Los Pumas, ante Italia, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Nations Champsionship
La selección argentina se mide ante los dirigidos por Gonzalo Quesada; juegan por el grupo A del torneo, en el marco de la gira europea
Amarilla para Albornoz: los Pumas con uno menos
Se complica el partido un poco más para los Pumas: tarjeta amarilla para Tomás Albornoz. La selección argentina juega con uno menos por 10 minutos ante la salida del apertura, por cometer una infracción en el ruck.
Italia no busca los palos y los Pumas la recuperan
Otro penal para Italia, pero elige lanzarla al line Garbisi, apostando a un nuevo try. En el line, sin embargo, los Pumas recuperan la pelota y desactivan un riesgo muy claro. Ya son 10 los penales sancionados, seis de ellos para los Pumas.
Italia marca el pulso del juego
Italia se sale con la suya hasta aquí: impone un partido trabado. Los Pumas necesitan corregir el scrum y estar más finos.
Italia falla un penal
Tiene un penal Italia en la mitad de la cancha e intenta a los palos, pero Tommaso Allan falla. Sigue 7-0 al frente el local. Los Pumas no logran sostener su juego.
Rápido try de Italia
Preciso y con velocidad en los metros finales, Monty Ioane llega al try para Italia cerca de la bandera, tras una gran habilitación con el pie de Marin a la salida de un maul en el que los Pumas estaban mal parados patra defender. Pese a la dificultad, Tommaso Allan además convierte y se pone 7-0.
🙋🏻♂️ ¡Monty Ioane apoyó el primero para Italia!— ScrumRugby (@ScrumESPN) November 14, 2026
🦵🏻 Leonardo Marin y una asistencia top para que el wing llegue al ingoal de Los Pumas.
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¡Se juega!
Kick off de los Pumas y el partido está en juego.
Tiempo de los himnos
Se escuchan los himnos con absoluto respeto antes del kick off.
🤩 ¡SENSACIONAL! Ante italia en Génova por la Nations Championship, Los Pumas lucen una camiseta en homenaje a la que utilizó el seleccionado argentino de fútbol en la Copa del Mundo de 1986... ¡Atención a la emoción en el himno!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 14, 2026
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¡A la cancha!
Los equipos ingresan al campo de juego, con los Pumas luciendo una camiseta “vintage”, en homenaje a la selección de fútbol campeona en México 1986.
🇦🇷👕 ¡CON REMERA ESPECIAL!— ScrumRugby (@ScrumESPN) November 14, 2026
ℹ️ Los Pumas salen al Luigi Ferraris con una camiseta alusiva a los campeones del mundo de 1986.
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Final del calentamiento en Génova
Concluyeron los ejercicios de calentamiento y los equipos regresan a los vestuarios. En minutos, los Pumas e Italia volverán al campo de juego para afrontar el partido en Génova.
Cómo llegan los equipos
El fin de semana pasado, tanto los Pumas como Italia sufrieron duras derrotas. El equipo argentino cayó por 42-12 con Irlanda en Dublín, el viernes 6, y la azzurra sucumbió como local por 66-7 ante Sudáfrica, un día después.
Italia, con problemas para armar el equipo
Quesada tuvo que hacer malabares para armar la formación, dada la acumulación de lesiones. Italia, que es una de las selecciones que más creció en los últimos tres años, no cuenta con varios baluartes: Tommaso Menoncello, Juan Ignacio Brex, Michele Lamaro, Sebastian Negri, Andrea Zambonin, Edoardo Todaro y Louis Lynagh. Este contexto, sin embargo, no propició el debut de Domingo Miotti, ex jugador de los Pumas que fue convocado por tener las dos nacionalidades.
Contepomi cambia la columna vertebral del equipo
Los Pumas afrontan en Italia la continuidad de la gira de noviembre y este segundo partido trae novedades. Mitad obligado por las lesiones, mitad en pos de un cambio que revitalice al equipo tras perder con Irlanda en Dublín, Contepomi dispuso múltiples modificaciones para el partido de este sábado, entre ellas, cuatro en puestos que constituyen la columna vertebral del equipo: Bautista Delguy será el fullback, ingresa Simón Benítez Cruz en la posición de medio-scrum, Juan Martín Scelzo va número 8 y Bautista Bernasconi reemplaza al capitán Julián Montoya como hooker. Además, Rodrigo Isgró sustituirá a Juan Cruz Mallía (afectado en una rodilla) y el ala Joaquín Moro relegará a Juan Martín González al banco, donde aparecen como grandes novedades Facundo Isa y Facundo Bosch.
Los 15 de Quesada para Italia
El argentino Gonzalo Quesada, head coach de Italia, dispuso que la selección europea salga a la cancha con los siguientes 15: Tommaso Allan; Ange Capuozzo, Paolo Odogwu, Leonardo Marin y Monty Ioane; Paolo Garbisi y Stephen Varney; Manuel Zuliani, Lorenzo Cannone y Ross Vincent; Federico Ruzza y Nicolò Cannone; Simone Ferrari, Giacomo Nicotera (capitán) y Danilo Fischetti. Los suplentes serán Gianmarco Lucchesi, Muhammad Hasa, Marco Ricconi, Enoch Okapi Gyamfi, Alessandro Ortombina, Samuele Locatelli, Alessandro Garbisi y Federico Mori.
La formación de los Pumas
El equipo argentino confirmado por Felipe Contepomi es el siguiente: Bautista Delguy; Rodrigo Isgró, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Simón Benítez Cruz; Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo y Pablo Matera (capitán); Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Bautista Bernasconi y Boris Wenger. ¿Los suplentes? Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín González, Facundo Isa, Gonzalo García y Gerónimo Prisciantelli.
¡Nuestro equipo en Génova! 🇦🇷— Los Pumas (@lospumas) November 12, 2026
📆 Sábado 14/11
⏰ 08:40 h (hora argentina)
🆚 Italia 🇮🇹
🏟️ Stadio Luigi Ferraris
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Bienvenidos a la cobertura de los Pumas vs. Italia
Desde las 8.40 (hora argentina), los Pumas visitan a Italia en Génova en el Stadio Luigi Ferraris, durante la ventana de noviembre. Por el grupo A, por la segunda fecha del segmento europeo del Nations Championship, el partido será arbitrado por el georgiano Nika Amashukeli y transmitido por ESPN. Desde este espacio, en LA NACION, daremos cobertura minuto a minuto a lo más destacado.