Abierto de Palermo: La Irenita doblegó a La Ensenada en un chukker extra que sufrió y disfrutó

La Irenita inició victorioso su camino en el Campeonato Argentino Abierto de polo. Triunfal en su marcha y, a la vez, envuelto por una mezcla de sensaciones contrapuestas. Desorientado en el comienzo, confiado con el correr de los minutos, algo dubitativo en el octavo chukker, y decidido en el capítulo suplementario, en el que logró el triunfo, por 14-13, sobre el siempre incómodo La Ensenada. Un gol de su máximo artillero, Pablo Pieres, definió la suerte del cuarteto que arribó a Palermo desde la clasificación, en el segundo partido de la fecha inaugural, por la zona A.

En el primero, La Hache había pasado por una situación afín: ganaba holgadamente y terminó sufriendo, frente a Don Ercole. Al cabo de la cuarta etapa en la cancha 2, el cuadro de los Ulloa y los Panelo goleaba por 12-3, pero la segunda mitad un vuelco asombroso propició un parcial de 11-4 en favor de la organización de los Magrini, que se acercó hasta a dos goles. La Hache respiró con el 16-14 definitivo, pero sin dejar de estar enojado por su declive tan pronunciado.

Hilario Ulloa se apresta a ejecutar un backhander; La Hache fue muy bueno en la primera mitad pero decayó notablemente en la segunda y terminó venciendo por poco a Don Ercole. Santiago Filipuzzi

Más tarde, comenzar ganando en la cancha 1 resultaba indispensable para La Irenita. Sobre todo, considerando su anhelo de pelear por un lugar en la definición del grupo, en el que convive con los dos mejores equipos de la temporada hasta el momento: La Natividad-La Dolfina y el propio La Hache, campeón y subcampeón, respectivamente, de los abiertos de Hurlingham y Tortugas.

No sorprendió la victoria de La Irenita. Asombró la manera, la zozobra que atravesó, luego de aventajar a su oponente por cuatro goles (13-9) al ingresar al octavo chukker, el último regular. “Fue raro”, admitió Pablo Mac Donough, la figura del encuentro. “Me habría gustado ganar el partido en el octavo, pero no se dio. Jugamos bien hasta la mitad, seguro. Creo que merecíamos aumentar a cinco goles la ventaja. Pero de repente nos empataron y fuimos a un chukker extra. Lo bueno es que no nos desesperamos. Porque en una situación así hay más posibilidades de perder. Rescato eso. Y por suerte se nos dio”, analizó el número 3, que jugó a manual abierto.

Dos experimentados talentosos en acción: Diego Cavanagh va de revés y Pablo Mac Donoug lo marca; el número 3 de La Irenita fue la figura. Santiago Filipuzzi

Dio una masterclass sobre la función del organizador. Manejó los hilos del partido. Se jugó a su ritmo. Y estuvo en toda la cancha, con una suerte de imán en el taco para atraer la bocha y manejarla a voluntad. Siempre con criterio. Dando el pase corto cuando era necesario, tirando el palo largo cuando la acción lo requería. Doblando antes, llegando primero a la bocha. Con el mapa del partido en su mente.

Este equipo, diseñado por el propio Pablo, está hecho a su medida. Él lo reconoce y agradece a sus compañeros ser parte de esta aventura. “Ya llevo muchos años jugando el Abierto. Por suerte, muchas veces me tocó integrar equipos de punta y ahora, en esta etapa [44 años], decidí afrontar la temporada desde la clasificación. Con los nervios que eso genera y la necesidad de meterse en la Triple Corona. Al clasificarse, se viene siempre de atrás y todo se hace más difícil. Independientemente del equipo que uno forme. Jugar con Vizcacha [Matías, su sobrino] es un sueño hecho realidad. Este fue mi primer partido en este torneo con él como compañero. Lo disfruté mucho. Y a Polito y a Paco [De Narváez] tengo que agradecerles por haberse sumado. Esto que logramos juntos, cómo nos llevamos, cómo nos divertimos, lo bien que la pasamos juntos en el día a día, son bastante más que lo que me imaginé”, destacó.

Matías Mac Donough (h.) y Diego Cavanagh, lanzados por la bocha; La Irenita proviene de la clasificación, pero ya consiguió una victoria en el Abierto de Palermo. Santiago Filipuzzi

La Ensenada completó un buen desempeño. Por el rival, el escenario y lo que está en juego, es probable que haya sido su mejor actuación del año. Empezó muy despierto, ganando los throw-ins, anticipando y explotando los huecos que dejaba La Irenita atrás por el desajuste entre las constantes excursiones ofensivas de Matías Mac Donough y el relevo tardío. Luego el ganador corrigió el asunto y se afirmó. Controló el juego y sacó una buena diferencia gracias a los goles de Polito Pieres, que mantiene su posición retrasada en el campo pero, cuando toma la bocha, encara y convierte. En gran medida, gracias a su precisión en velocidad. Por eso sorprendió la remontada de La Ensenada.

La Irenita tenía todo bajo control. Lo único que se le pasó fue la enjundia que Diego Cavanagh, Juan Britos, Juan Martín Zubía y Jerónimo del Carril volcaron sobre el césped en el parcial definitivo, cuando arriesgaron todo en procura de la hazaña. Modificar un 9-13 hasta convertirlo en un 13-13 en un puñado de minutos representaba una utopía. Pero a punto estuvo La Ensenada de conseguir el triunfo. Le faltó algo en el tiempo del gol de oro. ¿Experiencia, tal vez? ¿Oficio, a lo mejor? Le faltó serenidad para pensar con frialdad en un momento tan álgido.

Compacto de la victoria in extremis de La Irenita

Como lo hizo Pablo Mac Donough, que con el partido en la cabeza, cerca del cierre del chukker, tomó una bocha de punta en zona defensiva, por estar bien ubicado. Combinó con Vizcacha. Este, con dos palos, ubicó a Polito, que estaba desprendido de Zubía, su marcador, y con un toque sutil metió la bocha entre los postes de Libertador y comenzó el festejo de una victoria esencial. Largamente merecida. Insospechadamente sufrida.

Síntesis de La Irenita 14 vs. La Ensenada 13