Abierto de Jockey Club: La Irenita venció a Las Monjitas y se coronó campeón en San Isidro - Clone

Los cuatro jugadores de La Irenita llegaron serenos y al paso a los palenques. Acababan de vencer por 13-9 a Las Monjitas en la final del 61er Abierto del Jockey Club y la celebración era medida. Es que el propósito primordial ya estaba cumplido: probar caballos nuevos, darles minutos a las yeguas buenas y ponerse a punto ellos mismos, luego de una extensa temporada europea. En el Viejo Continente, el juego difiere sustancialmente: la velocidad es menor y ritmo más pausado; además, se utiliza una bocha de plástico, en lugar de la de madera. Es decir, había que hacer una rápida adaptación al alto polo nuestro para encarar el gran objetivo del año: jugar y ganar la clasificación y así ingresar a los abiertos de Tortugas y de Palermo.

Con los tres partidos previos, la finalidad de adecuarse al polo local y con la evaluación de los caballos, más o menos, realizada, la intención de anotarse en el Jockey había merecido la pena y el equipo estaba listo para hacerle frente a la clasificación, que se inicia el próximo jueves en Pilar. Pero… Ahora había una final por delante. Y las finales están hechas para ganar. Así que La Irenita no estaba conforme. Se propuso ganar el certamen y vengar la derrota ante el mismo rival en la etapa de grupo, ocasión en la que Las Monjitas lo derrotó 12-10. La Irenita ganó holgado esta final y cumplió también con el objetivo deportivo, además realizar adecuadamente la preparación con miras a la qualy.

Avanza Pablo Mac Donough y Juan Britos intenta desbaratar el ataque; ambos se destacaron en la final que coronó al polista de La Irenita. Hernán Zenteno - La Nación

No arrancó bien el equipo de los Mac Donough, el experimentado y el joven. Sin embargo, se las arregló para enredarle el juego a Las Monjitas y que éste no pudiera sacar distancias en el marcador. Juano Britos conducía con sobriedad al cuarteto de camiseta naranja y azul, y bien respaldado por sus compañeros, manejaba el ritmo. Sin embargo, no logró imponerse con claridad y lejos estuvo de repetir la muy buena labor de la semi ante el poderoso La Natividad-La Dolfina. En esta oportunidad, no prevaleció en los throw-in, como en aquel encuentro, y tampoco repitió la eficacia en los disparos con la bocha quieta. En este sentido, no fue la mejor tarde de un especialista en esos tiros, como Rufino Bensadón, el máximo artillero del certamen con 30 goles.

El duelo era intenso, de ataque por ataque y a muy buen ritmo. Dejando, Las Monjitas, la sensación de ser más compacto pero… Siempre hubo un pero en la tarde de Las Monjitas en San Isidro. Primero, le costaba obtener la pelota en los throw-ins y se esforzaba por recuperlarla. Y segundo, cometía demasiadas infracciones. Por eso no marcó diferencias en la primera parte, cuando dominaba. Luego bajó el ritmo, perdió intensidad en la recuperación y ya no gravitaba tanto Brito en el medio. Ahora, esa zona era territorio de los Mac Donough. Pablo, el experimentado, impuso su ritmo y comenzó a jugarse como él quería. Y Matías, el joven, lo respaldó con templanza y oficio, a pesar de sus 22 años y de participar por tercera vez en este abierto. Vizcacha siempre sacó prolijamente la bocha de atrás y combinó precisamente con el gran conductor de 10 goles. Paco de Narváez y Beltrán Laulhé, “dos animales” en la consideración del hijo de Matías Mac Donough, empezaron a gravitar más, sobre todo marcando: goles y al hombre.

A los 22 años, Matías Mac Donough (h.) obtuvo un trofeo importante en su carrera; ahora intentará clasificarse para los abiertos de Tortugas y Argentino. Hernán Zenteno - La Nación

La balanza se inclinó definitivamente durante los chukkers 5 y 6. Hasta allí llegó Las Monjitas. A partir de ahí, arrancó con autoridad La Irenita. Y terminó el partido holgado, floreándose. Sacando provecho de los errores e infracciones de su adversario. A pesar del 13-9 final, para Vizcacha fue un partido muy duro: “Las Monjitas es un equipazo, ya nos habían ganado bien antes. Por suerte esta vez nosotros jugamos un poco mejor y se nos dio”, comentó momentos antes de ir a recibir la copa.

El incuestionable triunfo de La Irenita es una buena noticia de cara al futuro inmediato. Pensando en el jueves, cuando los dos Mac Donough, Paco de Narváez y Pablo Pieres (h.), entrando en lugar de Beltrán Laulhé, debuten en la Clasificación. El equipo respondió en la definición del Jockey. Mejoró sus actuaciones previas. La caballada está a punto. Y los jugadores parecen adaptados a las características de nuestro polo. Persiguiendo este objetivo y en busca de una adecuada puesta a punto, es que el equipo se anotó en el Jockey. Haberlo ganado es una dosis extra de confianza. Necesaria para encarar y pasar con éxito la dura clasificación. Ese desafío explica el festejo sereno y medido de los nuevos campeones.

La Irenita 13 vs. Las Monjitas 9