Cuando no juega La Natividad-La Dolfina, la Triple Corona se vuelve electrizante. Si en la cancha está La Hache, más aun. El equipo de los hermanos Ulloa y los Panelo volvió a presentar pergaminos como para ser considerado el segundo equipo de la temporada al derrotar por 17-15 a La Irenita, otro de los animadores principales. Fue un duelo importante rumbo a la definición de una zona, la A del Campeonato Argentino Abierto, que tiene a los invencibles de Cañuelas como amplios favoritos.

Apenas tres días después de su debut en el torneo y a diez de la definición del Abierto de Tortugas, La Hache volvió a salir a la cancha, pero ahora en la cancha 1 de Palermo. Como cada vez que lo hizo este año, salió un partidazo. Un parcial de 9-0 que comenzó en el cuarto chukker y se extendió hasta el final del sexto resultó determinante para el equipo verde, que, como el último sábado, volvió a caerse poco antes del cierre y se recuperó a tiempo para asegurar el triunfo. La Irenita nunca se dio por vencido y también mostró sus armas, y generó un desenlace infartante.

Duelo de tacos entre Carlos Ulloa y Matías Mac Donough (h.); el de Lincoln fue una de las figuras. MATIAS CALLEJO

“Era una final. Lo sabíamos”, dijo para LA NACION Carlos María ‘Toly’ Ulloa, luchador en el medio y efectivo frente a los mimbres. “Creo que ellos jugaron muy bien, pero durante la mayor parte del partido jugamos mejor, y por suerte se nos dio. Tratamos de jugar inteligentemente. Podemos jugar mejor, pero en estos últimos diez días jugamos tres partidos, un montón, con la exigencia que tienen los rivales con los que nos enfrentamos. No es excusa; hay que presentarse en la cancha y jugar”.

Salió a jugar La Hache y lo hizo por momentos muy bien, conducido por Benjamín Panelo, el mejor de la temporada y co-MVP del partido, con Toly. Una ráfaga al final del primer parcial le dio una leve ventaja, pero el partido fue oscilante merced también a la insistencia de La Irenita, que también contribuyó a brindar un gran espectáculo.

Lo que ocurrió al final del cuarto chukker fue decisivo. Paco de Narváez entró cruzado en un throw-in y en procura de marcar la falta le dio un tacazo al caballo rival. Por dos tarjetas amarillas a raíz de la misma acción, quedó dos minutos afuera. En ese lapso de cuatro jugadores contra tres La Hache fue letal. Con un parcial de 3-0 se distanció en el marcador. Ya cuatro contra cuatro, La Irenita tardó en volver a meterse en el partido, cometió algunos fouls evitables y se enredó protestando por otros. Del 5-7 abajo La Hache pasó a ganar por 14-7.

Cuando Pablo Mac Donough asumió el control, La Irenita se puso en partido; no le alcanzó al equipo rojo. MATIAS CALLEJO

Al igual ante Don Ercole, después La Hache bajó un cambio. Se desordenó, cometió faltas evitables, perdió las marcas. La Irenita, cuyos jugadores no hablaron con la prensa pero en los palenques se mostraron disgustados con los fallos, reaccionó de la mano de Pablo Mac Donough. El 10 de handicap había empezado algo errático, pero a partir de entonces tuvo el control del partido.

El equipo entró cuatro tantos abajo al octavo chukker y llegó a ponerse a uno (15-14), hasta que un golazo de toda la cancha de Toly Ulloa implicó el jaque mate: tras el descuento, Pablo Pieres ensayó un palazo casi paralelo a la línea de fondo que cruzó por delante el arco; Benjamín Panelo tomó la bocha y lanzó a Toly contra las tablas de Dorrego; este, con una espectacular corrida de su yegua, dejó parado a Pablo Mac Donough y sentenció el partido sobre el arco de Libertador.

Benjamín fue el goleador con ocho tantos, Toly lo secundó con cinco. El medio-campo es el motor de este equipo que se caracteriza por la entrega constante, pero también por su capacidad de generar un juego vistoso.

Hilario Ulloa aventaja a Paco de Narváez, que cometió un error decisivo al dar un tacazo a un caballo adversario y fue doblemente amonestado. MATIAS CALLEJO

“Los cuatro estamos motivados, los cuatro tenemos ganas, los cuatro tenemos los caballos un poco cansados”, dijo Carlos Ulloa respecto al carácter combativo de La Hache. “Ahora hay que acomodarlos bien. Tenemos diez días de descanso hasta el otro sábado, así que vamos a tener que usarlos bien para recuperar la caballada”.

Compacto de la victoria de La Hache

Tras una fecha libre en el próximo fin de semana, el próximo escollo para La Hache será La Ensenada. Por su propuesta ofensiva, el buen entendimiento colectivo y el alto nivel individual, es hasta ahora el “mejor del resto”. Pero para acceder a la final deberá superar a La Natividad-La Dolfina, que lo venció en las definiciones de Tortugas y Hurlingham. “Es una final más. Hay que ir y ganarla”, confió el menor de los Ulloa. Para eso falta mucho, pero en medio hay un solo partido.

Por ahora, los mejores encuentros siguen siendo aquellos que no juegan los invencibles. La Hache intentará romper la lógica.

Síntesis de La Hache 17 vs. La Irenita 15