 9
- Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9 y Cruz Heguy, 9. Total: 37.
- Don Ercole: Facundo Llosa, 8; Ignacio Viana, 7; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 31.
- Progresión: Ellerstina-Indios Chapaleufú, 1-1, 2-3, 6-5, 9-5, 10-6, 11-7, 13-8 y 16-9.
- Goleadores de Ellerstina-Indios Chapaleufú: F. Pieres, 3; A. Heguy, 4; G. Pieres (h.), 3, y C. Heguy, 6 (4 de penal). De Don Ercole: Llosa, 4 (2 de penal); Viana, 2; Zacharias, 2, y Vercellino, 1 (de penal).
- Jueces: Gonzalo López Vargas y Nicolás Scortichini. Árbitro: Martín Inchauspe.
- Cancha: Nº 4 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.
Síntesis de La Hache 19 vs. Híper Polo 10
- La Hache: Hilario Ulloa, 9: Carlos María Ulloa, 8: Benjamín Panelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34.
- Híper: Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau, 8. Total. 33.
- Jueces: Matías Baibiene y Hernán Tasso. Árbitro: Guillermo Villanueva (h.).
- Cancha: Nº 1 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.
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