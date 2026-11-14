Abierto de Palermo: La Irenita ganaba ampliamente, pero debió pasar por un chukker extra para vencer

La Irenita inició victorioso pero con zozobra su camino en el Campeonato Argentino Abierto, que comenzó este sábado. Marcha con una mezcla de sensaciones: confiado, seguro de sus fortalezas, pero también necesitado de corregir algunos defectos, que contra organizaciones más fuertes le costarían más caros. El equipo de 34 goles de handicap en los papeles, que juega uno o dos más en la cancha, venció por 14-13 en un chukker suplementario al siempre incómodo La Ensenada, de 35.

Y aspira a discutir la clasificación para la final del certamen más importante del mundo con las dos mejores formaciones de la Triple Corona hasta ahora, rivales en su zona: La Natividad-La Dolfina, el dream team, y La Hache, el effort team, campeón y subcampeón en Hurlingham y Tortugas, los torneos precedentes. Este último equipo, conformado por los hermanos Ulloa y los Panelo, doblegó un rato antes, en el encuentro inaugural del certamen, a Don Ercole por 16 a 14, tras estar 12-3 arriba al final del cuarto período.

Matías Mac Donough (h.) y Diego Cavanagh, lanzados por la bocha; La Irenita proviene de la clasificación, pero ya consiguió una victoria en el Abierto de Palermo. Santiago Filipuzzi

El estilo combativo de La Ensenada complicó a La Irenita en la primera mitad del partido y en el octavo chukker, cuando la distancia de 13-9 en favor de los Mac Donough parecía haber sentenciado el duelo. Ganando los throw-ins, anticipando y aprovechando alguna ventaja defensiva por parte del adversario, La Ensenada controlaba el desarrollo y el resultado en ese comienzo. Pero un chukker antes del descanso cambió la tendencia.

La formación liderada por Pablo Mac Donough, preparada para jugar, cuando se dan las condiciones, y para batallar, si la llevan a ese terreno, ajustó las clavijas y se afirmó en la cancha. Distribuyendo sus jugadores sobre el campo como viene haciéndolo desde los partidos de la clasificación para Tortugas y Palermo: Big Mac en el armado, asistido por Pieres, con Paco de Narváez más de punta y Matías Mac Donough (h.), el back, autorizado a atacar con asiduidad. Una característica incorporada en su forma de juego que, en los períodos iniciales, le costó algún gol, por la astucia de Diego Cavanagh y una tardía cobertura del relevo defensivo.

Compacto de la victoria in extremis de La Irenita

Cuando el vencedor parecía definido, aparecieron el amor propio de La Ensenada y la excesiva confianza de La Irenita. Esa enjundia del conjunto de Luján forzó el chukker extra, pero en este prevaleció el oficio de La Irenita, rescatado por el hombre-gol: Polito Pieres.

Síntesis de La Irenita 14 vs. La Ensenada 13