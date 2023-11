escuchar

Los palenques de El Overo Z7 UAE fueron un refugio para escapar del viento, y también el espacio que reunió nuevamente a la familia Heguy con el Campeonato Argentino Abierto. Alberto Pedro y sus hijos Eduardo, “Ruso”, y Alberto, “Pepe”, desde el costado de la cancha Francisco Dorignac, de la Asociación Argentina de Polo, en Pilar, observaron el estreno de Cruz Heguy, que renovó el idilio del apellido con el torneo que sella la Triple Corona.

De 20 años, el Nº 3 lanzó a la cuarta generación polera del clan que escribió durante seis décadas páginas destacadas. Palermo y los Heguy empezaron a tutearse en 1956, con Horacio, que dos años más tarde abrazó la gloria con la camiseta de Coronel Suárez-Los Indios, formación que juntó a padres e hijos: Antonio y Horacio Heguy y Juan Carlos y Juancarlitos Harriott. En 2023, Cruz rompió con seis años de ausencia, y como parte de una alineación que llegó desde la clasificación se midió con Ellerstina, este jueves, en la apertura de la zona B del Abierto. El marcador favoreció a La Z por 15 a 11 y será una anécdota: el polo celebró el regreso de la familia Heguy al certamen más grande del mundo en este deporte.

Compacto del estreno absoluto de El Overo en el Abierto

Casco blanco con visera azul y la cinta de capitán en el brazo izquierdo, Cruz –al igual que El Overo– fue de menor a mayor. Autor de 10 de los 11 goles del equipo, incluidos siete de penal, tuvo una mueca de disgusto por los remates de 60 yardas: falló cuatro, más un córner, situaciones que pudieron ofrecer un desenlace más apretado. “Estaba complicado por el viento para los penales, pero no es una excusa. Hay que seguir practicando. Tuvimos mucha tranquilidad para sobreponernos a un mal comienzo, mantuvimos el sistema de juego y fuimos volviendo de a poco en la cancha y en el resultado. Creo que fue un debut positivo. En el descanso hablamos mucho y en los últimos cuatro chukkers respondimos”, analizó el primogénito de Eduardo Heguy. No le faltó razón: El Overo estuvo 10-1 abajo en el marcador a mediados del cuarto parcial y a partir de entonces logró un 10-5 en favor.

“Bien jugado. Al final sacaron un buen resultado”, apuntó el abuelo Alberto Pedro, de boina negra y una manta multicolor que lo abrigaba dentro de su auto a sus 82 años. También de boina, aunque verde, y una campera con el patrocinador de El Overo, el Ruso se lamentó por el inicio: “Vienen de jugar la clasificación y pagaron el derecho de piso. Con un comienzo más regular podrían haber tenido unos chukkers finales apretaditos. El rival pudo estar poco claro en Hurlingham y Tortugas, pero se preparó para Palermo y tiene jugadores de experiencia y buenos caballos. Destaco que no se enredaron cuando no salían las cosas y respetaron el estilo. Eso es valorable, porque cuando uno está hundiéndose es fácil desorganizarse. Sumaron millas de vuelo para el futuro”. Cruz tuvo en el Abierto un estreno parecido al de su abuelo. El Nº 3 señaló 10 goles, mientras que el 22 de noviembre de 1963, Alberto Pedro se despachó con 12 tantos ante La Alicia.

Con el apoyo del abuelo Alberto Pedro y más familiares desde los palenques, Cruz Heguy debutó a los 20 años en el Abierto de Palermo, pero en Pilar. Christian Grosso

“Estamos felices de jugar Palermo, pero nuestro objetivo es ganar algún partido”, afirmó Cruz ante LA NACION. “Al apellido Heguy no lo tomo como un peso. Sé lo que fueron, todo lo que ganaron y las carreras que hicieron, pero tengo que hacer mi camino. Ellos me dan consejos y me enseñaron todo. Cuando tengo que hacer preguntas están el abuelo Alberto Pedro, Pepe, Nachi, mi papá...”, sostuvo el debutante en el Abierto de Palermo, al igual que Lucas Monteverde (n.) y Teodoro Lacau, también de 7 goles de handicap.

“Con Lukin [Monteverde] y Teo perdí dos finales bravas: la de la Copa Cámara de Diputados y la de la clasificación para Palermo el año pasado. Pero aprendimos mucho y en 2023 jugamos en un nivel superior”, explicó el capitán sobre la formación juvenil que este domingo, a las 14, se medirá con La Ensenada. Este último, en la cancha Juan Carlos Harriott (h.), también de Pilar, vapuleó por 21-8 a La Irenita en el segundo juego de la primera fecha del grupo B.

Compacto de La Ensenada 21 vs. La Irenita 8

Como la familia, Intendente Alvear (La Pampa) es el lugar en el mundo para Cruz, que de chico acompañaba a Eduardo a Inglaterra. El año pasado fue campeón de la Copa de la Reina en Guards Polo Club, siendo una de las figuras y goleador de Great Oaks; Juan Martín Nero, de La Dolfina en la temporada argentina, fue compañero del adolescente. “Es uno de mis ídolos”, resaltó Heguy sobre el back de la organización de Cañuelas, una de las favoritas para ganar Palermo.

Cruz Heguy disfruta de su primer Argentino Abierto, pero tiene ambición, como lo enseña la historia familiar. “Hoy estoy jugándolo, pero el sueño es ganarlo”, dispara. El polo es en él sangre que hizo circular el bisabuelo Antonio Horacio.

En el aire: Cruz, que a diferencia de su padre juega de 3, también ejecuta penales; frente a Ellerstina acertó 7, pero erró 4 más un córner. Christian Grosso

Síntesis de Ellerstina 15 vs. El Overo 11

Ellerstina: Bautista Bayugar, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9; Nicolás Pieres, 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35.

Bautista Bayugar, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9; Nicolás Pieres, 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35. El Overo Z7 UAE: Lucas Monteverde (n.), 7; Victorino Ruiz Jorba, 7; Cruz Heguy, 7, y Teodoro Lacau, 7. Total: 28.

Lucas Monteverde (n.), 7; Victorino Ruiz Jorba, 7; Cruz Heguy, 7, y Teodoro Lacau, 7. Total: 28. Progresión: Ellerstina, 2-1, 4-1, 8-1, 10-3, 11-6, 12-7, 14-8 y 15-11.

Ellerstina, 2-1, 4-1, 8-1, 10-3, 11-6, 12-7, 14-8 y 15-11. Goleadores de Ellerstina: Bayugar, 4 (2 de penal); G. Pieres, 4 (3 de penal); N, Pieres, 5, y Du Plessis, 2. De El Overo Z7 UAE: Heguy, 10 (7 de penal), y Lacau, 1.

Bayugar, 4 (2 de penal); G. Pieres, 4 (3 de penal); N, Pieres, 5, y Du Plessis, 2. Heguy, 10 (7 de penal), y Lacau, 1. Jueces: Matías Baibiene y Rafael Silva. Árbitro: Hernán Tasso.

Matías Baibiene y Rafael Silva. Hernán Tasso. Cancha: Francisco Dorignac, Nº 2 de AAP, Pilar.

La caída de Victorino Ruiz Jorba fue un pequeño susto en la cancha Francisco Dorignac; el Nº 2 es el único jugador de El Overo que había protagonizado el Abierto. Christian Grosso

Síntesis de La Ensenada 21 vs. La Irenita 8

La Ensenada: Juan Britos (h.), 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 35.

Juan Britos (h.), 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 35. La Irenita: Facundo Fernández Llorente, 8; Tomás Fernández Llorente (h.), 8; Matías Torres Zavaleta, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 32.

Facundo Fernández Llorente, 8; Tomás Fernández Llorente (h.), 8; Matías Torres Zavaleta, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 32. Progresión: La Ensenada, 2-1, 5-2, 7-3, 10-4, 13-5, 17-5, 20-6 y 21-8.

La Ensenada, 2-1, 5-2, 7-3, 10-4, 13-5, 17-5, 20-6 y 21-8. Goleadores de La Ensenada: Britos, 8 (4 de penal); Bigatti, 5; Zubía, 2; Del Carril, 5, y penal 1, 1. De La Irenita: F. Fernández Llorente, 2; T. Fernández Llorente, 3 (1 de penal), y Strada, 3 (1 de penal).

Britos, 8 (4 de penal); Bigatti, 5; Zubía, 2; Del Carril, 5, y penal 1, 1. F. Fernández Llorente, 2; T. Fernández Llorente, 3 (1 de penal), y Strada, 3 (1 de penal). Jueces: Gastón Lucero y Martín Aguerre. Árbitro: José Ignacio Araya.

Gastón Lucero y Martín Aguerre. José Ignacio Araya. Cancha: Juan Carlos Harriott (h.), Nº 1 de AAP, Pilar.