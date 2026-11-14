Los Pumas, ante Italia, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Nations Champsionship

Los Pumas afrontan en Italia la continuidad de la gira de noviembre y este segundo partido trae novedades. Mitad obligado por las lesiones, mitad en pos de un cambio que revitalice al equipo tras perder con Irlanda en Dublín, Contepomi dispuso múltiples modificaciones para el partido de este sábado, entre ellas, cuatro en puestos que constituyen la columna vertebral del equipo: Bautista Delguy será el fullback, ingresa Simón Benítez Cruz en la posición de medio-scrum, Juan Martín Scelzo va número 8 y Bautista Bernasconi reemplaza al capitán Julián Montoya como hooker. Además, Rodrigo Isgró sustituirá a Juan Cruz Mallía (afectado en una rodilla) y el ala Joaquín Moro relegará a Juan Martín González al banco, donde aparecen como grandes novedades Facundo Isa y Facundo Bosch.